Svensken som ligger bakom Childish Gambinos monsterhit

Ludwig Göransson får sällskap av sina föräldrar till intervjun. En av Sveriges mest haussade musikexporter har snävt om tid när han är på hemmaplan. Intervjuer, prisutdelningar, umgänge med familjen och sökande efter rätt plats för sitt stundande bröllop ska hinnas med under ett par dagar.

Pappa Tomas Göransson ler och säger:

– Ludwig är ganska upptagen. Det har varit rätt mycket under det senaste året.

Framgångarna har börjat staplas på hög för den 33-åriga låtskrivaren, musikproducenten och kompositören från Linköping. Inte minst de senaste månaderna, när han var delaktig i några av de mest omdiskuterade populärkulturella samtidsyttringarna.

Ludwig Göransson har hyllats för filmmusiken till superhjältefilmen ”Black panther”, varit Grammynominerad, fått ta emot Grand prize på Denniz Pop awards, och fått ett massivt genomslag med låten ”This is America” av Childish Gambino (egentligen Donald Glover), rapparen som han arbetat sida vid sida med under snart tio års tid.

Låten har toppat Billboard-listan, och musikvideon där rapparen åldansar sig fram i bar överkropp, kastar sig mellan musikgenrer och står för flera brutala avrättningar har visats över 250 miljoner gånger på Youtube, och fått nätet att svämma över av analyser och konstnärliga tolkningar. Ludwig Göransson fick se videon för första gången på ett hotellrum dagen före premiären den 5 maj.

– Allt skedde väldigt snabbt. Jag tyckte videon var extremt bra, men var samtidigt inte förvånad. Donald Glover är en innovatör som alltid levererar nya koncept, säger Ludwig Göransson.

Ludwig Göransson gör musiken till några av årets storfilmer, som ”Venom”. Foto: Carl Bredberg

Musikskapandet med Childish Gambino startade efter att rapparen och producenten träffats under inspelningarna av tv-serien ”Community”, och har sedan dess utvecklats genom en social och kreativ relation mellan de båda. När de hittar tid för att gå in i studion sker produktionen oftast snabbt – men låten ”This is America” tog nästan tre år att slutföra.

– Många hör nog de afrikanska influenserna i låten, som kommer av att jag just då arbetade med musiken till ”Black panther”. Donald har arbetat i flera år med rappen och lyriken. Hans manager kom med idén att ta in massa andra rappare i bakgrunden, och det blev nästan som rappens ”We are the world”.

– Det är intressant hur många genreskiften som tar plats i låten, att den går från en afrikansk poppig gitarrslinga, till tunga trapbeats, till gospel. Det experimentella gör låten så intresseväckande. Samtidigt är halva låtens värld det visuella uttrycket, något som skapat stor uppmärksamhet.

Hur har du märkt av det?

– Mycket folk som aldrig tidigare lyssnat på Childish Gambino har sett videon, hör av sig och säger att de älskar den. I dag har det också blivit så viktigt med ett helt koncept. Det räcker inte bara med musik, utan man måste ha det visuella, kunna marknadsföra sig och ha en egen stil.

Slutet är dock, trots den växande uppmärksamheten, nära för Childish Gambino. Ett nytt album väntas senare under året, men det kommer också att bli det sista, berättar Ludwig Göransson.

– Donald känner nog att varje bra historia har ett slut, och att man kanske ska sluta på topp. Vi får se vad som händer, men förhoppningsvis kommer vi fortfarande att göra musik tillsammans, säger han.

En rad andra uppdrag står samtidigt på tur: Ludwig Göransson gör musiken till ”Venom”, den kommande filmen i Marvels superhjälteuniversum, som har premiär under senhösten. Månaden därpå släpps ”Creed II”, där han också gör musiken, precis som i ”Creed" från 2015, ett av hans första större filmprojekt.

Ludwig Göransson berättar att han egentligen borde sitta i studion just nu för att hinna med. Han brukar vara där tio timmar om dagen, sex dagar i veckan. Föräldrarna Maria och Tomas Göransson berättar att han alltid haft en förmåga att fokusera, att det märktes redan när Ludwig var åtta år och fick höra Metallica-låten ”Enter sandman” för första gången.

– Han spelade tills han fick blåsor på händerna för att lära sig gitarrsolot. Efter att han hade hört den låten klickade det till och han sög i sig allt, berättar Tomas Göransson, som själv var musiklärare under många år.

Ludwig Göransson ler. Han berättar att huvudmålet är att fortsätta överskrida gränserna mellan olika genrer och stilar.