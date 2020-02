Suzanne Osten: ”Svenska filmetablissemanget har underskattat mig kolossalt”

På väggen i Suzanne Ostens arbetsrum på Dramaten hänger ett stort antal upptejpade tidningsklipp. De handlar om våld mot kvinnor, hat mot kvinnor, hot mot kvinnor.

En artikel om författaren Margret Atwoods dystopier, där kvinnor förslavas. En artikel om de våldsamma incelmännen, som anser sig berövade rätten till sex. Väggarna är fulla av berättelser. Det ser ut som om en polisutredning pågår.

– Och så läser jag en djääävulskt bra bok om tortyrens dramaturgi, vi ska ju ha en stor tortyrakt på scen, säger Suzanne Osten.

Bordet i det kala rummet är täckt av böcker. Här finns akademiska studier av mänskligt mörker, med titlar som ”The body in pain”, ”Acts of war” och ”The anatomy of human destructivness”. Böcker om renässansen. Och om den italienska commedia dell'arte-traditionen, som Suzanne Osten är så förtjust i, med sin lekfulla fysiska komik.

– Och den här! Den är fullständigt genial, säger regissören och nappar tag i ”Titta Hamlet” av Barbro Lindgren och Anna Höglund. Shakespeares tragedi som pekbok, i 14 bilder och 94 kärnfulla ord.

”Titta Hamlet. Hamlet ledsen. Hamlets mamma dum. Hamlets pappa död.”

Arbetsrummet ger en antydan om Suzanne Ostens sätt att leva och arbeta. Här framtonar den forskande arbetsmetoden. Besattheten av idéer. Viljan att ge sig på de svåraste ämnena. Humorn, som ger en försonande lyster åt hemska teman och allvarsamma intellektuella teoribyggen.

Foto: Thomas Karlsson

Och så glupskheten.

Suzanne Osten tycks läsa, höra och se allt som rör sig, både i kulturlivet och i samhällsdebatten.

Hur många böcker läser du parallellt just nu?

– Tio kanske. Så är det alltid. Min syrra brukar bli helt utmattad när jag berättar vad jag läser. Jag har någon slags flugsyn, jag har massor av fasetter i blicken som gör att jag kan ta in saker i vidvinkel.

– Jag är inte en människa, jag är en fluga, säger Suzanne Osten nöjt.

I sommar fyller Suzanne Osten 76 år. Hon ger ett ålderslöst intryck. På vänsterhanden bär hon en fet dödskallering i silver, en förlovningsring som hon låtit tillverka åt sig och kärestan, musikern Per Tjernberg. ”Tills döden skiljer oss åt”, utropar Osten och håller upp näven som om hon just ska utdela en smocka.

Förlovningsringen. Foto: Thomas Karlsson

Vi möts en blek januaridag. Regissören arbetar med sin första uppsättning på Dramatens stora scen, ”Furstinnan av Amalfi” av den brittiske 1600-talsdramatikern John Webster. En ruskig tragedi om två bröder som dödar och plågar sin mäktiga och kraftfulla syster.

Suzanne Osten betraktar klippen på väggen, blicken vilar på en uppmärksammad text av DN:s Ulrika By, med svåruthärdliga bilder på en misshandlad kvinnas kropp.

– Det är en gåta för mig. ”Furstinnan av Amalfi” skrevs för fyra hundra år sedan, den borde inte vara aktuell. Varför är kvinnor måltavlor? Det här hatet mot kvinnokönet, hur kan det bara fortgå? Hur kan det vara så lamslaget – fortfarande? Jag får inte in det i min skalle, säger Suzanne Osten.

Foto: Thomas Karlsson

Suzanne Osten Född: 20 juni 1944 i Stockholm. Dotter till filmkritikern Gerd Osten och mekanikern Karl Osten, en tysk social­demokrat som flytt från ­nazismen. Familj: Dottern Hanna, ett barnbarn. Särbon Per Tjernberg. Grundade den fria teatergruppen Fickteatern i slutet av 60-talet. Började skriva pjäser tillsammans med Margareta Garpe, bland annat ”Tjejsnack” (1971) och ”Jösses flickor” (1974). Var konstnärlig ­ledare för Unga Klara på Stockholms stads­teater 1975–2014, som gjorde teater för barn och unga. Har regisserat en rad uppmärksammade ­pjäser, som ”I lust­huset” (1988), ”­Besvärliga männi­skor” (1999) och ”Det allra viktigaste” (2002). Filmer i urval: ”Bröderna Mozart” (1986), ”Tala! Det är så mörkt” (1993) och ”Flickan, ­mamman och demonerna” (2016). Var professor i regi vid Dramatiska Institutet 1995–2009. Aktuell med ”­Furstinnan av Amalfi” på Dramatens stora scen, premiär den 29 februari. Visa mer

