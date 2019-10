Susanne Ljung: Nu kan män sluta klä sig som Papphammar

Mer om utsvängda byxor

Redan på 1800-talet började amerikanska sjömän bära byxor med extra vidd vid ank­larna, så kal­lade bell bottoms. Det gjorde dem lätta att rulla upp när däcken skulle spolas och tvättas.

Under det sena 1960-talet blev utsvängda byxor enormt populära, bland både män och kvinnor. Gärna lågt skurna. Ett slags avstånds­tagande från tidigare strikta dräkt- och ­kostymkonventioner.

Modellen nådde sin kulmen under sent 70-tal, och filmen

”Saturday night fever” från 1977 kan kanske beskrivas som en sista suck för den tidens trend med utsvängda brallor.