Susanne Ljung: Slimmade kostymer i starka färger och broderade mönster intar röda mattan

Det är bara häst och lasso som ser ut att saknas som accessoarer när manliga artister i dag klär upp sig för röda mattan. För oavsett i vilken genre artister verkar poserar den ena efter den andra i färgstarka plagg med snitt inspirerade av både country och cowboys.

Fast vid närmare beskådan märker man snart att de korta jackorna och smala byxorna är dekorerade med iögonfallande broderier och glittrande strass, en masse.

Vi talar alltså inte om slitna jeans, skinnvästar och stora Stetsonhattar, utan om slimmade kostymer i knalliga färger med dekorativa, och inte sällan uppseendeväckande, mönster.

En look som inte bara Lil Nas X, som fick en dunderhit med den countrydoftande låten ”Old time road”, antagit. Det har även artister som Post Malone och Diplo gjort. Inte minst har en hel del modehus som Gucci, Dior och Saint Laurent frikostigt lånat inspiration från denna extravaganta stil som kallas för Nudie suits.

Ett namn som den fått av upphovsmannen, Nudie Cohn. En man som det finns all anledning att vördnadsfullt lyfta på en glittrande cowboyhatt för.

I början av 1900-talet anlände han som flykting från Kiev till USA, där han genast bytte namnet Nuta Kotlyarenko till det mer amerikaniserade Nudie Cohn. Sin bana inom mode började han lika snabbt med att sy upp scenkläder till kvinnliga burleskartister. Företaget fick namnet Nudie’s for the Ladies.

Nudie Cohn och Elvis Presley på en bild från 1957. Foto: Snap/Rex

Men det var i Kalifornien som han började skapa scenkostymer till manliga countryartister som han tyckte borde ha något extra, lite mer pizzazz. Han fick hjälp av Tex Williams, som han lärde känna av en slump. Snart fick han fler berömda kunder som Gene Autry och Roy Rogers, män som gjort sig kända för att sjunga smäktande låtar i Hollywoodfilmer och därför kallades för ”sjungande cowboys”. De lät sig övertygas om att byta sina garderober, och ville snart ha mer. Roy Rogers bad honom till och med strössla en kostym med så mycket strass att den skulle blänka för åskådare längst upp på läktarna.

Tack vare ett stigande intresse för att skaffa sig unika plagg har Nudie Cohns färgstarka cowboystil fått en nytändning.

Ryktet spreds om Nudie Cohns uppseende­väckande kläder med strass och broderier i form av hundar, växter, fjädrar, örnar och blomstergirlanger. Han blev mäkta populär bland många av 1950-talets countrystjärnor. Men även andra typer av artister uppskattade hans sätt att fånga deras personlighet i plaggen. Elvis Presley lät till exempel sy upp sin blänkande kostym av guldlamé till omslaget av skivan ”50,000,000 Elvis fans can’t be wrong”.

Mest betydelsefull i fråga om att bredda intresset för Nudie Cohn och hans broderade plagg inspirerade av country and western var emellertid Gram Parsons. Det var också han som fick dem att framstå som lite mindre präktiga, 1969.

Kostym av Nudie Cohn, specialgjord för Gram Parsons. Foto: Alamy

Till omslaget av skivan ”The gilded palace of sin” lät han nämligen beställa kostymer till sitt band, The Flying Burrito Brothers. Hans egen var oskuldsfullt vit, men broderad med uppenbara drogreferenser i form av gröna mari­juanablad och röda vallmoblommor – och så ett stort kors och kurviga nakna kvinnokroppar på det. Det var en look av självklar coolhet som inspirerade.

Kostymen gav Nudie Cohn nya kunder i form av artister som Elton John och David Lee Roth. Och det är helt klart den som gav Diplo idén till att låta brodera psykedeliska svampar och grodor, de kemiska beteckningarna för psilocybin och ordet LSD, på den kostym han bar under MTV-galan nyligen.

Nudie Cohn avled 1984 och sedan dess har intresset för hans design varit dalande. Men tack vare ett stigande intresse för att skaffa sig unika plagg, kombinerat med ett vurmande för både westernmode och en modemaximalism, där det gärna får vara extra allt och lite till, har hans färgstarka cowboystil fått en nytändning. Yee-haw!

Tom Hiddleston spelade Hank Williams, klädd i den klassiska kostymen med noter, i filmen ”I saw the light” från 2015. Här i en scen med Maddie Hasson. Foto: Sony Pictures/Everett Collection

Mer om Nudie Cohn Det finns i dag flera märken i USA som upprätthåller den tradition som Nudie Cohn startade med skräddarsydda plagg med iögonfallande broderier, fast i en samtida stil. I Indiana finns Union western clothing som skapat en glammig look för både Lil Nas X och Post Malone. I Texas ligger märket Fort Lonesome, som bland annat ligger bakom Diplos droginspirerade broderier.

En klassiker i fråga om Nudie Cohns design är countrystjärnan Hank Williams vita kostym med marinblå broderier föreställande noter längs dess ärmar och ben.

Nudie Cohn själv var sin bäste pr-agent. Han var inte bara klädd i egen glittrande design. Han körde också omkring i strassprydda öppna sportbilar av märket Pontiac som kallades för Nudie mobiles. Visa mer