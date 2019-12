Susanne Ljung: Victoria’s Secret – en hemlighet som inte längre går att visa

Äntligen! Så kan man sammanfatta reaktionerna över nyheten att det amerikanska underklädesmärket Victoria’s Secret nyligen lät meddela att de lägger ner sin årliga stora tv-sända ”Victoria’s Secret fashion show”.

En spektakulär visning under december månad där unga, tunna, långbenta kvinnor med platta magar och stora hår svängde fram på catwalken i högklackat, klädda i små trosor och formpressade bysthållare av bjärt färgad syntet.

Showen sändes i över 150 länder (här i Sverige visades den på TV3) och beräknades ha en sammanlagd publik på så där en halv miljard människor. Ingen annan modevisning kommer ens i närheten av den publiken. Inte ens om man skulle slå ihop antalet människor på hela världens modevisningar under flera år. Eller kanske någonsin.

Frågan är förstås hur mycket ”mode” den egentligen var.

Visningen kunde visserligen också sorteras in under rubriken ”underhållning”. Den gästades ofta av stora musikartister. Mary J Blige, Sting, Justin Timberlake, Rihanna, Justin Bieber, Kanye West, The Weeknd, Taylor Swift och Selena Gomez har alla uppträtt under showen.

Men många modetidningar skrev ofta uppskattande om visningen, och dess modeller. Många av dem representerade märket mer eller mindre på heltid, och tjänade stora pengar på det. Varje år gästades visningen också av samtida stjärnmodeller som struttade fram på scen, nästan nakna. Men välbetalda.

Förvånansvärt många i modebranschen beskrev också under en tid ”Victoria’s Secret fashion show” som en hyllning till ”girl power”, och ett sätt för kvinnor att ”äga”.

Framgången med ”Victoria’s Secret fashion show”, inte minst i fråga om tittare, fick till och med representanter från det företag som arrangerar flera av de internationella modevisningarna att resa till New York för att studera showen, på nära håll. Kanske fanns det här något att lära.

Namnet Victoria’s Secret valde han som en blinkning till den pryda viktorianska eran, där hemlig­heter doldes under kläderna.

Själva märket Victoria’s Secret finns förstås fortfarande. Det är ett av de marknadsledande i sin bransch. Och ett av de första i sin genre i USA.

Det bildades i Kalifornien av en man vid namn Roy Raymond 1977.

Han ville skapa intima underklädesbutiker av europeiskt snitt med snygga underkläder där också män kunde shoppa till sina kvinnor, utan att känna sig dumma. I USA var man då hänvisad till varuhusens kvinnoavdelningar, vars sortiment var av mer praktisk sort. Namnet Victoria’s Secret valde han som en blinkning till den pryda viktorianska eran, där hemlig­heter doldes under kläderna. Men hans idé om små boudoirliknande butiker funkade inte, då.

Fem år senare, 1982, sålde därför Roy Raymond företaget till entreprenören Leslie Wexner för en miljon dollar. Han gjorde om butikerna. De blev ljusare och modernare – och han blev miljardär, flera gånger om. När företaget som äger Victoria’s Secret (L Brands Inc) skulle börsnoteras 1995 kläcktes idén om att skapa en underklädesvisning som pr-verktyg. Bara några år senare hade ”The Victoria’s Secret fashion show” blivit världsberömt.

Men tiderna har förändrats. Och snabbt har det gått.

12 miljoner tittade 2001 i USA. Förra året var det bara drygt 3 miljoner.

Och när det tidigare i år uppdagades att Jeffrey Epstein, den för sexbrott dömde amerikanske finansmannen, hade Leslie Wexner som en av sina bästa vänner blev läget inte bättre. Ägaren av Victoria’s Secret är i dag 82 år gammal och skickade nyligen ut ett meddelande till alla anställda där han lät meddela att märket inte tror att ”tv-sändningar är rätt format för märkets visningar”.

Men det är förstås inte hela sanningen.

För det är också tiden som, äntligen, har sprungit ifrån hela konceptet.

Rihanna var på modevisning i London i förra veckan tillsammans med Sverigeaktuelle ASAP Rocky. I mitten Valentina Sampaio, Victoria’s Secrets första transsexuella modell. Till höger Leslie Wexner som äger Victoria’s Secret. Foto: Camera Press och AP

Mer om underkläder Under New Yorks modevecka i september visade Rihanna underklädeskollektionen Savage x Fenty som hon gör i samarbete med märket Savage. Den fick enormt positiv respons. Den beskrevs som banbrytande i sin genre, ”en ideologisk och visuell motsats till Victoria’s Secret”. Nu var alla kroppstyper, etniciteter och könstillhörigheter representerade. Liksom konventionella supermodeller. Och dragqueens.

Bidragande till att Victoria’s Secret har hamnat i blåsväder är att märkets före detta marknadschef, Ed Razek, 2018 sade till Vogue att märket inte ville använda modeller av större storlekar, eller transsexuella, i sin show. ”Varför inte? Därför att showen är en fantasi”, som han sade. Han fick lämna märket. Kort därefter blev Valentina Sampaio märkets första transsexuella modell, i deras kataloger.

2004 dök Bob Dylan upp i en av Victoria's Secrets reklamfilmer. Han gav även ut en special-cd med sina kärlekslåtar, "Lovesick", med företagsloggan väl synlig. Trettio år tidigare hade han fått frågan om det fanns någon typ av företag som han skulle kunna "sälja sig till". Ja, svarade han. "Något som gör damunderkläder".