Hon tittar på mig under den karaktäristiska luggen, som sett likadan ut sedan hon började synas i offentligheten för ett halvt sekel sedan. Då var hon med och formade den svenska feminismen. Osten var medlem i Grupp 8. Tillsammans med Margareta Garpe gjorde hon en av 70-talets teaterklassiker ”Jösses flickor – befrielsen är nära”, som rullade i flera år på Stockholms stadsteater. Hon och Garpe skrev texten till den svenska 70-talsfeminismens mest ikoniska signaturmelodi ”Vi måste höja våra röster” (sången med det kamplystna refrängvrålet ”å-å-å tjejer”).

Författare Margareta Garpe och regissör Suzanne Osten tillsammans 1974. Foto: Bertil Stilling/TT

Osten är sålunda en feministisk pionjär, med mer erfarenhet än de flesta. Ändå kan hon inte riktigt besvara sin egen fråga. Varför tar hatet och våldet mot kvinnor aldrig slut?

Suzanne Osten berättar om vad hon själv varit utsatt för. Vrålande dödshot på telefon, mejlhat, detaljerade mordplaner på vykort med idylliska sommarbilder.

– Det är märkligt att när hatet kommer har jag ibland tänkt ”vad har jag gjort på senare tid, som kan ha retat upp någon?” Har jag uttalat mig om något någonstans? Har jag varit för mycket? Det är ju rent löjligt!

Kvinnor som pratar mycket väcker irritation, menar Osten. Pratat har hon alltid gjort, i en snabb ström av ord och idéer. Det otvungna talandet är också politik, en feministisk motståndshandling. I en essä i tidskriften ”Liv Kvinnotryck” (1982) påpekade hon att kvinnor måste tränas i att tala, ta plats och breda ut sig. ”Middagstalarna är män som kan tala i 40 minuter om hur man äter en kräfta. Öva det. Var pretentiös”, skrev hon.

Några dagar senare, i en repetitionssal på Dramaten. Det är sex veckor kvar till premiären av ”Furstinnan av Amalfi”. Skådespelarna Elin Klinga och Simon Norrthon rör sig över golvet, prövar sig fram till rätt uttryck.

Foto: Thomas Karlsson

– Jag gillade att ni sitter ner så mycket. Och det där gungande, samlagsaktiga ni hade för er, säger Suzanne Osten.

Hon skrockar och lägger upp de röda kängorna på ett bord i en Pippi Långstrump-lik pose. Suzanne Osten säger sällan nej till skådespelarnas inspel. Stämningen är fnissigt disciplinerad, om man nu kan tänka sig något sådant.

Skådespelaren Simon Norrthon har jobbat med Suzanne Osten i omgångar under hela sitt yrkesliv.

– Många manliga konstnärer hittar sin storhet i yngre medelåldern. Sen fortsätter de reproducera sig själva till livets slut. Suzanne däremot har alltid varit rörlig och otroligt nyfiken. Hon väljer att skapa framför att bli erkänd som en skapare, säger Norrthon.

Någon timme senare kliver hela ensemblen upp på Dramatens stora scen tillsammans. Suzanne Osten har samlat alla för att gemensamt ta den mytomspunna platsen i besittning, i en slags ritual.

Skådespelarna radar upp sig vid scenkanten.

– Vad har ni för erfarenheter här, vad finns det för klurigheter, frågar Osten.

Skådespelarna berättar för varandra. Om att scenen är mer intim än man kan tro, trots den väldiga volymen, med balkonger högt upp i salongens mörker. Dramatenräven Pierre Wilkner nämner den besynnerliga akustiska luckan i närheten av raderna 11 och 12, där det alltid hörs sämre.

Foto: Thomas Karlsson

Osten vänder sig till Maia Hansson Bergqvist, som spelar titelrollen, den stridslystna och plågade furstinnan.

– Säg: ”Jag är furstinnan av Amalfi”, ropar regissören.

– Jag är furstinnan av Amalfi. Basta! förkunnar Maia Hansson Bergqvist.

Suzanne Osten kom till Dramaten första gången 2016, med en uppsättning av David Grossmans sorgedrama ”Falla ur tiden”. Då hade hon ett långt och framgångsrikt yrkesliv bakom sig, med tio långfilmer och många år som konstnärlig ledare för Unga Klara på Stockholms stadsteater. Hon var känd som inflytelserik internationell auktoritet inom barnteatern och stridbar kulturpolitisk debattör.

