Sveriges fotografer vill ha coronauppdrag av staten

Initiativet Coronabildsverige vill sätta yrkesverksamma fotografer i arbete genom att dokumentera coronakrisen i bilder – och låta staten finansiera projektet. Bakom initiativet står Bildleverantörernas förening (BLF) tillsammans med Journalistförbundet (SJF) och Bildupphovsrätt i Sverige.

Tanken är att generera jobb åt fotografer som drabbats ekonomiskt av krisen, samtidigt som bilderna blir en del av det svenska kulturarvet. Förslaget som lämnats till Kulturdepartementet har väckt intresse, berättar Putte Salminen, verksamhetsledare på BLF:

– Det här blir ett sätt att låta fotograferna arbeta i stället för att vänta på bidrag, samtidigt som staten får tillbaka pengar i form av skatt. Staten har också en skyldighet att dokumentera krisen för folkbildning och forskning, inte minst för att kommande generationer ska slippa allt det vi nu behöver möta på grund av ett virus som ingen har kunskap om, säger Salminen.

Putte Salminen, verksamhetsledare på Bildleverantörernas förening (BLF). Foto: Hirschproduktion.se

Enligt förslaget kan alla yrkesverksamma fotografer med företag anmäla sig till projektet. Staten, via Bildupphovsrätt som administrerar projektet, betalar fotografen 500 kronor per bild plus moms. Bilderna och filmerna som produceras märks med en projektkod och får användas fritt i redaktionella sammanhang, i tryckta tidningar och på nätet, under den tid projektet pågår. Materialet ska även säkras för forskning.

Hur kan bilder av coronakrisen se ut?

– Det vet ingen förrän det lagt sig. Men man kan ana att bilderna kommer att visa det vanliga på ett ovanligt sätt och att viruset inte gör skillnad på rik eller fattig, fast en del redan har drabbats hårdare än andra. Förhoppningsvis speglar bilderna också allt det vackra när människor ställer upp för varandra utan spärrar eller baktankar, säger Salminen, som berättar att flera fotografer redan har satt i gång med dokumentationen.

Hur ser ni på riskerna?

– Jag vill betona att fotograferna inte ska ta onödiga risker, det finns åtskilligt som går att dokumentera ändå. Och de fotografer som eventuellt väljer att dokumentera där risken är större ska givetvis se till att ha fullgod skyddsutrustning.

Vad är nästa steg?

– Vi väntar på besked från regeringskansliet, men statens tröghet är svårsmält. Det duger inte att hänvisa till EU:s regelverk. Agera nu, och hantera EU efteråt. Fotograferna lider och vårt förslag är offensivt, ger staten skatteintäkter och kan få fart på Sverige igen.