Suzanne Osten öser ur sin skattkista i debuten på Dramatens stora scen

Teater ”Furstinnan av Amalfi” av John Webster Regi: Suzanne Osten Översättning och bearbetning: Per Lysander Scenografi och kostym: Anna Heymowska Ljus: Torkel Blomkvist Musik: Niki & The Dove, Per Tjernberg Koreografi: Rasmus Ölme Medverkande: Maia Hansson Bergqvist, Hamadi Khemiri, Rasmus Luthander, David Arnesen, Kristina Törnqvist, Simon Norrthon, Razmus Nyström, Pierre Wilkner, Elin Klinga, Siri Hamari, Elmer Karlgren Grerup/Frans-Alexander Riddarstjärna/ Mark Albert Savickij Musiker: Åke Eriksson, Anna Lund Scen: Dramaten, Stora scenen Speltid: ca 3 timmar och 35 minuter (inklusive paus) Visa mer

Så egendomligt och skruvat det låter: Suzanne Osten debuterar på Dramatens stora scen, efter att ha präglat och omskapat ett halvt århundrade av svensk teater. Jag säger inte äntligen, det har ju gått bra ändå. Nu gör hon det i alla fall, med skönt Bergmanska anspråk på vårt igenkännande och en föreställning som bågnar och ekar av hennes eget teaterliv och all tänkbar teaterhistoria. Ett tumult skapat av djärv erfarenhet, stor kärlek och en lyckligt berusad ensemble beredd att göra allt.

Ta bara pjäsen. ”Furstinnan av Amalfi”, en hämndtragedi, skrevs omkring 1613 av John Webster, en välbärgad vagnmakare, samtida med Shakespeare och del av den upplysningsfläkt som drog genom England ett par århundraden i förväg. Den är full av nya tankar, om kvinnors jämlikhet, maktens självsvåld, meningen med att ha förnuft. Per Lysanders översättning ger smidig klarhet åt ett språk som inte är så bildrikt som Shakespeares men mer påstridigt och belysande.

Furstinnan är änka och förälskad i sin hovmarskalk som hon gifter sig och får barn med. För detta tänker hennes bröder döda henne.

En mörk saga, alltså, som i Ostens händer växer till en alltmer kosmisk upplevelse av mänsklighetens frammarsch, som vi i dag mindre än någonsin anar vart den går.

Pierre Wilkner, Maia Hansson Bergqvist, Siri Hamari och Rasmus Luthander. Foto: Sara P Borgström.

Men det börjar i komedi. Commedia dell’artes masker och figurer har alltid tillhört Ostens vokabulär och här utgör det viga, improvisatoriska spelet, ofta i Rasmus Ölmes betydelsebärande koreografi, föreställningens nervsystem. Halvmaskerna åker på och av i snabb takt. Alla Dramatens skådespelare är inte lika bekväma i dem, men här finns annat att excellera i. En viss ojämnhet hör till i ett spel som utan skarvar ska slingra sig ut och in genom portaler och gångar i Anna Heymowskas magiskt förvandlingsbara teaterbygge. Det är en Shakespeareteater som efterhand öppnar sig och blir till slott, rike och till slut hela jorden svävande i rymden.

Det myllrar på scenen av renässanskostymer och folk, men alla har sin väg. Ostens personregi har inte tappat någon. Maria Hansson Bergqvist, Furstinnan själv, är ett okonstlat litet mirakel av tidlöshet. Äkta och fräsch grenslar hon sådär fyra århundraden av kvinnohistoria utan klichéer. Nutida i dået. Dåtida nu. Vi förstår precis.

David Arnesen som hennes älskade Antonio spelar smilgropsleende och helt nöjd andrafiol – en vanlig man, också plötsligt synlig genom seklerna. Hamadi Khemiri, Furstinnans tvillingbror, stampar igång spelet, överdådigt gracil, en komediant så tonsäker i sina mjuka grymheter att man bara njuter. Den dödsdansliknande inledningen kommer att besannas.

Maia Hansson Bergqvist och Hamadi Khemiri. Foto: Sara P Borgström

Den andra brodern, Kardinalen, spelad av Rasmus Luthander, är en blodrött och bittert hänsynslös kyrkans man. Kammarjungfrun Siri Hamari driver på i commediarollen framför andra: blinkar, niger, knycker, galet och precist vimsig. Simon Norrthon är fantastisk som den sluge Bosola: tjänar alla men först sig själv, blixtsnabb och liksom sorglig fångare av möjligheter. Han får till följsam skugga Razmus Nyströms Ombra, vars entré från publiken är en skön blinkning till Stadsteatersuccén ”Invasion”.

Hela spelet leker så: Osten öser ur sin skattkista, ackompanjerad av Niki & The Dove som tvingar in oss i upplevelserna, musik som når hela vägen in i kroppen. Det som svischar förbi är 80-talsironier som ligger som vax över ytan på melodramen, eller raka allusioner som Pierre Wilkners Mussolini-like (och bedragne) adelsman. Och liknar inte hans äktenskap med den kyligt osedda Elin Klinga vissa andra, nyare teaterpar.

Fram till paus och katastrofens fullbordan är det fullt med blixtrande hållpunkter och detaljer. Efter paus är det svärtan som tar över. Himlen mörknar, Torkel Blomkvists ljussättning ger krigsassociationer och på scenen drar människorna omkring i vad som börjar likna Beckett. Den moderna dödsdansen tar vid. Programbladet citerar Barbro Lindgrens och Anna Höglunds pekbok ”Titta Hamlet”: ”Ofelias bror död. Hamlet död. Nu alla döda. Gonatt, gonatt”.

Allt har varit teater. Men det är inte metateater vi har sett – inte teater som handlar om sig själv. Mer teater som är sig själv, ett eget universum, där vi också bor. Tillflykt. Bibliotek. Terapisoffa. Sagoverkstad. Nu är föreställningen slut. Vi går på en jord vi håller på att döda. Slagverkarnas final är en mäktig protest: det var väl inte förgäves?

Läs fler texter av Ingegärd Waaranperä och fler av DN:s scenrecensioner

Läs DN:s intervju med Suzanne Osten inför debuten på Dramatens stora scen