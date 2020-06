Susanne Ljung: Så blev silverkedjan från tv årets sexigaste accessoar

Mer om halskedjor

Tunnare halskedjor på killar har förstås synts på film och tv förut, och en av de senast uppmärksammade var Timothée Chalamet som Elio i filmen ”Call me by your name”. Där skaffar han sig en likadan kedja med Davidsstjärna som hans kärleksintresse Oliver bär.

Brottas med huruvida det fortfarande är okej att bära en fet guldkedja om halsen gör Kenya Barris i komediserien ”#BlackAF”.

Trendigt har det under senare tid varit att bära pärlhalsband som kille.

I alla fall om man är artist och heter Harry Styles, Usher, Shawn Mendes, Asap Rocky eller Joe Jonas.