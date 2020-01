Susanne Ljung: Upcycling är det nya heta i modet

Sustainable fashion. Conscious fashion. Slow fashion.

Det är inte lätt att hålla reda på vad alla ord och uttryck som i dag snurrar runt i modebranschen betyder.

I synnerhet då den länge varit allt annat än ”hållbar”, ”medveten” eller sjungit det långsammas lov. Framför allt inte under senare år då kraven på ständiga nyheter i butik och online bara ökat och ökat, trots att många gärna vill hävda att så kallad ”fast fashion” är passé.

Det är snarare ett önsketänkande. Eller en framtidsvision, om man vill vara optimistisk. Just den delen av modebranschen – billiga kläder till låga priser – har nämligen inte visat några större tendenser till att minska, snarare tvärtom. Det finns också rapporter som visar att den globala konsumtionen av kläder rent generellt kan komma att öka med över 60 procent de närmaste tio åren.

Och om man ser till hur vi betett oss hittills, så kommer en stor del av dessa – sammanlagt många miljoners ton – kläder att slängas på tippen, långt innan de nötts ut. Det är förstås, för att använda sig av ett populärt uttryck, inte hållbart.

Det handlar om att göra om redan befintliga plagg eller accessoarer till helt nya, ofta unika, skapelser. Inte sällan med mycket hög modegrad.

Det är också anledningen till att ännu ett ord har gjort entré i modesammanhang, och det är ”upcycling”.

För plötsligt, som om alla i branschen fått massutskick på alla sociala medier samtidigt, har uttrycket ”upcycling” börjat omfamnas som en länge saknad vän, med förmåga att skänka tröst och lindring som ingen annan lyckats göra.

Man skulle förstås kunna säga ”återbruk” eller ”återanvändning” på svenska, men nu talar vi om ett globalt fenomen och då är det ”upcycling” som gäller, även här.

Dessutom understryker ordet ”up” att det är just en sorts uppgradering av kläder som sker.

För om ”recycling” handlar om att bryta ned befintligt material – som till exempel petflaskor – innan det kan återanvändas och omskapas till saker som fleecejackor, så handlar upcycling om att göra om redan befintliga plagg eller accessoarer till helt nya, ofta unika, skapelser. Inte sällan med mycket hög modegrad, som man säger.

Veronica Rönn och Josephine Bergqvist är två av kvinnorna bakom märket Rave Review. Foto: Karin Törnblom/TT

Det svenska märket Rave Review (grundat av Livia Schück, Veronica Rönn och Josephine Bergqvist 2017) har till exempel uppmärksammats för sina toppmoderna innovativa kläder, tillverkade av gamla plagg, filtar, gardiner och scarves. För detta tilldelades de H&M:s och tidningen Elles nykomlingsstipendium förra året. I dag finns deras kläder att köpa hos flera exklusiva internationella onlinebutiker.

Och exklusivt är kanske ett nyckelord i sammanhanget.

För om recycling av kläder än så länge är i sin linda – det är bara någon procent av alla kläder som blir till nya kläder och inte mals ner och används till annat, som isoleringsmaterial – så är det bara någon promille som räddas av upcycling. Än så länge. Det är svårt och tidskrävande. Men, det är också det som lockar både designer och köpare.

För med upcycling kan man få utlopp för både kreativitet och modeintresse, utan att behöva ha dåligt samvete för miljön. Tvärtom.

Inte minst är det kostnadseffektivt att använda sig av redan befintligt material, vilket gynnar unga designer.

Något som uppmärksammades av den kända modejournalisten Suzy Menkes i New York Times redan i februari 2012, under modeveckan i London. Hon skrev då en artikel med rubriken: ”Upcycling: Obligation for the young”, där hon uppmärksammade att detta hade blivit ett så kallat buzzword bland miljömedvetna mode­studenter från Central Saint Martins College of Art and Design som redan då betraktade det som en skyldighet att ta tillvara allt material.

Det visade sig emellertid ta ett tag innan ordet – och dess innebörd – fick den fart det förtjänar. Men bättre sent än aldrig.

Modejournalisten Suzy Menkes uppmärksammade tidigt upcycling och lever som hon lär. Till höger två kappor från Rave Review. Foto: David Fisher och Rave Review

Fakta. Upcycling En modern pionjär i fråga om upcycling är den brittiske modeskaparen Christopher Raeeburn som sedan 2009 framgångsrikt använt sig av konceptet inom herrmode genom att återanvända material från militären, som fallskärmar, uniformer och filtar. Hans motto är: ”Raeburn, Recycled, Remade, Reduced”. Ett annat ord som också används för mode skapat av redan befintliga plagg, textilier, accessoarer och annat som kasserats av olika anledningar är trashion. Vilket kanske inte har lika exklusiv klang som upcycling. Även stora modehus har börjat inse värdet av att ta tillvara sina produkter, och skapa nya. Inte minst efter att det brittiska märket Burberry 2017 avslöjades med att ha eldat upp fullt användbara varor i sitt lager – vi talar lyxprodukter – för 300 miljoner kronor. Visa mer

