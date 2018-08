Svenska stjärnskottet söker en ny sorts maskulinitet

Sveriges nya internationella modestjärna Per Götesson gjorde hyllad solodebut på catwalken i London i somras. Under modeveckan i Stockholm deltar han i Fashion talents visning och i Absolut Vodkas satsning på unga talanger.

Per Götesson spås en lysande framtid som en av drivkrafterna i en ny generation progressiva designer i full färd med att omdefiniera vad herrmode kan vara. Han tänjer på gränserna och experimenterar med uttryck som bryter mot den konventionella herrmodegarderoben.

– Jag brukar säga att jag utforskar en ny maskulinitet. Om man inte är intresserad av att utgå från det maskulina som något stereotypt eller aggressivt – vad kan det då vara? Jag tycker också att det är intressant att tänka på vad en skandinavisk look skulle kunna vara ur en mer kulturell vinkel, utöver funktion och minimalism, säger han.

Looken han gjort sig känd för är lika samtidsurban som sensuell. Lika romantisk som rebellisk.

Den bygger på funktion, sportreferenser, denim, förvrängda proportioner, transparens och oväntade smycken.

Ett signaturstarkt uttryck som enligt Per Götesson handlar om lika delar impulser från London och Vimmerby.

– Det är en kontrast jag är ganska ensam om. Materialen, med en känsla för jeans och det basiga, urtvättade har jag med mig från barndomen. Snitten och det mer förfinade och edgy är London.

Per Götesson växte upp i Småland, men flyttade efter gymnasiet till Stockholm där han studerade modedesign på Beckmans designhögskola.

– Mode var ett stort intresse för mig redan när jag var liten och jag experimenterade ofta med min egen look. Men det var först när jag kom till Stockholm och träffade en massa smarta, coola människor som gjorde intressanta saker med mode och klädde upp sig för att gå ut som jag insåg att det var något jag ville satsa på, säger han.

Till en början hade han svårt att hitta sin egen röst på Beckmans. Det var först när han slutade snegla på vad andra gjorde och gick tillbaka till vad han själv ville ha på sig som han hittade rätt.

– Jag slutade vara rädd för att göra fel – och insåg att det var herrkläder jag skulle ägna mig åt, säger han.

Ett lyckosamt val har det visat sig. Sedan han utexaminerades från mastersutbildningen i herrdesign på prestigefyllda Royal college of art i London har han förutom Swedish fashion councils supportprogram Fashion talents även fått värdefullt stöd från ett par viktiga organisationer i London. Först Fashion east och nu British fashion councils New gen – som erbjuder möjligheten att visa på catwalken i London under minst ett par säsonger.

– Det betyder oerhört mycket. En av anledningarna till att jag ville etablera mig i London var att det finns så mycket värdefull hjälp att få här som ung designer. Det är stentufft att starta eget och göra sig ett namn i dag utan support från branschen. Dessutom finns det en större industri här, i Sverige hamnar man lite mer i utkanten. Jag känner att jag behöver det kosmopolitiska för att skapa det jag vill. Jag tänker mig också att det är här den frisinnade, kreativa bäraren av mina kläder finns, säger han.

Samtidigt har han efter fyra år i London börjat tänka alltmer på Sverige, och på vad som är hemma. På senaste catwalkvisningen skymtade en insutten soffa, en gammal blommig fåtölj och en golvlampa fram bakom spetsgardinerna i fonden – som om vi tittade rakt in i någons hem. En av influenserna till kollektionen är enligt Per Götesson flamländaren Jan van Eycks dubbelporträtt ”Arnolfinis trolovning”, i hemmiljö från 1400-talet.

– De draperade denimplaggen är direkt inspirerade av den lyxigt draperade klänningen i målningen. Andra referenser handlar mer om en nostalgi för mitt eget barndomshem, säger han.

Dukarna som pryder vissa av plaggen är vävda och broderade av hans mamma och mormor hemma i Vimmerby. Han fick med sig dem som ett slags hemgift när han flyttade ihop med sambon Husam El Odeh, prisad smyckesdesigner som han även samarbetar med i sina kollektioner.

– Den här säsongen skapade han bland annat smycken av krossade porslinstallrikar med porträtt brittiska kungligheter, av gamla bestick och nycklar – allt på hemtemat. Ljuskronan är en blinkning till svenskt luciafirande, säger han.

I likhet med flera andra framgångsrika svenska modeskapare har Per Götesson en förkärlek för denim och ett av hans signaturplagg är ett par extremt vida, golvsvepande jeans med en linning som väller ut i en volang över ett åtdraget skärp i midjan.

– Jag utvecklade den modellen redan i min examenskollektion. Inspirationen kommer från romanen Gullivers resor. Lilliput och jättelandet inspirerade mig att leka med förvrängda proportioner, säger han.

Från examenskollektionen kommer också intresset för att ta vara på småskräp som skramlar omkring i fickorna, som mynt och kapsyler, och lyfta upp dem till något mer värdefullt. En annan återkommande inspirationskälla för Per Götesson är att fotografera intressanta människor på gatan, gärna i området kring den egna ateljén i Seven Sisters i Norra London.

– Här går folk ut hur som helst, pyjamas är inte helt ovanligt. Jag är särskilt fascinerad av vad som är funktion i garderoben i vardagen i dag, säger han.

Till skillnad från många andra herrmodeskapare skissar Per Götesson inte fram sina kollektioner. Han har i stället valt att drapera på levande modell. En tidskrävande teknik som är vanligare inom dammodet och den handgjorda couturen – och som tydligt avspeglar sig i hans voluminösa tredimensionella silhuetter.

Ateljén ligger i ett stort warehouse med flera andra konstnärer och designer. Här arbetar han så ofta han kan, när han inte undervisar i herrdesign på London college of fashion, eller ägnar sig åt andra designprojekt.

– Det är det nya sättet att arbeta. För tio år sedan var det lite tabu att göra annat, vid sidan av den egna kollektionen. I dag är det en nödvändighet. Det är tungt att starta ett modeföretag från grunden och för mig är undervisning ett perfekt komplement till arbetet med den egna kollektionen, säger han.

Drömmen för Per Götesson är att en dag kunna försörja sig som kreativ chef, antingen för det egna varumärket, eller på ett etablerat modehus. Men innan dess hoppas han på att knipa titeln som årets Swedish fashion talent.