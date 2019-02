Ta-Nehisi Coates anlände sent.

Det regnade och han var blöt när han kom fram.

Tilltufsad, i jeans, tog han plats mitt emot presidenten.

Snart började de gräla.

Detta tilldrog sig under en av Barack Obamas “inofficiella samtalsträffar”.

Den förre presidenten bjöd med jämna mellanrum in den amerikanska intelligentian till Vita huset och höll hov. Eller slängde käft. Seanserna kunde pågå i timmar och de som regelbundet kallades hade intrycket att Obama gärna hade fortsatt ännu längre än vad hans schema som överbefälhavare och president tillät.

När Ta-Nehisi Coates inkluderades i kretsen var han den enda afroamerikanske gästen i rummet utöver Barack Obama själv.

Coates, en radikal journalist uppvuxen på hiphop och Malcolm X, tänkte inte låta sig manipuleras av en broder, även om denne råkade bo i Vita huset.

Obama hade läst Coates överraskande noggrant, skulle det visa sig. På den tiden skrev Coates en blogg på tidskriften The Atlantics webb, om allt från Biggie Smalls till Primo Levi. Han var ofta kritisk till Obama, som han i grunden högaktade. Men Coates avskydde den “redbarhetspredikan” som Obama plågade svarta ungdomar med: ta er i kragen! Skyll inte era problem på de vita!

Inför mötet i Vita huset hade Coates sågat ett tal som Obama då hållit vid 50-årsdagen av marschen till Washington, när Martin Luther King höll sitt berömda tal. Obama hade inkluderat ett stycke om brist på självdisciplin hos den svarta minoriteten, “som om fattigdom var en ursäkt för att inte uppfostra sitt barn”, sade presidenten.

Ett svek mot de egna, tyckte Coates, och skrädde inte orden. Obama var klart provocerad av kritiken, men Coates vek sig inte en tum när presidenten motiverade sina invändningar. Temperaturen steg i rummet. Det blev rätt aggressivt. De vita journalistkollegorna i rummet undrade vad fan som hände. Efteråt gick Coates fram för att ta presidenten i hand, varpå presidenten gick ännu en rond mot honom.

På väg ut ringde Coates sin förläggare.

– Yo, you shoulda seen it… I was the only other nigga in the room and fools were looking at us like, “These niggers are fighting!!!”

”Rasism tillåter vita människor att vara mediokra och ändå uppnå positioner som svarta måste vara oklanderliga för att nå. Det är så det fungerar”. Foto: Emil Wesolowski

Ta-Nehisi Coates återger samtalet i artikelsamlingen “Vi hade makten i åtta år. En amerikansk tragedi”, som publicerades i USA i slutet av 2017 och nu ges ut på svenska.

Till mig säger Coates:

– Mäktiga människor försöker ofta charma en. Obama är väldigt smart och väldigt charmig. Jag försökte prata med honom på samma sätt som jag skriver, fattar du?

Funkade det?

– Nah. Det är lönlöst att argumentera med presidenten. Det är vad jag lärde mig.

Ta-Nehisi Coates är 1.93 lång. Han pratar en mörk, lite sluddrig engelska. Uppvuxen i västra Baltimore, på gränsen till ghettot. Pappan var avdelningschef för Svarta pantrarna, den militanta proteströrelsen. Familjen var inte proletär utan intellektuell, men det fanns våld och fattigdom i kvarteret. När Coates var tolv år gammal gick sex killar av 28:ans buss, slängde honom mot marken och sparkade mot hans huvud.

Vid 32, samma år som Obama vann valet, hade Coates inget pass. När hans flickvän, i dag hustru, bjöd med honom på en tjänsteresa till Frankrike förstod han inte poängen med att resa och skrattade henne i ansiktet. Paris var som Jupiter för honom.

Han hade underkänts i grundskolan, sparkats ut från high school två gånger och hoppat av universitetet.

I dag är Coates 43 år gammal och sin generations mest inflytelserika kulturjournalist. Memoarboken “Mellan världen och mig” toppade New York Times bästsäljarlista och har översatts till 18 språk. Vi ses på New York University på nedre Manhattan, där han undervisar journalister i skrivande. Salman Rushdie har rummet intill.

Ta-Nehisi Coates skriver som en afroamerikansk Knausgård. Han smälter samman självbiografi och samhällskritik med en prosa som är romantisk och polemisk, skör och stenhård, drömsk och konkret. Han angriper de stora amerikanska frågorna – inbördeskriget, slaveriet, segregationen – med samma oförskräckthet som Knausgård borrar i Hitlertyskland. Coates har väckt slavhistorien till liv och muckat med det moderna Amerikas självförståelse. Med berömmelse och avundsjuka som pris. I fjol sade han upp sig från The Atlantic eftersom han själv bevakas när han dyker upp någonstans som reporter.

Om Coates prosa är het som lava visar sig själva mannen kylslagen. I hissen upp från universitetsfoajén säger han inte flaska, utan stirrar målmedvetet ned i mobilen. I konferensrummet behåller han baseballjackan på och inväntar tigande första frågan, som om vi var tillbaka på högstadiets rektorsexpedition i Baltimore och han inte ville avslöja fler hyss än nödvändigt.