Ändå var klivet in på Dramaten ingen självklarhet.

– Först var jag livrädd. Jag hade något slags mytisk idé om att jag inte passar in här. Men jag var patetiskt icke-uppdaterad om vem jag var i förhållande till institutionen. Jag har ju skaffat mig så mycket erfarenheter. Jag tänkte: ”här har jag mycket att ge”, säger Suzanne Osten.

Har du någon gång varit nära att bli Dramatenchef?

– Ja, när Marie-Louise Ekman till slut fick jobbet 2009. Det var vi två kvar, jag var i slutfasen. Jag kanske hade tur som aldrig blev prövad, för nu kan jag säga att jag blivit en FAN-TAS-TISK teaterchef, det kan ju ingen veta, säger Osten.

Foto: Thomas Karlsson

Hur hade du blivit som Dramatenchef?

– Ja, hade jag klarat av det? Det var 800 missnöjda människor här på den tiden. Jag hade i alla fall väldigt vitala idéer. Jag tycker inte att den här institutionen lever upp till den kapacitet som skådespelarna har. De skulle ju kunna tillsätta roller och vara aktivt medskapande mycket mer, säger Osten.

Hon berättar om en åtgärd hon tänkt vidta – att stänga de ärevördiga logerna, där generationer av Dramatenskådespelare förskansat sig.

– Jag hade stängt logerna och slängt bort nycklarna. Det talade jag högt om. Jag tror att det satte lite skräck i vissa av killarna här.

– Det är så rågammaldags organiserat! Jag har massa tankar. Som jag inte tänker aktivera, skrockar Osten.

Skulle du fortfarande vilja ta över den här teatern?

– Nej inte nu. Jag anses också vara för gammal. Detta är Sverige. Jämför inte med USA eller Frankrike. Men du talar inte med någon missnöjd före detta. Jag valde teatern på ett annat sätt. Nu regisserar jag och jag är en väldigt bra regissör.

Foto: Thomas Karlsson

Även om det är svårt att föreställa sig när man ser dig i arbete, så har du ju ändå ett begränsat antal år kvar, statistiskt sett.

– Så det säger du, flinar Osten.

– Jag jobbar så länge jag är vital. Jag tycker att jag kan försvara min plats så länge jag har det här kom-ihåget och den här kraften.

För en tid sedan sprang Suzanne Osten för att hinna med en buss, när det plötsligt knäppte till i knäet. Efteråt kunde hon inte stödja på benet. En föraning om att kroppen inte kommer att hålla för evigt, trots noggrann fysisk träning med pilates fler gånger i veckan.

– Då blev jag rädd. Jag behöver ju vara vital nu, jag måste vara rörlig och kunna visa skådespelarna.

Suzanne Osten stannar upp, tänker efter.

– Häromdagen, när jag kände mig skröplig och haltade hem, så tänkte jag: ”åh detta borde jag skildra”. Den här enorma stormen av idéer och erotik och samhällsengagemang, samtidigt som kroppen kan vara så jävla skruttig.

Hon återvänder till en upplevelse hon berättat om tidigare i intervjuer – om när hon blev behandlad som ”en gammal kärring” för första gången. Också denna gång var en buss inblandad. Osten ska kliva på och fumlar lite med plånboken för att få fram busskortet. Då fräser busschauffören ”Raska på nu, för fan!”

Foto: Thomas Karlsson

– Jag var ingen människa för honom. Jag var en av de där gamla tanterna som inte är snabb nog. Det är fortfarande en chock i mitt system, säger Osten.

Åldrandet är ett tema som Osten utforskat konstnärligt många gånger. Hennes eget liv påminner mest om en tonårstillvaro, menar hon.

– Jag lever ett lyckligt tonårsliv. Jag har all frihet. Och jag gör som jag vill. Och just nu, när jag har det så jättebra i livet, så är det snart slut, säger Osten och smäller ihop handflatorna.

Vad gäller själva döendet, det ofrånkomliga, så finns det bara en sak som oroar.

– Att min syster ska dö. Det är det enda som kan få mig att flämta till av oro. Hon är min nära person, säger Suzanne Osten.

Systern heter Pia Baeckström. De talar i telefon varje dag, ”som Astrid Lindgren och hennes systrar”.

– Pia är skådespelare och terapeut. Hon var en slags styvmamma, hon tog hand om mig jättemycket, trots att hon bara är åtta år äldre. Jag har lärt mig så mycket av henne, mitt sätt att leka och mitt intresse för teater kommer direkt från henne, berättar Osten.

