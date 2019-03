Få, om någon, representerar raka motsatsen till Donald Trumps personlighet lika väl som den särskilde åklagaren Robert Mueller, inklusive sättet att klä sig på.

Om den amerikanske presidenten gillar att fäkta med armarna i alltför stora kostymer, med alltför långa slipsar, när han håller låda inför press och publik, föredrar Robert Mueller att säga ingenting, trots att många inget hellre vill än att höra honom tala.

Men icke. Inte ens efter de framgångar han rönt i den så kallade Rysslandsutredningen, som inleddes i maj 2017 i syfte att undersöka om det förekom någon påverkan från rysk sida inför presidentvalet 2016, har han sagt ett pip. På frågan om han hade någon kommentar efter en lyckad rättegång lät han en medarbetare svara via e-post med ett enda ord: ”nope”.

Men det är inte bara Muellers, i dag alltmer sällsynta, förmåga att inte låta munnen gå så fort tillfälle ges som gett honom fans i kretsar som vanligtvis inte intresserar sig särskilt för äldre gråmelerade åklagare i Washington DC. Det är också hans sätt att kombinera tystnaden med en ovanligt korrekt klädstil.

En professor i amerikansk historia vid Penn State University beskrev honom nyligen som en man som ”klär sig som om det vore 1956 och Frank Sinatra spelas på radion och Eisenhower är president”.

Men det är förstås också det som lett till att amerikanska Vogue kallat Robert Mueller för ”USA:s nya älskling”, och tidningen New Yorker utnämnt honom till ”style icon”. Det är en konsekvent stil som består av mörka kostymer, diskret geometriskt mönstrade slipsar i rätt längd och – alltid – en välpressad vit skjorta.

Ett nyckelplagg i hans garderob, skulle man kunna säga.

Han bar den redan som chef för FBI. Han tillträdde 2001, och fick en rivstart i och med den 11 september samma år. Under hans tid (fram till 2013) genomgick FBI stora förändringar, då terrorbekämpning började prioriteras.

Garrett M Graff, som skrivit boken ”The threat matrix. Inside Robert Mueller’s FBI and the war on global terror”, frågade honom om hans faiblesse för vita skjortor och fick ett oväntat filosofiskt svar, som han sade. Robert Mueller menade att den klassiska vita skjortan i denna turbulenta tid blev en tydlig symbol för något oföränderligt, ett slags trygghetstecken, som kunde hjälpa FBI-agenter att inte tappa fokus.

FBI var fortfarande det FBI de hade sökt sig till.

Vita skjortor med rena kragar och manschetter blev snart en symbol för män med makt och inflytande som inte behövde skita ner sig genom hårt arbete.

Och fel ute var han verkligen inte. Rent generellt var en vit skjorta länge en symbol för ryggrad och moral, och renlighet. Ända in på 1600-talet var lärda män övertygade om att vitt linne höll kroppen renare än vad någonsin ett bad kunde göra genom att det effektivt absorberade svett.

Men det var inte för alla. Ju mer vitt linne kom att symbolisera renlighet – som kopplades till andlighet – desto tydligare började det synas på tavlor och porträtt av överklassen, som gärna lät en bit av den vita skjortan skymta fram.

Vita skjortor med rena kragar och manschetter blev snart en symbol för män med makt och inflytande som inte behövde skita ner sig genom hårt arbete. Något som fortfarande lever kvar i engelsktalande länder där uttrycket ”white collar” och ”blue collar” används för att skilja på de som jobbar på kontor, och de som inte gör det.

Först på 1900-talet, efter första världskriget, började den vita skjortan bli ett vanligt plagg för många män i medelklassen. Trendkänsliga män sökte sig i stället till skjortor med färg och mönster, och den vita skjortan kom att bli förknippad med präktighet, och duktighet.

Och det är den traditionen som Robert Mueller upprätthåller och – i en ny tid av turbulens – har blivit uppskattad för.

Kvinnor i vitt: Marlene Dietrich, Patti Smith och Katharine Hepburn. Foto: IBL och TT

Mer om vita skjortor Även den nyss bortgångne designern Karl Lagerfeld gillade vita skjortor. Hans skjortor skräddarsyddes av det anrika brittiska märket Hilditch & Key.

Kvinnor i vita skjortor kom efter första världskriget att symbolisera en ny sorts oberoende kvinna, som dök upp i både verkligheten och på film. Marlene Dietrich var snabb med att ta till sig den vita herrskjortan. Det var även den amerikanska skådespelerskan Katharine Hepburn.

Den vita skjorta som Patti Smith bär på omslaget av sitt debutalbum ”Horses”, från 1975, gav en nytändning till en samtida trend med vita herrskjortor på kvinnor. Visa mer