Att hans genombrott sammanföll med Barack Obamas intåg i Vita huset var ingen tillfällighet.

Obamas vinst slog upp dörrarna för en ny generation av svarta intellektuella. Presidentens lyskraft “växte efterhand till ett intresse för det samhälle han så medvetet gjort till sitt”, skriver Coates i “Vi hade makten i åtta år”. Den våldsamma, blodiga ursprungsberättelsen fick nytt liv. “Det kändes som jag i åratal hade försökt få in nyckeln i fel hål”, skriver han. “Nu var låset utbytt”.

Hans framgång är sammanbunden med Obamas och som alla riktiga reportrar var han tvungen att försöka frigöra sig från det beroendet.

Vad var ni så oense om?

– I grunden handlar det om att USA är ett väldigt individualistiskt samhälle, säger han. Många uppfattar afroamerikaners ställning som en konsekvens av deras egna ageranden. Även president Obama gjorde det. Jag finner det frånstötande. Ingen amerikansk president bör ge röst åt den föreställningen. Presidenten representerar staten och historien, och Vita husets förhållningssätt gentemot svarta människor har varit allt annat än uppmuntrande.

Obamas predikan påminner Coates om uppväxtens socialkonservativa auktoriteter, svarta kyrkliga män som hötter åt ungdomarna från gathörnen: dra upp byxorna, stäng av stereon. Första essän i “Vi hade makten i åtta år” handlar om komikern Bill Cosby, som innan han åtalades för sexuella övergrepp turnerade USA runt med just det budskapet.

Men det rör även vid en större fråga: Vem bär ansvar för den svarta befolkningens sociala och ekonomiska underordning?

Coates upplevelse av ras är den omvända från Obamas.

Presidenten uppfostrades av en vit mamma och hennes föräldrar. Han “valde” den svarta kulturen: basket, hiphop, medborgarrättsrörelsens textskatter, socialarbete i södra Chicago. Det var inte Obamas värld från början. Men han uppmuntrades att utforska den av den vita sidan av familjen.

Obama “utgick inte ifrån ett antagande om diskriminering”, säger han till Coates i “Vi hade makten i åtta år”. Han utgick tvärtom från att vita människor skulle behandla honom väl. Gick han som politiker in ett rum med “vita lantbrukare eller fackföreningsmänniskor” kände han sig hemma. Han såg likadana “små grejer på spiselkransen” som hos sin mormor och morfar.

För Coates är den sortens tillit fullständigt främmande.

Han kan inte omfamna Martin Luther Kings mest berömda bild: himlabågen som böjer sig mot rättvisa. Hans båge böjer sig mot kaos. Efter terrordåden i New York kan han inte ansluta sig till den uppflammande patriotismen. Coates tittar ned mot finanskvarteren med “kallt hjärta”, skriver han i “Mellan världen och mig” från 2016: “Jag tänkte på hur södra Manhattan alltid hade varit vårt Ground Zero. Det var där de auktionerade bort våra kroppar, i samma ödelagda rätteligen benämnda finanskvarter.”

”Drömmarna” är hans benämning på vita makthavare i ”Mellan världen och mig”. Det amerikanska frihetsbegreppet har alltid varit lögnaktigt. Han tar Virginia som exempel, där den demokratiske guvernören Ralph Norton just har ertappats med ett rasistiskt fotografi tryckt i hans ”årsbok”, en skolkalender utgiven samma år som han som 25-åring tog sin läkarexamen. Fotografiet i fråga föreställer en man med svartmålat ansikte, så kallat blackface, och en i Ku Klux Klan-kåpa. Inkluderat utan vidare förklaring.

– USA grundas som frihetens hemvist på jorden trots att 40 procent av befolkningen är förslavad. Killen som skrev Självständighetsförklaringen är själv slavägare, och ingen liten sådan, utan en av de största i Virginia, den delstat som hade det största antalet slavar i hela södern. Det är som om en storföretagare hade argumenterat mot kapitalism! Där har du Jefferson! För en svart är lögner och myter inget nytt i det här landet.

Coates reser med Obama under slutfasen av valrörelsen hösten 2016. Trump kommer aldrig vinna, säger Obama, gång på gång. Coates tar det som ytterligare intäkt för hans falska tillit till den vita befolkningen.

– Han trodde att han kunde kompromissa med republikanerna. Ta dem på allvar. Han insåg inte att hela deras poäng var att obstruera. Det är så Trump växer fram. Trump kommer ur Teapartyrörelsen som tar form 2009, direkt efter att Obama har svurits in. De organiserar sig omedelbart. Obama skulle säga att stödet för Teapartyrörelsen uppstår ur ekonomisk osäkerhet, på grund av lögnerna på Fox News. Jag tror inte på det. Jag tror att de organiserade sig mot en svart president, som var ledare för ett parti som svarta röstade på i oproportionerligt hög grad.

