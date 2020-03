Susanne Ljung: Så kan män signalera att den är stor och mäktig

Den gamla symbolen för makt och potens har dykt upp inom modet igen – penisskyddet, eller the codpiece.

Det kan förstås tyckas lite märkligt i dessa tider, där gammeldags manlig machostil ifrågasätts alltmer, att plagg som understryker det manliga könet genom att med all önskvärd tydlighet signalera: ”här är den, och den är stor och mäktig” har väckt intresse bland dagens designer.

Men, å andra sidan, kanske är det just därför.

För det är framför allt bland (manliga) designer som målmedvetet tänjer på könsgränserna inom modet som penisskyddet dykt upp. Guccis chefsdesigner Alessandro Michele lanserade till exempel denna uppseendeväckande accessoar till förra våren. Men placerade i skrevet på unga magra män i lite för stora kläder påminde just dessa kanske mest om en sorts märkliga blöjor pyntade med strass och pärlor, och den kommersiella succén uteblev.

Men fler lät sig inspireras av själva idén. Till visningen inför årets vårkollektion hade den amerikanske modeskaparen Thom Browne ”sexuell identitet” som tema, och ut på catwalken skred de manliga modellerna med mjuka penisfodral som matchade färg och material i byxor, shorts, klänningar och kjolar. En dekorativ detalj som var menad att locka till skratt, men också till eftertänksamhet. ”För blygdkapseln är en besynnerlig representation av manlighet”, som Thom Browne konstaterar.

Det framträdande penisskyddet skulle verkligen visa att här står en person som är extremt viril och förmögen till att klara av det mesta.

Det är förstås en hel del som förundrats över hur det kommer sig att många män en gång i tiden valde att bära rejält tilltagna, väl synliga och uppåtresta… tja, penisfodral, mellan benen.

Senast i raden är den brittiske konstkritikern Michael Glover som i boken ”Thrust: A Spasmodic Pictorial History of the Codpiece in Art” med glimten i ögat tar en titt på hur mäktiga män under 1500-talet lät porträttera sig med skrevet i fokus, i form av mer eller mindre uppseendeväckande blygdkapslar.

En anledning är förstås att själva fodralet var ett efterlängtat sätt att slippa skavsår i skrevet. Innan det fanns byxor fanns det hosor som var en sorts långa strumpor som täckte benen, men lämnade underlivet bart. Men snart kom man på att man kunde sy ihop glipan mellan benen, med hjälp av en tunn triangel av linnetyg.

Den amerikanske modeskaparen Thom Browne visade den här varianten av lite mjukare penisfodral i årets vårkollektion. Foto: TT

Därefter dröjde det inte länge innan man kom på att den här typen av skydd kunde göras tjockare och mjukare – och större.

Blygdkapseln förvandlades snart från att vara ett döljande skönt skydd till att bli en skrytkudde i brallan. Sällan innehöll den bara själva penisen. I stället vadderades den (ofta med hästtagel) och de som hade råd lät tillverka den av dyrbara material och utsmycka den med ädla stenar, pärlor och broderier.

Och om någon, mot förmodan, skulle tro att det inte handlade om att ge sken av att där – bakom tyget – fanns något stort och potent är det fel.

De penisfodral som visas i dag är långt slakare, mjukare och mindre än förr, vilket kanske kan tolkas som ett tecken i tiden.

Låt säga att det inte är någon tillfällighet att den engelske kungen Henrik VIII var lite extra förtjust i att låta sig avbildas med rejält tilltagna blygdkapslar. Till 1500-talets mäktiga mäns försvar kan förstås tilläggas att deras kläder rent generellt var överdimensionerade för att ge intryck av just storhet och styrka.

Trenden med denna typ av iögonfallande blygdkapslar varade emellertid inte särskilt länge, bara drygt 50 år.

Sedan anlände byxan. Men helt och hållet försvann förstås inte blygdkapseln. Den kom att leva vidare under namnet suspensoar inom sport och idrott som ett diskret skydd för familje­juvelerna. När den inte bars av artister som ville understryka sin virilitet på scen, vill säga.

Som Blackie Lawless, sångaren i heavy metalbandet W.A.S.P, med blygdkapsel i form av en motorsåg, till exempel.

Men det var då. De penisfodral som visas i dag är långt slakare, mjukare och mindre än förr, vilket kanske kan tolkas som ett tecken i tiden.

”Star Wars-blygdkapslar”. Stormtroopers kampanjar för Darth Vader som premiärminister på Parliament Square i London förra sommaren. Foto: James Veysey/TT

Mer om penisfodral Ordet codpiece har sitt ursprung i ett gammalt engelskt ord för just skrev. På franska kallades blygdkapsel för braguette. Fodralet användes inte bara som skryt. Det fungerade även som en ficka för mynt och näsdukar. Förtjusta i att använda sig av blygdkapslar under senare år har artister som Michael Jackson, Alice Cooper och – inte att förglömma – bandet Cameo varit. Liksom, förstås, Darth Vader och Stormtroopers i Star Wars-filmerna. Visa mer