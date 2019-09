Svensk Bokkonst hoppar av programmet på Kina-utställning

På onsdag är det vernissage för utställningen ”A book is a book is a book” i Stockholm. Där visas bokdesign från Sverige och Kina och senare under hösten anordnas även ett seminarium och en workshop.

Utställningen äger rum på China cultural center (CCC) i närheten av Kungsträdgården. CCC finns i flera städer i Europa och har nära band till den kinesiska staten. President Xi Jinping har själv varit på plats vid invigningen av flera center.

CCC:s svenska filial startades 2016 med det uttalade målet att introducera kinesisk kultur och konst till en svensk publik, samt för att främja kulturellt utbyte mellan länderna.

I reklam till bokutställningen ”A book is a book is a book” står att en samarbetspartner är Svensk Bokkonst, en förening som arbetar för att öka kvaliteten inom produktionen av böcker. Till utställningen har man lånat ut böcker ur en samling med svensk bokdesign.

På fredagen kom dock beskedet att Svensk Bokkonst hoppar av vidare medverkan i evenemanget. Det framkom i ett brev till medlemmarna:

”Mot bakgrund av att utställningen äger rum på China Cultural Center i Stockholm och svårigheten i att utesluta dess kopplingar till den kinesiska regeringen, har Svensk Bokkonsts styrelse dock beslutat avstå från vidare medverkan”, står det i brevet som DN tagit del av.

– Våra böcker är utlånade till en utställning vars intentioner vi anser går i linje med föreningens syften att stimulera till hög kvalitet inom bokproduktion i Sverige. Men efter årsmötet i början av sommaren beslutade vi att avstå från all vidare medverkan och program. Vi tar också avstånd från att marknadsföra utställningen via våra kanaler, säger Johanna Lewengard, ordförande i Svensk Bokkonst till DN.

Vad ligger bakom ert beslut?

– Svensk Bokkonst har medlemmar som engagerat sig mycket i frågan kring den fängslade svenska förläggaren Gui Minhai i Kina. I och med att vi har haft svårigheter att utesluta att det finns en koppling mellan kulturcentret och den kinesiska regeringen valde vi att avstå från all vidare medverkan.

Johanna Lewengard hävdar att föreningen tog beslutet innan sommaren men att informationen ”av olyckliga skäl” fastnade på vägen. Därför står namnet Svensk Bokkonst med på affischer och inbjudningar. På fredagen låg även ett inlägg med reklam för utställningen fortfarande ute på föreningens Instagramkonto. Inlägget togs senare bort.

Ni har lånat ut från samlingen och föreningens namn står fortfarande med i marknadsföringen. Vad har ni då dragit er tillbaka er ifrån?

– Vi deltar inte i program, vi deltar inte i att marknadsföra utställningen eller aktiviteter i utställningen, säger Johanna Lewengard.

Initiativtagare till ”A book is a book is a book” är den svenska bokformgivaren Nina Ulmaja. Enligt henne är huvudsyftet med evenemanget att visa ledande kinesisk bokdesign.

– Det är därför jag initierat det här. Jag är helt begeistrad över vad jag sett i Kina, säger Nina Ulmaja.

Hon fick först häromdagen besked om att Svensk Bokkonst inte kommer att delta i aktiviteter eller marknadsföra utställningen. Böckerna från samlingen är dock kvar och på måndagen sätts de upp i utställningslokalerna.

– Det här handlar om kultur och bokdesign. Inte om politik. De kinesiska designer vars böcker vi visar befinner sig i samma situation som vi gör här. De flesta är frilansformgivare, anlitade av förlag, säger Nina Ulmaja.

Hur ser du på Svensk Bokkonsts beslut att inte delta i aktiviteter eller marknadsföra utställningen?

– Det får stå för dem. Jag gör detta med de bästa intentioner och med alla goda avsikter.

DN har sökt CCC.