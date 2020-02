SVT om ”Kalifat”: Vi sysslar inte med viktiga budskap

Det finns många utmaningar med en serie som ”Kalifat”, det visade inte minst den debatt som föregick seriens publicering där en sida lyfte att serien skulle leda till ökad islamofobi, och den andra att SVT nu krattade för att ta hem jihadisterna. Debatten kom inte som en överraskning för oss, och eftersom vi har en ambition att producera åtminstone en serie per år som skapar debatt så välkomnar vi ett fördjupande samtal kring ”Kalifat”.

Professionella författare kommer till oss med sina idéer. Inte tvärtom. För det fall dessa idéer innehåller intressanta teman och lovande premisser så går vi in i ett gemensamt utvecklingsarbete. Under utvecklingsarbetet sker ofta en omfattande research, och i fallet ”Kalifat” bidrog många olika röster med både kunskap och erfarenhet. Men ytterst är det dramatik vi sysslar med, och inte reportage, varför vi naturligtvis smalnar av berättelsen till att innehålla just det som krävs för att berätta historien.

Saeed Alnahhal vill se moderata muslimska ledare i serien, och tycker att det borde ha varit en imam i moskén som hjälper pappan övertyga dottern om att IS inte är bra. Han oroas också av hur muslimska kvinnor ska påverkas på arbetsmarknaden efter serien (DN 12/2).

Vårt arbete utgår från grundfundamentet i public service, det vill säga demokratiparagrafen och alla människors lika värde, men ”viktiga budskap” (Alnahhal), det sysslar vi inte med. Vi belyser ett tema i dramagenrens form och måste utgå ifrån att publiken klarar av att inte blanda ihop till exempel våldsbejakande extremister med vanliga människor.

Alnahhal menar att serien ”inte erbjuder några motbilder” till IS, och det är fler kritiker som pekat på detta (senast Cecilia Uddén i Studio Ett). Man tycker att det saknas exempel på ”goda praktiserade” muslimer i serien. Det finns exempel på gestaltningsmässiga detaljer vi kunde gjort bättre, men om vi diskuterade något annat än just religiös tillhörighet så tror jag många skulle invända mot idén att dramat ska förväntas innehålla ”goda representanter” över huvud taget?

Jag känner också muslimer som valt bort att se ”Kalifat”, muslimer som lidit nog av Islamiska statens mördande – av muslimer – och helt enkelt inte orkar. Och precis som Rakel Chukri nyligen skrev i Sydsvenskan finns det också många kristna, kurder och yazidier som lyckades fly kriget och nu befinner sig i Sverige. Inte heller de orkar återuppleva fasorna genom en dramaserie.

Men väldigt många muslimer, sekulariserade och praktiserande, har hört av sig till oss och tackat för serien, just för att den visat att IS, i motsats till andra jihadistiska grupper, rekryterat långt utanför den religiösa världen. Eller helt enkelt: Att de som valde att resa till Kalifatet från Sverige gjorde det av andra anledningar än att de var muslimer som djupstuderade Koranen.

Många muslimer är utsatta för en oacceptabel och omfattande rasism, och det är ett absolut krav att film- och tv-branschen släpper fram andra berättelser om muslimer än de om terrorism. Det åtagandet vilar tungt på SVT vilket inte är mer än rätt då vårt uppdrag är att finnas för alla.

