Susanne Ljung: Tiffany Trumps gäng kallade sig ”The rich kids of Instagram”

Det finns ingen anledning att tycka synd om Tiffany Trump.

Och det trots att en nära medarbetare till Donald Trump lät munnen gå och berättade att presidenten inte gillar att posera bredvid sin yngsta dotter, då han anser henne vara överviktig.

Tiffany lade snabbt ut ett svar på Instagram på den uppståndelse som följde, ett citat av den persiske poeten Rumi från 1200-talet som går ut på att man kan titta på någon hur mycket som helst, utan att lära känna personen på djupet.

Och så är det förstås, inte minst när det gäller just Tiffany Trump.

Den amerikanske presidentens 25-åriga dotter har levt ett privat och privilegierat liv med sin mamma Marla Maples i Kalifornien och utbildats på prestigefulla skolor. Hon pluggar just nu juridik på prestigefulla Georgetown university, ett av de mest välrenommerade i USA. Genom att bo på den amerikanska västkusten, så långt bort från New York man kan komma, har hon dessutom sluppit att bli lika nagelfaren i medierna som sina halvsyskon Donald Jr, Ivanka och Eric. Det vill säga de barn som rättat in sig i ledet och numera ingår i familjeföretaget.

Läs fler stilkrönikor av Susanne Ljung

Tiffany Trump har i stället hängt med sina rika kompisar, många av dem arvtagare till stora förmögenheter, som lagt ut rikligt med bilder på sociala medier hur de partajar och semestrar, inte sällan på stora yachter. Ett gäng som under en tid kallade sig själva för ”The rich kids of Instagram”.

Tiffany Trump representerar inte den sorts kvinna Donald Trump i dag vill vara associerad med.

Men läget förändrades då Donald Trump ställde upp i det amerikanska presidentvalet.

Tiffany Trump tvingades in i rampljuset och höll under det republikanska konventet 2016 ett tal om hur inspirerande hennes pappa varit. Men Tiffany försvann snabbt från de officiella familjeuppdragen och det blev i stället hennes syster Ivanka Trump som fick i uppgift att symbolisera den framgångsrika dottern.

Det finns säkert en mängd skäl till att Tiffany hamnat i bakvattnet. Men om vi ska hålla oss till det yttre så kan man notera att Tiffany Trump inte representerar den sorts kvinna Donald Trump i dag vill vara associerad med, även om det är hans egen dotter. Och det har inte nödvändigtvis med hennes kroppsstorlek att göra, utan snarare med hennes sätt att klä sig.

Tiffany Trump med Melania och Donald Trump i Florida. På bilden till höger är Tiffany på semester på Mallorca med sin mamma Marla Maples. Foto: AP och TT

Tiffany Trump har förvisso gett uttryck för ett visst modeintresse som ung. Hennes syster Ivanka hjälpte henne att som 17-åring få sommarjobb på Vogue, men mer än så blev det uppenbarligen inte.

I stället för New Yorks modeminimalism har Tiffany Trump omfamnat en maximalism med tajta hotpants, korta kjolar och klänningar med djupa urringningar. Extra pushup? Självklart. Långa svarta lösögonfransar och blont löshår? Jajamen.

Det är en stil som Donald Trump många gånger visat intresse för. Hans tidigare fruar – Ivana Trump, Marla Maples – och även porrstjärnan Stormy Daniels, som han hade en omskriven affär med, har haft liknande look.

Men numera omger han sig med kvinnor som har en långt stramare och mer elegant stil, möjligen med förhoppning om att det kan förhöja hans egen.

Hon är den enda i familjen som verkar våga gå sin egen väg. I alla fall klädmässigt.

Och sällan syntes skillnaden mellan dessa stilar mer än under en formell bankett på Buckingham Palace i somras där Tiffany Trump klart och tydligt underströk vad som skiljer henne från andra kvinnor i Trumps närhet.

Klädkoden lydde ”white tie”, vilket innebär frack och vit fluga för männen och långklänning för kvinnorna. Till skillnad från männens kläder finns där ett visst svängrum för tolkning av hur den långa klänningen ska vara beskaffad.

Medan Ivanka Trump bar en ljusblå klänning med halvlånga ärmar och prudentlig krage, knäppt nästan ända upp i halsen, var axelbanden på Tiffany Trumps blodröda klänning nerhasade i nivå med den låga urringningen.

Skillnaden i stil kan man givetvis tolka hur man vill, men kanske finns det anledning att faktiskt säga ”heja Tiffany”. Den enda i familjen som verkar våga gå sin egen väg. I alla fall klädmässigt.

Tiffany Trump på promenad i New York nyligen – och som treåring 1996 tlllsammans med mamma Marla Maples och pappa Donald Trump. Foto: TT och Rex

Mer om Tiffany Tiffany Trump, född 13 oktober 1993, är enda barnet till skåde­spelerskan Marla Maples och Donald Trump som hade ett i USA mycket omskrivet äktenskap 1993–1999.

Namnet Tiffany är taget från juvelerarmärket med samma namn. Ett namn som Donald Trump gärna ville ge sin första dotter då han tycker märket är flott. En av dess butiker ligger dessutom bredvid Trump Tower i New York. Mamma Ivana sade blankt nej och den första dotterns namn blev Ivanka.

Innan Tiffany Trump började studera juridik provade hon på både en modell- och en sångkarriär. Det gick så där. Men 2011 släppte hon en singel med titeln ”Like a bird”. Visa mer