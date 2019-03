När ”Leaving Neverland” lades upp på SVT Play i söndags var intresset genast stort. På bara en dag sågs den första delen av 116.500 tittare och var det mest sedda programmet på SVT Play den dagen.

På SVT är man medveten om att dokumentären rört upp känslor. I ett inlägg på SVT-bloggen skriver Ingemar Persson, programchef SVT Dokumentär: ”Vi sätter tilltro till filmens upphovsman Dan Reed (välkänd för sina filmer om terrorism och migration) och hoppas att filmen kommer att bidra till en bredare diskussion.”

Persson säger att de negativa reaktioner han fått mest har handlat om aktioner av fans som verkar vara arrangerade.

– Det handlar om kanske tio tolv mejl som alla i princip länkar till samma amerikanska sajter och formuleringar som är kopierade och inklistrade. Det handlar om att misskreditera de två vittnen som förekommer i filmen, men det är tydligt att det är orkestrerat av en fanclub.

Den som ser dokumentären på SVT får inledningsvis läsa en text om att det är de två personernas berättelser och att Jackson själv nekat till alla anklagelser.

– Det finns med i filmen också, men först mot slutet, så vi tyckte att det var lämpligt att ha med den informationen för att förbereda tittarmassorna, säger Persson.

Det första jag gjorde när vi planerade för dokumentären var att själv prata med Dan Reed som gjort filmen och min första fråga var ”Har vittnena fått betalt?”

I USA har Jacksons dödsbo stämt HBO på motsvarande en miljard kronor. SVT:s jurister har tittat på filmen innan den köptes in, men eftersom stämningen rör ett avtal mellan Jackson och HBO från 1992, där de förband sig att inte publicera material som är kritiskt mot Jackson, så tror inte Persson att SVT kommer att kunna påverkas av stämningens utfall.

Dokumentären har även fått kritik för att vara en partsinlaga där bara den ena sidan kommer till tals, och att ett av vittnena i filmen har tidigare vittnat under ed till Jacksons fördel i en rättegång 2005. Jag frågar om Persson kan se att det finns något problematiskt med det?

– Det är klart att det är problematiskt. Det första jag gjorde när vi planerade för dokumentären var att själv prata med Dan Reed som gjort filmen och min första fråga var ”Har vittnena fått betalt?” och det försäkrade han mig om att de inte fått. Att filmen blir partsinlaga – ja, det är en film som handlar om två offer och deras berättelse och det är klart att det blir partsinlaga då eftersom det skildrar deras perspektiv, det tycker jag vi är tydliga med.

Fallen där Jacksons medverkan eller avbildning tagits bort är flera. Den animerade tv-serien ”The Simpsons” plockade bort ett gammalt avsnitt där Michael Jackson gästar som röstskådespelare.

I köpcentret Rødovre centrum i Köpenhamn har man tagit bort en vaxdocka föreställande Jackson, skriver nyhetsbyrån AP. Charlotte Andersen, marknadschef för Rødovre Centrum, säger till danska TV2 att man mottagit runt 15 klagomål om Jacksondockan, de flesta från barnfamiljer.

I Fulham i England har man tagit bort en staty föreställande Jackson. Den stod utanför National Football museum men togs bort i början av mars som en följd av dokumentären och den har återsänts till affärsmannen Mohammed Al Fayed, som var fotbollsklubben Fulhams ägare 2009 när statyn restes.

Den amerikanske hiphopstjärnan Drake, som på sitt senaste album har med en tidigare osläppt sånginsats av Jackson på låten ”Don’t matter to me”, har valt att inte spela låten på sin turné för skivan. Det skriver bland annat brittiska The Independent. Även det amerikanska basketbollaget Los Angeles Lakers har tagit bort Jacksonmusik. ”Beat it” brukade spelas på deras arena, men har nu ersatts av Chuck Berrys ”Johnny B Goode”.

Häromveckan meddelades även att norska radiokanalen NRK inte kommer att spela några Michael Jackson-låtar under den närmaste framtiden, och radiostationer i Nya Zeeland, Australien och Kanada har följt exemplet. En musikal baserad på Jacksons liv, ”Don't stop till you get enough”, skulle ha premiär i Chicago i år men har skjutits upp. I nuläget är planen att den ska ha premiär nästa år i New York.

