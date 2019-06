Svensk fotograf fixade elefantöra – fråntas fotopris

Just nu: spara 50%

Den kenyanska elefanten Tim blev fotad av två olika fotografer som bägge skickade in sina bilder till Africa Geographics tävling ”Photographer of the year”. Den svenska fotografen Björn Persson drog det längsta strået och för bilden ”Tim in Amboseli National Park, Kenya” utsågs han till Årets fotograf.

Men han hade redigerat bort några revor i Tims öra. Den konkurrerande fotografen Selengei Poole-Granli, som själv tagit bilden ”Tim at sunset”, uppmärksammade juryn på öronjobbet. Nu diskvalificeras bilden Björn Persson fråntas utmärkelsen. På sin sajt visar Africa Gegraphic hur elefanten egentligen ser ut, illustrerat med Selengei Poole-Granlis elefantbild.

– Det känns väldigt tråkigt, han hade fått gräs på höger öra som jag valde att putsa bort genom att använda delar från andra örat, många fotografer väljer att göra såhär. Jag tycker bedömningen känns väldigt hård och faktiskt tramsig, säger Björn Persson till SVT Nyheter.

Björn Perssons elefantbild visas just nu på Dunkers kulturhus, där den ingår i hans utställning ”The thin line”, en hyllning till världens utrotningshotade arter.