Susanne Ljung: Vittnet mot Trump klädde sig i maktsymboler

Förra veckan överraskade även Alexander S. Vindman, överste och expert i National Security Council, med att bära sin militäruniform under sitt förhör, full med tunga utmärkelser. The ultimate witness power move, som New York Times noterade.

Att signalera budskap med hjälp av olika broscher blev en grej för den tidigare amerikanska utrikesministern Madeleine Albright. Iraks forne ledare Saddam Hussein kallade henne för en ”orm utan dess like”, varpå hon fäste en brosch i form av en orm på kavajslaget inför nästa möte. En signal om att hon uppfattat hans åsikt, men inte hade för avsikt att låta sig avskräckas.

Uppmärksamhet för sin klädsel under pågående förhör väckte även den amerikanske diplomaten George P. Kent. Han bar en rutmönstrad grå tredelad kostym, med en fluga i färgerna orange, blått och crème – och en matchande näsduk i kavajfickan. Hans look fick snabbt en hashtagg – GeorgeKentsBowTie. Nättidningen The Daily Beast utnämnde honom omgående till en modeikon, fashion icon.

Marie Yovanovitch, ibland klädd i svart dräkt och med matchande solbrillor, har också uppmärksammats av amerikanska talk-showvärdar som liknat henne vid någon som kunde varit med i hårdkokta filmer som ”Reservoir Dogs” eller ”The Matrix”.