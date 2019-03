T-Bone Burnett: ”Vi är en motståndsrörelse nu, vi som fått nog av jättarnas arrogans”

I 50 minuter håller T-Bone Burnett ett glödgande brandtal om det han ser som den digitala härdsmältan. Om hur internet har misslyckats och måste brytas upp och startas om från början. Om hur de globala it-jättarna skapat en övervakningsekonomi och en marknadsdominans som förött den personliga integriteten och krossat konstnärernas och artisternas möjlighet att verka på en fungerande marknad.

Han slutar, ler snett, tar en paus och säger ”tack”.

Sedan kraschar internet.

Direkt efter talet går det inte att dela innehåll på vare sig Facebook eller Instagram. Avbrottet pågår i mer än åtta timmar – och för många användare tar det upp till ett dygn innan tjänsterna fungerar normalt. Det är den största störningen bolagen har drabbats av någonsin.

När jag träffar honom senare samma kväll har T-Bone precis fått vet vad som hänt – och kan inte sluta le.

Är det voodoo, eller vad håller du på med?

– Haha, såklart det är. Jag kan en del om det där, vet du.

Han var påtagligt nervös före sitt tal. Det var inte första gången han pratade om de här frågorna (”Det här är något jag varit engagerad i under 10–15 år”), men det var särskilt att göra det på tech-branschens hemmaplan i Austin. Han känner dock att det är en kamp som är i tiden.

– Vi är en motståndsrörelse nu. Vi är många som fått nog av jättarnas arrogans. Vi hörs och märks.

Han räknar upp giganter som Tim Berners-Lee (som skapade world wide web för 30 år sedan), Roger McNamee ( r iskkapitalisten som gått från att vara mentor åt Mark Zuckerberg till att kräva att hans bolag ska styckas), Jon Taplin (som skrev boken ”De ansvarslösa” om it-jättarna) och Shosanna Zuboff (Harvard-professorn som skrivit praktverket ”The age of surveillance capitalism”).

T-Bone Burnett under sitt tal i Austin. Foto: Chris Maluszynski

Fort Worth-sonen Henry Joseph ”T-Bone” Burnett ses kanske inte normalt som en gigant som teknologidebattör, men musikaliskt är den drygt två meter långe Texas-gentlemannen så stor man kan bli i branschens ögon. Med tio Grammys och en Oscar i bältet är han så respekterad man kan bli: han har rollen som den rotbaserade amerikanska musikscenens Don – oöverträffad som producent, en oomstridd innovatör inom film- och tv-musik (från ”O Brother, where art thou” till ”True detective”) och som musiker och artist med mångåriga samarbeten med alla från Bob Dylan, Robert Plant och Alison Krauss till Elvis Costello till och en egen skivkatalog som aldrig slagit brett, men som konnässörerna vårdar ömt.

Han är 71 år gammal i dag. Det har gått drygt ett halvt sekel sedan han tjatade till sig sitt första extraknäck i en Texas-studio och drygt fyra decennier sedan han var en av stöttepelarna i Bob Dylans Rolling Thunder Revue. Han har haft all framgång han kunnat drömma om, ur ett konstnärligt perspektiv och det märks tydligt att han är framme vid ett sorts bokslut.

– Jag vet vad jag vill göra med den tid jag har kvar.

Svaret är inte så enkelt som att bråka med Facebook och Google. Framför allt handlar det om att stå upp för konstens villkor, föra fram sitt budskap – och att göra den musik han själv vill, oavsett vad marknaden tycker.

Burnetts tal på SXSW , som inleddes med ett Marshall McLuhan-citat och slutade med en Czeslaw Milosz-dikt, var en uppvisning i intellektuell retorik; en brandfackla, men så stilistiskt elegant att det vore lätt att se det som en spoken word-föreställning, tonsatt med dova rytmer och hypnotisk elektronik. När han talade om de teknologiska ”filistéerna”, ett begrepp välkänt från hans egen lyrik, var det en medveten och välriktad giftpil.

– Jag vet hur de avskyr att skildras så. Men det går inte att beskriva dem på andra sätt. De har inget samvete. Med konsten är det tvärtom: den skapar samveten. Det är därför det är så allvarligt när de tagit över.

T-Bones budskap är tydligt: det handlar om mänsklighet och konstens villkor. För att förbli mänskliga och överleva som kännande och tänkande varelser måste vi bryta oss ur den kontroll som teknikjättarna tagit över all kreativitet och skapandemöjlighet.

– Vi måste rasera deras maktlust, deras hybris, deras enkelspårighet, deras övervakningsmani. Vi måste stå upp för konsten. Teknikföretagen eftersträvar bara effektivitet. det är konstens motsats. Konst är integritet, inte effektivitet. Den här striden är, på riktigt, en fråga om vår överlevnad.

Så vad ska vi göra?

– Vi måste börja om. Sluta använda de här tjänsterna: det finns alternativ. Och börja prata mer om artisternas och konsternas betydelse för det samhälle vi behöver, utan dem har vi inget.

För egen del har engagemanget i det han kallar ”motståndet” också lett till en större konstnärlig frihet. I det har två saker spelat stor roll. Det ena är rollen som musikansvarig för tv-serien ”True detective”, där musiken till samtliga tre säsonger snart ska släppas: där har T-Bone tillsammans med manusförfattaren Nic Pizzolatto hittat ett unikt uttryck, där varje scen har fått T-Bone att hitta en kongenial ton, som lyft serien till nya nivåer. Det andra är arbetet med en kommande Broadway-musikal om den ”sjungande cowboyen” Roy Rogers, av Marshall Brickman, där T-Bone tvingades hitta ett nytt sätt att arbeta.

– Jag gick upp fyra på morgonen och skrev musik, det är en väldigt strikt strukturerad form av musik, som var ny för mig. Sedan när jag var klar kunde jag inte sova på morgnarna, så jag fortsatte skriva åt mig själv.

Resultatet är inte mindre än tre nya album 2019, under samlingsnamnet ”The invisible light”. Det första (”Acoustic”) släpps den 12 april och är ett avskalat, starkt trumbaserat och experimentellt album med inslag av spoken word (”Jag älskar ju Gil Scott-Heron, här släpper jag fram det mer än vanligt”). Det andra beskriver han som en blandning av ”punk, Massive Attack och Public Enemy” och det tredje som mer ”galet Sun Ra-jazzigt”. Alla bygger textmässigt på samma teman som i talet i Austin: om den teknologiskt skapade dystopin och hur vi måste bryta den. Första meningen i ”A man without a country” är talande: ”Dying by binary codes, as we travel down these lonesome roads.”

Han kan inte dölja sin entusiasm för det nya fokuset på det egna låtskrivandet.

– Jag tryckte ju tillbaka det under så många år när jag höll på med annat. Men tillsammans med musiker som Jay Bellerose och Keefus Ciancia hittade jag ett nytt uttryck. Nu har jag hundratals låtar och ett sätt arbeta som ger mig total frihet. Nu känner jag att det inte finns något som begränsar mig.

Han beskriver det som en nyväckt energi, på alla plan.

– Nu är det kampen för mänskligheten som är min uppgift. Konsten är dödshotad, på riktigt. Vi måste stå upp för den och för våra möjligheter att skapa fritt och självständigt, Jag tänker inte göra något annat.

