Susanne Ljung: Vilka signaler om din personlighet skickar frisyren och kläderna?

Det är inte så märkligt att den amerikanska tv-serien ”Succession” (HBO Nordic) intresserar många människor inom medierna. Denna dramakomedi, med stora stråk av svart humor, handlar om ett familje­ägt medieimperium med osäker framtid.

Inga verkliga namn nämns men ”Succession” leder tankarna åt familjer inom både press (Murdoch) och politik (Trump) och ger ett kittlande titthål rakt in i en djupt dysfunktionell familj vars hunger efter kärlek, makt och erkännande får dem att, på mer eller mindre utstuderade sätt, sticka kniven i varandras svaga punkter.

Mer otippat är att serien även uppmärksammats av modeintresserade.

För den är inte direkt någon ”Sex and the city” med färgstarka outfits, snarare tvärtom.

Seriens kostymör (Michelle Matland) har där­emot en fingertoppskänsla för hur samtida stil, kläder och märken kan spegla klass och makt på ett så subtilt sätt att det nästan inte märks.

Läs fler stilkrönikor av Susanne Ljung

Det fick till exempel tidningen New Yorker att nyligen publicera en artikel med rubriken ”Låt oss tala om kläderna i Succession”. I den avhandlades hur små nyanser i fråga om snitt, kvalitet och färg på en kostym kan utgöra en stor skillnad i hur man uppfattas i denna typ av miljö där alla är livrädda för att avge den minsta vittring av svaghet.

Mest uppmärksamhet för sin stil har emellertid tv-seriens kvinnliga huvudperson Siobhan ”Shiv” Roy fått, den enda dottern bland familjens fem söner. I takt med att hon blir alltmer engagerad i familjens företag byts inte bara hennes mönstrade koftor ut mot en garderob med enfärgade polotröjor och byxor med hög midja – hennes långa lockar klipps av till en kort och rak page.

”Hon behövde se starkare ut denna säsong”, som ansvariga för serien sade om denna bob cut, som frisyren heter på engelska.

Sarah Snook, som spelar Siobhan ”Shiv” Roy i ”Succession”, har fått en ny frisyr sedan förra säsongen av tv-serien (till höger). Foto: Hbo/Kobal/REX

Att utstråla styrka är det uppenbarligen många som anser sig behöva göra just nu. Frisyren syns just nu överallt bland kända kvinnor, framför allt i USA. Under den amerikanska Emmy­galan dök till exempel hela sjutton skådisar upp i varianter av denna pottfrissa.

Den har också omfamnats av artister som Jennifer Lopez och Cardi B, kända modeller som Bella Hadid och Karlie Kloss och mediepersonligheter som Kim Kardashian och Kylie Jenner. Och som av en händelse har även Ivanka Trump låtit sitt långa hår falla offer för saxen till förmån för en kort page.

Om det är serien som påverkar samtiden eller samtiden som påverkat serien må vara osagt. Men när Ivanka Trump dök upp i sin nya frisyr i september hoppade seriens författare högt. Skådespelerskan Sarah Snook, som spelar Shiv Roy, hade nämligen fått en brief inför inspelningen av andra säsongen som löd ”Tänk: Ivanka Trump”.

Den korta frisyren är sedan 1920-talet förknippad med kvinnlig frigörelse.

Men om man tittar i backspegeln är det inte så konstigt att den korta frisyren blivit populär just nu, i svallvågorna av metoo.

Den är sedan 1920-talet förknippad med kvinnlig frigörelse. Då handlade det inte bara om rösträtt, utan om att bokstavligen göra sig av med de strikta klänningar och tunga håruppsättningar som länge varit gängse.

Att klippa håret i en kort och lättskött page blev en trend som leddes av populära filmstjärnor, som Louise Brooks. I annonser för kläder, skönhetsprodukter, cigaretter och bilar kunde man snart se kvinnor på språng med målade läppar och kortklippt hår. Frisyren blev under mellankrigstiden kort sagt en effektiv symbol för ”den moderna kvinnan”.

Men sedan blev det tajta dräkter, heta torkhuvar och starka läggningsvätskor tills den brittiske frisören Vidal Sassoon hakade på 1960-talets friare mode genom att klippa korta frisyrer med rena och raka linjer.

Och det är där någonstans som styrkan i frisyren finns – hårda vinklar uppfattas nämligen som mäktigare än mjuka lockar.

Filmstjärnan Louise Brooks (1906-1985) klippte håret i en kort och lättskött page. Frisyren tilltalar också Vogues chefredaktör Anna Wintour, i mitten, och den brittiska modeskaparen Mary Quant. Foto: TT/Mary Evans Picture

Mer om pagefrisyrer En av den kortklippta pagens största, och längsta, förespråkare är förstås amerikanska Vogues chefredaktör Anna Wintour. Hon har haft samma frisyr i trettio år. Hon säger sig vara för lat för att byta.

Under 1980-talet blev pagefrisyren förknippad med businesskvinnor. I boken ”Women: dress for success” (från 1980) manade författaren John T Molloy kvinnor att skaffa sig en kortklippt page om de ville tas på allvar. ”Om du är en affärskvinna bör ditt hår inte vara för lockigt eller vågigt. För många lockar kommer inte att gagna ditt arbete.”

Den brittiska modeskaparen Mary Quant lät sig klippas i en trendsättande frisyr av Vidal Sassoon som hon kom att kalla för ”Hårets Chanel”, tack vare den rörelsefrihet frisyren gav. Visa mer