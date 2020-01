Svensk film vill våga mer i vår

Svenska filmpremiärer våren 2020

”Pelle Svanslös” (17/1)

Animerad familjefilm med utgångspunkt i Gösta Knutsson älskade bokserie om Uppsalakatten utan svans.

”Catwalk: Från Glada Hudik till New York” (31/1)

Dokumentär om funktionsnedsatta Emma Örtlund som drömmer om att bli modell.

”The average colour of the the universe” (7/2)

Experimentellt drama om sorg och om att söka tröst i naturen. Jennie Silfverhejlm spelar huvudrollen.

”En vit, vit dag” (7/2)

Isländskt drama om änkling som upptäcker hemligheter i den döda hustruns liv.

”Lassemajas detektivbyrå – Tågrånarnas hemlighet” (7/2)

Familjefilm om de kända barndetektiverna som utreder en mystisk tågrånares eventuella skuld. Nils Kendle och Polly Stjärne spelar Lasse och Maja.

”Breaking surface” (14/2)

Nervpirrande actiondrama om kvinnliga vinterdykare som tvingas kämpa för sin överlevnad.

”Min pappa Marianne” (21/2)

Dramakomedi med transtema där Rolf Lassgård, Hedda Stiernstedt och Lena Endre syns på rollistan.

”Charter” (13/3)

Familjedrama signerat Amanda Kernell om en bitter vårdnadstvist och rädslan att förlora sina barn.

”Kenta lever” (14/3)

Dokumentär som breddar bilden av Kenta Gustafsson, känd från ”Dom kallar oss mods”-trilogin.

”Spring Uje, spring” (20/3)

Artisten Uje Brandelius berättar självbiografiskt om liv, sjukdom och musik. Regi av Henrik Schyffert.

”Scheme birds” (27/3)

Dokumentär om en tonårsflicka i ett fattigt hörn av Skottland.

”Pool” (17/4)

Per Hagman-filmatisering om en ung man som försörjs av en äldre kvinna på Rivieran.

”Psykos i Stockholm” (24/4)

Självbiografiskt drama om psykisk ohälsa.

”Rymdresan” (10/6)

Sci fi-äventyr i rymden där jorden hotas av en gigantisk asteroid. Robrt Gustafsson spelar kufisk raketkonstruktör

”– 121, The last story to be told” (10/6)

Musikvideoregissören Mikaedelica skapar en gränsöverskridande framtidsdystopi där livet på jorden kan utraderas inom ett par timmar.