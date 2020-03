Svenska konserter som påverkas av förbudet

Listan baseras på evenemang i lokaler med större kapacitet än 500 personer, eller där arrangören själv skrivit att evenemanget är inställt.

De flesta konsertarrangörer DN pratat med fokuserar främst på spelningar i mars och beslutar längre fram hur spelningar i april kommer påverkas.

Här är listan på de evenemang som påverkas:

Molly Sandén (Konserthuset Jönköping) 12 mars

Amason (Storan Göteborg) 12-13 mars

Charlotte Perrelli (Stockholm, Kalmar) 12, 14 mars

Bryan Adams (Globen) 14 mars

Miss Li (Göteborg konserthus, Gävle konserthus) 13, 21 mars

Ola Salo: It takes a fool to remain sane (Hamburger Börs) 13-14 mars

Slowgold (KB Malmö, Nalen) 13 mars, 28 mars

Lloyd Cole (Göta Lejon) 14 mars

Danny Saucedo Foto: Beatrice Lundborg

Danny Saucedo (Halmstads arena) 14 mars

Samantha Fish (Nalen) 21 mars

Charlotte Lawrence (Fryshuset) 22 mars

The Jesus & Mary Chain (Cirkus, Pustervik) 24-25 mars

Jonathan Johansson (Pustervik, Plan B) 25-26 mars

Petter (Tonhallen Sundsvall, Kulturens hus Luleå) 26, 28 mars

Tove Lo Foto: Evan Agostini/AP

Tove Lo (Annexet) 26 mars

Abyss festival (Göteborg) 26-27 mars

Lisa Nilsson (Jönköpings konserthus, Helsingborgs konserthus, Slagthuset Malmö) 27–29 mars

Eric Gadd (Kajskjul 8, Jönköpings konserthus) 27, 28 mars

Kevin Gates (Debaser strand) 31 mars

An evening with Whitney: The Whitney Houston hologram tour (Cirkus) 1 april

Listan uppdateras kontinuerligt.