Det var till storasystern som 12-åriga Suzanne flydde, när deras mamma Gerd gled djupare in i psykisk sjukdom. Moderns psykoser har präglat Suzannes liv, något hon skildrat i pjäser, böcker och filmer genom åren, senast i långfilmen ”Flickan, mamman och demonerna” (2016). En berättelse om maktlöshet och kaos, ur barnets perspektiv, som Suzanne Osten direkt pekar ut när jag ber henne att nämna något hon lyckats med i yrkeslivet.

Foto: Thomas Karlsson

– Jag är väldigt nöjd med ”Flickan, mamman och demonerna”. Den flyttade på saker, ändrade attityder kring hur man pratar med barn om psykiskt sjuka föräldrar.

Suzanne Ostens blick skärps bakom de runda glasögonen.

– Jag tycker att det svenska filmetablissemanget har underskattat mig kolossalt. Jag är ju för mycket teater och för lite manlig film för dem. Men jag tycker att det är en väldigt, väldigt stark film. Men eftersom jag gjorde den för barn har den underskattats.

Suzanne Osten tycks ha den avundsvärda förmågan att verkligen uppskatta det hon åstadkommit. Hon nämner sin debutfilm ”Mamma” (1982), som hon tyckte var ”vansinnigt bra”.

– Jag trodde att jag skulle komma till Hollywood med den filmen. Det är väl rörande? Jag kunde se mig själv stå och ta emot en Oscar.

Hur är din självkänsla?

– Den är bra. Annars skulle jag väl inte säga sådana här saker till dig?

Vad är du riktigt bra på?

– Att glädjas är jag riktigt bra på. Att vara optimistisk inför det jag gör. Och jag är en fena på att få alla att trivas och komma till skott i en grupp. Mina kollektiva processer är inget flum utan högst konkreta.

Foto: Thomas Karlsson

Jag ser att Suzanne Osten tagit med sig ett papper till vår intervju, med saker som hon vill ha sagt. Papperslappen är fullklottrad med namn på kollegor som hon vill nämna. Några namn är inringade, med tjocka svarta streck. Dramaturgen Per Lysander, parhästen i mer än 50 år, som översatt ”Furstinnan av Amalfi”. Och kostymören Anna Heymowska, som skapat de praktfulla renässansdräkterna.

– Jag tror att vi kommer att se en helt annan organisering i nästa generation som gör film och teater. Man kan titta på hur hiphopmusikerna gör med sina kollektiv. Idén att en bra regissör gör alltihop är ju befängd! Det är ett gäng man ska hitta, säger Osten.

Suzanne Osten talar hellre om strukturer än om det privata. När jag ställer frågor om hur hon känner inför olika saker, så kommer en samhällsanalys insvepande efter några sekunder. Regissören ser upplivad ut när jag påpekar saken.

– Jag vet! Man skulle kunna säga att det är ett försvar, att jag inte vill vara privat. Men det är sån jag är. Jag är så himla intresserad av idéer. Även i sängen!

Suzanne Osten om 3 livsavgörande möten 1 När jag föddes och min syster som tog emot mig. Hon var åtta år och har vakat över mig sedan dess. 2 När jag som tjugo­åring födde min dotter. Jag såg in i hennes ögon och insåg att detta var en stor omkull­kastande händelse. 3 När jag som sjuåring kom från Norge och fick min lärare Margareta Lundmark. Hon gav mig ett viktigt uppdrag: att lära mig slåss för andra svaga barn! Visa mer

Hur menar du då?

– Ett reflekterande intellekt är något mycket sexigt. Filosofiska tankar kan vara mycket intima och personliga, säger Suzanne Osten.

Därpå följer en (mycket typisk) analys av hur dagens medielogik fungerar.

– Det finns ett oskick i journalistiken i dag, att vi ska gråta tårar och berätta om barndomen. Det har blivit en slags standard. Men folk är intresserade av idéer också, tror jag. Det måste finnas mer mellan människor än att bara berätta hur man har det hemma!

Foto: Thomas Karlsson

Och hur är det att leva med dig, tror du? Pratar du hela tiden?

– Jag lever med en person nu som är likadan (musikern Per Tjernberg). Vi pratar väldigt mycket samhälle och kan hetsa upp varandra också idémässigt. Och så är jag kärleksfull. Du frågade tidigare vad jag är bra på. Jag tycker att jag är bra på att vara kärleksfull.

Suzanne Osten tittar vänligt på mig.

– Jag är snäll. Det har min syster sagt. Och jag tror på henne.

