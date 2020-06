Svidande sköna tolkningar av Mahler i ensamhetens tid

Konsert ”Musik för själens ensamhet” Musik av Jean Sibelius, Gustav Mahler, Henry Purcell och J. S Bach. Dikter av Tomas Tranströmer Dirigent: Daniel Harding. Sångsolist: Ann Hallenberg. Violinsolist: Malin Broman. Scen: Berwaldhallen Play. Betyg: 5 Visa mer

Den första gången som jag mötte ensamhet i musik måste ha varit 1966 – i The Beatles ”Eleanor Rigby” – med sin historia om två övergivna människor, vintrigt frusna stråkstämmor och ödsliga öppningsfras: ”Ah, look at all the lonely people”. Låten lär ha tillkommit kollektivt och om det tillfället berättas det att John Lennon förhindrade idén om att de två övergivna skulle träffas i slutet. Ensamheten skulle få klinga ut. En känsla som han ett par år senare återkom till i ”Yer blues” där han i sista versen gastar ”I’m so lonely wanna die” i en avstängd mikrofon.

När Daniel Harding trotsade omständigheterna och lämnade Paris för Stockholm för att i fredags leda sina Radiosymfoniker och sopranen Ann Hallenberg i en strömmad konsert från Berwaldhallen var temat just ”Musik för själens ensamhet”. Musik av Sibelius, Mahler, Purcell och Bach som, enligt Harding, ”berör perspektiv på ensamhet och isolering, det mod som krävs för att se livet rakt i ögonen (...) och att ta in verkligheten hur oförlåtande den än kan vara.”

Malin Bromans violinstämma sjöng så att himlen öppnade sig

Hardings ord påminner mig om psykoanalytikern och idéhistorikern Per Magnus Johanssons efterord till August Strindbergs ”Ensam” där han skriver om hur människan kan överskrida ensamheten, om konsten att leva med den och hantera den. ”I tystnaden kan du lära dig höra den andre tala”, skriver han.

Som grundstenar i konserten fungerade de fyra satserna i Sibelius fjärde symfoni. En ensamhetsmusik som inte räds de mest avskalade uttrycken, men som i sin oförsonlighet frilägger ett växande vilket spränger instängdheten inifrån. Och som mellan satserna gav utrymme för mezzosopranen Ann Hallenberg i svidande sköna tolkningar av Mahlers ”Der Einsame im Herbst” och Bachs ”Erbarme dich”, där Malin Bromans violinstämma sjöng så att himlen öppnade sig. Och för Radiokören i Purcells av sorg skimrande ”Begravningsmusik till drottning Maria II”.

Till detta infogades Krister Henrikssons nedtonade läsningar av Tomas Tranströmers ”Sommarslätt” och ”Ensamhet” med sina destillerade slutord: ”Jag måste vara ensam/ tio minuter på morgonen/ och tio minuter på kvällen./ – utan program./ Alla står i kö hos alla./ Flera,/ En.”

