Susanne Ljung: Somliga går med strumpor i sandalerna

Det finns många motsatser som kan fungera ihop och bli ännu bättre tillsammans, som olja och vinäger och lera och långhalm.

Men strumpor och sandaler? Strumpor i sandaler?

Det är en kombination som länge ansetts som icke förenlig med hur en modern man bör gå klädd. Svar på frågor om dessa två någonsin ska förenas har därför mötts av ett kort och effektivt ”nej”.

Men nyligen luftade den amerikanska finanstidningen Wall Street Journal frågan om strumpor i sandaler kan vara okej och kom fram till det inte helt tillfredsställande svaret ”kanske”.

Tack för det, Pharell Williams och Tyler the Creator som under senare tid ofta och gärna poserat på bild i just denna kombination som förr förknippades med beskäftiga vegetarianer och tyska turister, och inte med coola klädmedvetna artister.

Det finns förstås en anledning till att modemedvetna män (och en hel del kvinnor också) börjat rucka på den tidigare ordningen genom att sticka ned sina strumpklädda fötter i sandaler av foträtt slag.

Looken ligger helt i linje med dagens vurmande för ”fulmode”, det vill säga kläder och skor som tangerar och tänjer gränsen till det gräsliga och därmed väcker uppmärksamhet som annars är svår att väcka med mode i dag.

Ett exempel på det är de stora och klumpiga gympadojorna som kallas för dad sneakers som först provocerade, innan de blev så populära att det numera är svårt att hitta sneakers som inte har extra allt i form av stora sulor och knalliga färgkombinationer.

Inför sommaren har i stället intresset riktats mot präktiga sandaler.

Märken som Birkenstock och Teva, ett frisksportarmärke känt för sina praktiska sandaler med kardborreband, har plötsligt fått stå som förebilder för exklusiva modehus som Prada och Gucci som denna sommar erbjuder sandaler. Med strumpor till.

Britten Edward Carpenter (1844-1929) hade gärna strumpor i sandalerna. Till höger ett par nutida varianter. Foto: TT/Rex

Vill man ställa någon till svars för denna märkliga hybrid av två helt motstridiga komponenter, så får man emellertid gå tillbaka till det sena 1800-talet och skälla på en man vid namn Edward Carpenter.

Han var en bättre bemedlad gentleman som anslöt sig till socialismen och ivrade för en mängd frågor som vid tiden ansågs som radikala – som att minska utsläppen från fabriker, kvinnors frigörelse, vegetarianism, djurens rätt och inte minst homosexuellas rättigheter. Under senare tid har han fått smeknamnet The gay godfather of the British left, då han inte bara lobbade för rätten att vara gay, utan också öppet levde ihop med sin partner George Merrill i en tid då homosexualitet var förbjudet.

Tillsammans praktiserade de vad som under den viktorianska eran kom att kallas för the simple life, det vill säga en strävan efter att leva ett avskalat liv i samklang med naturen à la poeten Henry David Thoreau som vid samma tid drog sig tillbaka till en stuga i skogen vid Walden.

Hur radikal och framåtblickande Edward Carpenter än var så kunde han inte förmå sig att skippa strumporna då han satte på sig sandalerna.

För att tillfullo njuta av ett enklare liv krävdes också enklare kläder och skor. Edward Carpenter skalade därför av sig trånga västar, slipsar och skor och gick i stället omkring i lösa byxor, skjorta och – sandaler.

En vän i Indien hade hört hur han svor över hårda skor som han kallade för ”ett läderfängelse för tårna”, och skickade honom därför två par sandaler som han inte bara kom att älska, utan också kopiera och dela ut till likasinnade som ville frigöra sina fötter.

Vissa kom att kalla honom för The saint in sandals, andra betraktade honom med skräck och fasa då de enda män med sandaler många tidigare sett var på illustrationer av bibliska motiv.

Så kanske kan man kalla det för en stil för män som både kan och vill, men inte vågar släppa loss helt och hållet.

Mer om sandaler Sandaler var den första typ av skor som människan bar. Både män och kvinnor har burit varianter av sulor med remmar, som håller foten på plats, under hela historien, i hela världen.

De radikala idéer i fråga om både politik och mode som frodades under det sena 1800-talet fick ny fart under 1960- och 70-talets hippie-era. Sandaler betraktades då som ett sätt att befria foten och låta den komma närmare jorden. Den kunde också betraktas som en protest mot trångt och tvingande skomode.

Det tyska märket Birkenstock, som startades redan 1897 av Konrad Birkenstock, har under senare år fått ett stort uppsving tack vare ett ökat intresse för märken som inte har betraktats som ”mode”. Samma sak har hänt med amerikanska märken som Teva och Chacos, och dess funktionella sportsandaler. Visa mer