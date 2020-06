Susanne Ljung: Nike vill hamna på rätt sida om historien – och sälja skor

Fler modemärken tar ställning

Kort efter att Nike publicerat sin annons re-tweetade konkurrenten Adidas den. Även Reebok hakade på och lade på Instagram ut texten: Without the black community, Reebok would not exist. America would not exist.”

Att ta ställning i samhällspolitiska frågor har modemärken gjort tidigare. Under 1980- och 90-talet lyfte det italienska märket Benetton, med hjälp av fotografen Oliviero Toscani, fram ämnen som hiv och dödsstraff i annonser. Det var också ett av de första företagen att regelbundet använda modeller av olika etnicitet.

Under 1980-talet blev den brittiska designern Katharine Hamnett känd för sina vita t-tröjor med stora politiska slogans. Extra uppmärksammad blev tröjan med anti-kärnvapentexten ”58% Don’t Want Pershing” som hon bar under ett möte med premiärministern Margaret Thatcher.