Susanne Ljung: Presidentkandidaten vägrar kavaj och kavlar upp ärmarna

Det är ingen tillfällighet att många i USA just nu håller på att lära sig uttala namnet Pete Buttigieg.

Han kan nämligen mycket väl bli 2020 års svar på Barack Obama, inte bara genom att ha ett ovanligt namn i amerikansk politik.

Han har också ett liknande lugnt och positivt sätt att ta sig an frågor. Inte minst lyckas han få åhörare att tro att det faktiskt kanske inte är helt kört, det finns hopp om framtiden.

Det har lett till att Pete Buttigieg – som för övrigt uttalas som boot-a-judge – de senaste veckorna har susat fram som en demokratisk toppkandidat inför nästa presidentval i USA.

Det är naturligtvis långt kvar till dess, och mycket kan hända på vägen.

Men det är häpnadsväckande hur denne blott 37-årige borgmästare från en mycket liten stad i Indiana, South Bend, har lyckats göra sig sedd och hörd. Plötsligt nämns han i samma andetag som tunga politikernamn som Elizabeth Warren och Bernie Sanders sedan han gav sig in i nomineringsmatchen i januari.

Nyligen var han på besök i New York och lät sig bli grillad av de mest hårdhudade intervjuare på tv som satt och blinkade av förundran, och beundran. Och det berodde inte bara på hans intellekt, som är avsevärt, utan på att han kombinerar det med en, i dag sällsynt, stillsam stil och framtoning.

I dagens hetsiga, och polariserade, debattklimat är det en så sällsynt och ovanlig egenskap att Pete Buttigieg till och med fått proffsilskna republikaner på den konservativa tv-kanalen Fox News att tagga ner och, nästan, tappa fattningen. Till skillnad från många andra demokratiska politiker gästar han gärna kanalen. Han tycker att det är viktigt att låta tv-tittarna själva få se och höra politiker som annars bara demoniseras av motståndarsidan.

Pete Buttigieg på ett politiskt möte. Foto: Keiko Hiromi/Polaris/TT

Även om han inte lyckas konvertera konservativa personer, så har han ändå fått många att lyssna genom sin mjuka, men metodiska, stil.

För Pete Buttigieg tar inte till några stora ord eller gester, eller klär sig på ett uppseendeväckande vis. Tvärtom, faktiskt. Han ser ut som om han vore med i kyrkans gosskör. Det mest iögonfallande är att han vägrar att bära kavaj i de flesta officiella sammanhang han medverkar i, inte minst på tv.

Han föredrar i stället att framträda i ljus skjorta och slips, men med skjortärmarna lätt uppkavlade. ”Jag känner mig helt enkelt mest bekväm med uppkavlade skjortärmar”, som han säger.

Det är också så han poserar på sin självbiografi med titeln: ”Shortest way home: One mayor’s challenge and a model for America’s future”.

En bok i vilken han bland annat berättar om sina tankar kring hur städer i USA kan utvecklas från att ha varit beroende av tunga industrier till att blomstra i en post-industriell värld. Och det är något han har egen erfarenhet av. Han har varit borgmästare i South Bend sedan 2012 och under hans ledning har arbetslösheten i staden halverats.

Han var stationerad i Afghanistan 2014. Skulle han bli president blir han den första som är öppet gay.

Trots sina unga år har Pete Buttigieg inte bara en förhållandevis lång politisk erfarenhet. Han har även en utbildning som inte går av för hackor. Han har studerat fyra år på Harvard, två år på Oxford som stipendiat och tjänstgjort i den amerikanska armén. Han är löjtnant i den amerikanska flottans underrättelsetjänst, och var stationerad i Afghanistan 2014.

Han tillhör episkopalkyrkan i USA och ifrågasätter ofta varför högern anser sig ha tolkningsföreträde när det gäller kristendomen. Den är ju inkluderande, inte exkluderande. 2018 gifte han sig med Chasten Glezman, som tagit hans efternamn.

Skulle han bli president blir han den första som är öppet gay.

En detalj som, än så länge, överskuggas av det faktum att han inte bara kan beskrivas som troende, utan också som en välutbildad krigs­veteran med stor politisk erfarenhet.

Även om han ännu inte fyllt fyrtio har han, som han själv påpekat, mer och längre praktisk erfarenhet av både politik och krig än vad den nuvarande presidenten har. Och det är erfarenheter som i USA smäller högt, oavsett partitillhörighet.

Chasten Glezman, mannen längst till höger, är gift med Pete Buttigieg. Foto: Keiko Hiromi/Polaris/TT

Mer om Buttigieg Pete Buttigieg har också ett språköra utöver det vanliga. För att kunna läsa den norske författaren Erlend Loe på originalspråk lärde han sig norska. Han kan även tala franska, spanska, italienska, arabiska, dari och maltesiska.

Namnet Buttigieg har han fått från sin pappa som kommer från Malta.

Pete Buttigieg hävdar att han inte skulle kunna skapa sig en persona, ens om han ville. Han är som han är, annat kan han inte. ”Många i det demokratiska partiet håller på att slå knut på sig själva i försök att bli valda.” Visa mer