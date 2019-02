Om inte den 67 år gamla Ubolratana Mahidol varit känd utanför Thailand förr, så är hon det nu. När hon nyligen tillkännagav sin kandidatur till landets premiärministerpost tog hela världen till ord som ”chockartat” och ”bombnedslag”. Kandidaturen varade bara en enda dag innan hennes bror kungen satte stopp för planen, men tjugofyra timmar räckte för att göra henne ännu mer omtalad.

För helt klart står att hon alltid kört sin egen stil, och aldrig varit rädd för att synas i sammanhang som inte vanligtvis förknippas med den thailändska monarkin, eller vilken monarki som helst för den delen.

Hon har inte bara klätt och betett sig uppseende­väckande genom att sjunga, showa och synas i modetidningar. Förra våren kunde man även se henne på scen med Thailands populäraste flickband, BNK48. Tillsammans framförde de en av bandets hits, ”Koisuru fortune cookie”. Hon passade samtidigt på att sjunga en sång som förknippas med ”To be number one”, en antidrog-stiftelse som hon grundade 2002, ett år efter att hon flyttat tillbaka till Thailand från USA där hon bott under nästan trettio år.

Läs mer: Så får Thailands playboykung mer och mer makt

Det var nämligen där som hon träffade sin man, en amerikan vid namn Peter Jensen, då hon på 1970-talet pluggade matte och biokemi vid Massachusetts Institute of Technology. Tillsammans fick de tre barn. Hon avsade sig sina kungliga privilegier och levde under sin tid i USA under namnet ”Julie Jensen”, förnamnet lär ha varit en hyllning till sångerskan Julie London.

När paret skilde sig efter tjugosex års äktenskap skakade hon av sig det västerländska namnet, flyttade tillbaka till Thailand och omfamnade som Ubolratana Mahidol med liv och lust de privilegier som hennes kungliga släktskap ger henne. Hon betraktas av de flesta som en prinsessa.

På sociala medier har hon medvetet arbetat på att profilera sig som en färgstark personlighet som obehindrat rör sig mellan kunglig flärd och vanligt folk.

Hon skyddas emellertid inte av landets stränga så kallade ”lèse-majesté” som straff­belägger negativ publicitet om kungahuset och dess medlemmar.

Och tur är väl det, är man benägen att inflika.

Hon har även medverkat i ett flertal tv-serier och filmer som kanske inte kan kallas för Oscarsvärdiga. I actionfilmen ”My best bodyguard”, från 2010, spelar hon en journalist som får reda på att ondskefulla individer planerar att plantera ett smittsamt virus i Thailand i syfte att ta kål på hela jordens befolkning. Hon sjunger också ett par låtar i filmen, bland annat en cover på Frank Sinatras signatursång ”My Way”.

På tv kan man regelbundet se henne i en talkshow kallad för ”To Be Number One Variety”, ett samarbete med hennes stiftelse. Ett program i vilket hon det senaste året understrukit att hon inte vill bli betraktad, eller tilltalad, som om hon vore en stel och tråkig kunglighet.

Läs mer: Prinsessans parti kan förbjudas

Inte minst har hon under senare år gjort sig bemärkt på sociala medier där hon medvetet arbetat på att profilera sig som en färgstark personlighet som obehindrat rör sig mellan kunglig flärd och vanligt folk, och har koll på populärkulturella referenser av alla slag. Nyligen blev en bild av henne där hon leende sitter på en kopia av järntronen från tv-serien ”Game of Thrones”, med solglasögon och korslagda ben, viral. Hon påminner om både en superskurk och superhjälte.

Många av hennes anhängare använder sig av liknande bildspråk för att kommunicera missnöjet över avslaget av hennes kandidatur som premiärminister.

Maktstriden beskrivs i memes som en kamp mellan goda och onda krafter och Ubolratana Mahidol jämförs med superhjälten Captain Marvel, en av galaxens mäktigaste kvinnor.

Det är inte direkt med sanningen överensstämmande. Men ännu ett exempel på kraften i slagkraftig stil, oavsett innehåll.

Ubolratana lanseras här som ministerkandidat för partiet Thai Raksa Chart, men så blev det inte. Foto: AP

Val i Thailand Den 24 mars håller Thailand allmänna val. Det är de första sedan en militär statskupp 2014.

Även i Thailand utmärks de rivaliserande sidorna av kläder, och dess färger. Den mer konservativa falangen bär gula skjortor, medan den motsatta sidan bär röda skjortor.

Ubolratana Rajakanya Sirivadhana Barnavadi är den thailändska prinsessans fullständiga namn. I Thailand tituleras hon också som ”tul kramom”, en titel som ges till barn av en kung eller drottning. Visa mer