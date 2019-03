Susanne Ljung: Putande läppar har gjort henne till miljardär

Skönhetsentreprenören Kylie Jenner är just nu en kvinna på mångas läppar, i flera bemärkelser.

Tack vare framgången med företaget Kylie Cosmetics, baserat på läppglans, utsåg nyligen den inflytelserika amerikanska finanstidningen Forbes henne till världens hittills yngsta self made miljardär, i dollar.

Kylie Jenner är bara 21 år.

Därmed lyckades hon slå Mark Zuckerberg som var 23, då han 2008 hamnade på samma lista tack vare sin finansiella fullträff med Facebook.

Till skillnad från applåderna han fick för sitt företag och dess framgång, väckte hennes utnämning ett ramaskri. Vadå på egen hand, frågade sig många som påpekade att Kylie Jenner kommer från en rik och känd familj. Klart att det då är lätt att bli ännu rikare.

Tidningen kände sig tvungen att förklara vad den avsåg med att ha ”själv ha skapat sin förmögenhet”. Deras kriterier var tydliga. För att betraktas som self made måste man själv ha byggt ett företag, eller skapat en förmögenhet, på egen hand och inte med hjälp av ärvda pengar.

Och det kriteriet uppfyller Kylie Jenner. Till hennes förtjänst kan tilläggas att hon heller inte fått några pengar av sin familj som hjälp till att starta sitt företag, även om den är både rik och världsberömd.

Pappa är den tidigare friidrottaren och OS-guldmedaljören Bruce (numera Caitlyn) Jenner och mamma Kris Jenner, som tidigare var gift med advokaten Robert Kardashian (känd för att ha varit en av OJ Simpsons försvarare). Med honom fick hon fick fyra barn – Kourtney, Kim, Khloé och sonen Rob.

Kylie Jenners föräldrar Bruce och Kris Jenner. Bruce, olympisk mästare i tiokamp 1976, har bytt kön och namn till Caitlyn Jenner, bilden till höger. Foto: TT/Zuma/REX

2007 drog Kris Jenner igång den exceptionellt framgångsrika reality tv-serien ”Keeping up with the Kardashians”, i vilken familjens kvinnor och deras förehavanden står i fokus. Då var Kylie Jenner bara tio år. Hon har med andra ord vuxit upp med att ha blivit exponerad för en bred publik, även om hon är den i syskonskaran som har synts till minst på tv.

I stället valde hon att på egen hand skapa sig en persona i sociala medier där hon snart kom att excellera genom en blandning av glamour och ängslan över att inte räcka till. Flera miljoner kom att följa henne, och försöka skaffa hennes look. I dag har hon över hundra miljoner följare.

Runt 2014 började hennes läppar väcka uppmärksamhet genom att de plötsligt såg ut som små dunkuddar, något som hon hävdade var resultatet av skicklig användning av en läpp­konturpenna i färgen Spice från märket Mac.

Kylie Jenner är ensam ägare, och dollarmiljardär, tack vare sina läppar.

En hel del av hennes följare, som inte lyckades med att måla sina läppar större, började i stället att trycka ned läpparna i snapsglas och suga ut luften, för att få samma sorts puffiga ­läppar. Don’t try this at home, bör inflikas.

Under hashtaggen #KylieJennerChallenge dök mängder med kvinnor (och en del killar) som såg ut att ha blivit misshandlade upp, med blåmärken och rödsvullna munnar.

Till slut kröp Kylie Jenner till korset och medgav att hennes nya läpplook inte gick att återskapa på egen hand, utan var resultatet av en läppförstoring. Hon sade sig alltid ha haft komplex för sina tunna läppar.

I stället för att bli besvikna över att ha blivit dragna vid näsan, blev hennes fans och följare fler än någonsin. Uttalandet uppfattades som ett tecken på uppriktighet.

När så Kylie Jenner hösten 2015 startade företaget Kylie Lip Kits var manegen krattad, skulle man kunna säga. Läppar var uppenbar­ligen något som engagerade henne, och som hon därför förmodades veta någonting om. Hennes följare shoppade loss.

Året därpå döptes företaget om till Kylie Cosmetics och är i dag värderat till över 900 miljoner dollar, motsvarande. Kylie Jenner är ensam ägare, och dollarmiljardär, tack vare sina läppar.

Tre modeikoner, från vänster Elizabeth Arden, Helena Rubinstein och Estée Lauder. Foto: TT/Everett Collection

Mer om skönhet I slutet av 1800-talet var det populärt bland en del kvinnor i USA att säga ord som började på ”p” (som peas, prunes och prisms) hos fotografen för att få en eftertraktad plutmun. Kvinnoaktivisten Elizabeth Cady Stanton vägrade dela ut feministpamfletter till den typen av kvinnor. Hopplösa fall, ansåg hon.

Skönhet var en business där kvinnor tidigt hade möjlighet att göra karriär, innan de hade rösträtt. I början av 1900-talet startade både Elizabeth Arden och Helena Rubinstein egna skönhetsmärken. På 1940-talet följde Estée Lauder. 1998 utsåg tidningen Time henne till ett av 1900-talets största affärsgenier. Hon var den enda kvinnan på listan.

Kylie Cosmetics har bara sju heltidsanställda, och fem på deltid. Produktionen är outsourcad och inte ett öre läggs på reklam. All kommunikation sker via sociala medier. Visa mer