Svenskar fjärde mesta Metallicalyssnarna i världen

Metalbandet Metallica grundades 1981 i Los Angeles och består för tillfället av trummisen Lars Ulrich, sångaren och gitarristen James Hetfield, gitarristen Kirk Hammet och basisten Robert Trujillo. 2016 släppte gruppen sitt tionde studioalbum ”Hardwired...to self-destruct” och med den skivan i bagaget gör de nu två konserter, på lördag och måndag den 5 och 7 maj, i Globen.

Nu visar statistik som Spotify sammanställt att metalbandet inte bara är populära som liveakt, utan även i strömmat format. Bara under det gångna året har Metallicas musik strömmats till en motsvarighet av 5.311 år på Spotify runt om i världen.

Statistiken avslöjar även att Sverige är det fjärde landet i världen – före länder som Storbritannien – som lyssnar mest på den kaliforniska gruppen. De mest dedikerade svenska fansen hittas alla i städer norr om Stockholm – där Umeå toppar, tätt följt av Sundsvall och Gävle.