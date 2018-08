Susanne Ljung: Omarosas stökiga stil blev för mycket för Trump

Kanske kan man kalla Omarosa för en sorts Oprah, fast tvärtom.

Båda har gjort karriär genom att lyfta fram delar av sina starka personligheter i populära tv-program av reality-sort och blivit så kända att förnamnen räcker. Men där Oprah (Winfrey) har valt att satsa på att marknadsföra sig som en vänlig ängel har Omarosa lanserat sig som en aggressiv bitch, bokstavligen.

2008 publicerade hon en självhjälpsbok med titeln ”The bitch switch: Knowing how to turn it on and off”. I den förklarade hon för kvinnor att det gäller att veta när i livet det är läge att höja rösten, och när det är dags att hålla igen. En överlevnadsstrategi för att slippa bli betraktad som varken jönsig eller jobbig, utan med respekt.

De som under de senaste femton åren följt Omarosa Manigault-Newman, som hennes fulla namn lyder, vet emellertid att denna kvinna aldrig växlar ner. Hon tar sällan av sig hårdhandskarna och ger sig mer än gärna in i hetluften genom att bete sig hårresande.

En strategi som hon började finslipa i premiären av dokusåpan ”The apprentice”, 2004, ledd av Donald Trump. Där blev hon snabbt ”kvinnan publiken älskar att hata” tack vare det utmanande sätt som hon armbågade sig fram på. Här var en kvinna som var självsäker, högljudd och intrigerande.

Och hon iklädde sig en passande persona för uppdraget. I likhet med många andra kvinnliga populärkulturella skurkar bar hon tajta plagg som förstärkte axlarna och accentuerade midjan, ett sätt att illustrera styrka och smidighet. För att understryka målmedvetenheten var frisyren perfekt, liksom de rödmålade läpparna. Klackarna var lika höga som vassa.

Programledaren Donald Trump imponerades, även om hon aldrig tog sig till final. Hon fick sparken tre gånger.

Kanske bidrog hennes roll i en skruvad science-fiction kortfilm med titeln ”Soul Sistahs” från 2006 till saken. I den spelar hon en “sexy, sassy, slinky beast” ute efter att stjäla Donald Trumps hår. Oklart varför. Efter fullbordat uppdrag utropar hon dock i filmens slutscen, klädd i rödblanka plastkläder och maniskt skrattande: ”I will rule the universe”.

Omarosa Manigault Newman med sin man, Dr. John Allen Newman. Foto: IBL

Det avskräckte emellertid inte Donald Trump från att vid maktskiftet 2017 ta med sig Omarosa till Vita Huset.

Som nytillträdd president gav han henne jobbet som ”director of communications for the White house public liaison office”. En position som för många, inte minst personalen i Vita Huset, var ett mysterium. Lika gåtfull var skillnaden mellan den faktiska personen och den fiktiva figuren Omarosa. Vem var egentligen denna kvinna? Vad ville hon?

Hon tog plats i dokusåpan ”Cele­brity big brother” och lät där påskina att hon hade en hel del att berätta om presidenten och hans män.

Frågorna intensifierades då hon våren 2017 bjöd in trettiotalet gäster till sitt bröllop med pastorn John Allen Newman för fotografering i Vita huset, utan tillstånd. Inte blev det bättre av att hon skaffat sin fluffiga brudklänning i rosa spets, plus accessoarer, gratis genom att vara med i ett avsnitt av ”Say yes to the dress”. Ett tv-program på kabel-tv som går ut på att hitta perfekta klänningar till blivande brudar.

I december 2017 fick hon sparken av Vita husets stabschef John Kelly.

Kort därefter tog hon plats i dokusåpan ”Cele­brity big brother” och lät där påskina att hon hade en hel del att berätta om presidenten och hans män.

Ingen, minst av allt Donald Trump, borde kort sagt bli förvånad över att Omarosa i dag med sedvanligt buller och bång lanserar en bok baserad på sina upplevelser i Vita huset, ”Unhinged: An insider’s account of the Trump white house”. Självklart låter hon sig bli intervjuad i urringade cocktailklänningar, även på morgon-tv. Eller, framför allt där.

För skapa rubriker och uppmärksamhet kring sin person genom en störig stil, på alla plan som står till buds, har hon alltid gjort. Eller snarare sedan hon lärde känna mannen som är en mästare på att göra exakt samma sak, Donald Trump.

Mer om Omarosa Omarosa Manigault Newman är 44 år och utbildad tv-journalist.

Under den amerikanska valkampanjen 2016 arbetade Omarosa till en början för Hillary Clinton.

Omarosa var även med i dokusåpa-serien ”The Ultimate Merger” 2010. I den skulle tolv män tävla om hennes gunst. Hälften av dem var rika, de andra ”fattiga”. Bara producenten och programledaren Donald Trump, som sade sig vilja hjälpa henne att hitta en man som ”kunde tämja henne”, visste vilka som var vilka. Det blev ingen hit.