Svensk dokumentär vinner dubbelt på filmfestivalen i Tribeca

”Scheme birds”, som ännu inte har någon planerad svensk biopremiär, tilldelades både Best documentary feature och Albert Maysles new documentary director award på filmfestivalen i Tribeca, New York, under torsdagkvällen. För det förstnämnda priset har pristagarna tilldelats 20.000 dollar, för det andra 10.000.

DN når dokumentärfilmarna Ellen Fiske och Ellinor Hallin när de precis landat i Sverige igen.

– Vi hade inte ens planerat att stanna kvar för prisutdelningen, men vårt flyg ställdes in på grund av SAS-strejken... Det var bara tur att vi blev kvar, säger Ellinor Hallin.

– Vi blev jätteglada bara för det första priset vi fick, det för nya regissörer. När vi kallades upp på scen igen för bästa långfilmsdokumentär fattade vi inte vad som hände. Det var helt overkligt, säger Ellen Fiske.

”Scheme birds” är en långfilmsdokumentär om den skotska tonårstjejen Gemma, som lever nära våld och kriminalitet i ett fattigt område men söker skydd hos sin morfar, duvuppfödaren. Gemma letade sig själv in hos dokumentärfilmarna.

– Vi var i Skottland för att filma till en annan dokumentärfilm när Gemma kom fram och frågade vad vi höll på med. ”Det låter som en jättetråkig film, ni borde göra en om mig i stället”, sa hon och började visa oss runt i området. Hon tog oss till en boxningsklubb där det pågick en skönhetstävling för duvor, och då tänkte vi att, ja, det här måste vi nog göra en film om, säger Ellinor Hallin.

Ni var tvungna att åka hem från Tribeca så fort, har ni haft tid att fira?

– Det är dokumentärfilmarens förbannelse, att man aldrig kan stanna upp och vara i något! Det var den största kvällen i våra liv och vi var tvungna att byta om på toaletten innan, sminka oss i någon taxi... Men vi hade ju inte räknat med att vinna. Hade vi vetat om det på förhand hade vi stannat och firat i New York, säger Ellen Fiske.