Coates kallar Trump för “den första vita presidenten”. När Trump annonserar sin presidentkampanj har han spekulerat i rasism under årtionden. Trump och hans far stämdes (men friades) för att ha diskriminerat svarta som hyresgäster. Han köpte annonsplats i New York Times för att propagera för dödsstraff för ett gäng svarta pojkar som dömdes, men senare frikändes, för en våldtäkt i Central Park. Han sådde misstankar om äktheten i Obamas födelseattest, och när Obama lade fram bevis för att han var född i USA erbjöd Trump fem miljoner dollar för presidentens universitetsbetyg, som han bedömde som osannolika.

Vanliga tillhyggen i den rasistiska verktygslådan. Men det som verkligen gör Trump unik, säger Coates, är att han är den första presidenten i den amerikanska historien som ersätter en svart president, “den första presidenten vars politiska existens bygger på att det före honom fanns en svart president”, skriver han i “Vi hade makten i åtta år”.

När Trump “negerar” Obamas politik – upphäver reform efter reform – ersätter han “ett helt niggerstyre med niggersjukvård, niggerklimatpolitk och niggerrättsreformer”, skriver Coates i essäsamlingen. Vilket gör Trump till “Förenta staternas första vita president”.

En invändning mot den cynismen är att omkring tio procent av Obamas väljare röstade för Trump.

Motsäger inte det föreställningen om rasismen som bränslet i trumpismen? Åtminstone för den tiondelen?

Inte alls, säger Coates.

Rasismen är sällan så explicit som under Jim Crow-lagarnas tid, när det var kriminellt för svarta att ta plats vid samma restaurangbord som vita.

– Rasismen funkar så här, säger Coates. Du som svensk får gärna sätta dig här. Men jag kräver fem egenskaper av dig som svensk som jag inte kräver av en amerikan. För att Obama skulle få bli president var han tvungen att ha juristexamen, ha varit chefredaktör för Harvard Law Review och inta en väldigt förlåtande syn på vita. Vad kräver man av Trump, förutom att vara rik och man? Försök föreställa dig en svart president som öppet erkänner sexuella övergrepp. Det är omöjligt. Så frågan är inte: röstade de både på Obama och på Trump? Frågan är: skulle dessa väljare under några som helst omständigheter tolerera en Obama som uppträdde som Trump? Om inte håller man sig med väldigt skilda måttstockar. Rasism tillåter vita människor att vara mediokra och ända uppnå positioner som svarta måste vara oklanderliga för nå. Det är så det fungerar. Man behöver inte fullständigt utesluta oss. Man kräver bara mer av oss.

I ”Vi hade makten i åtta år” går Ta-Nehisi Coates till botten med USA:s rasistiska historia. DN:s Björn af Kleen möter författaren. Foto: Emil Wesolowski

Obamas budskap till svarta människor, skriver Coates, “var den gamla berättelsen om att allting är möjligt om man bara jobbar dubbelt så hårt som de vita”.

Trumps lockelse bygger på en direkt “kontring”: “ännu mer är möjligt om man jobbar hälften så hårt som de svarta”.

Hade det hjälpt om Obama hade sagt detta högt när Trump lanserade sin kampanj? Om han nu skulle ha hållit med?

– Jag tror inte att det hade hjälpt ett dugg. Några av oss hade kanske känt oss bättre till mods. Men det hade inte åstadkommit någon skillnad.

Coates är inte blind för det ekonomiska lidandet i Mellanvästern. Men han är allergisk mot romantiken kring den ädla vita arbetaren. Han vägrar frikänna gruppen från politiskt ansvar.

Okej att lönerna och medellivslängden sjunker för den vite mannen på den avindustrialiserade landsbygden (även om statistik tyder på att den svarta arbetarklassen drabbas värre när tillverkningsindustrin går under). Men varför vill så många av de drabbade ge makten över sina liv till “en dokusåpastjärna som insisterar på att få sina underrättelserapporter levererade i bilderboksformat”?

Efter sitt första gräl med Obama “bestämmer” sig Ta-Nehisi Coates för att börja skriva som James Baldwin, en homosexuell afroamerikansk författare och kritiker som dog i Paris 1987.

Han ringer sin agent, Gloria, och meddelar detta.

“Ingen annan kan skriva som Jimmy gjorde”, svarar hon.

Coates avbryter henne: ”Gloria, jag tror att jag vill försöka.”

– Så naivt! säger Coates om det beslutet. Men jag tror det är bra att vara naiv. Fattar du vad jag menar? Folk är rädda för att säga sådana saker. Men man säger inte en sådan sak för att man tror att man kommer att lyckas med det. Jag försöker bevara den barnsliga aspekten av skrivandet. Jag kommer aldrig kunna skriva som Baldwin, men om jag inte sätter målet högt kommer jag alltid att bara att skriva som jag gör, och det skulle vara ett enormt misslyckande.

Vad är Baldwin-receptet? Legeringen av självbiografi, politik och journalistik?

– Ja, men också inslaget av poesi och lyrik. Det kallas stil, ett ord jag inte riktigt gillar. Det är något större än stil: det handlar om klarhet. Att sätta ihop meningar så att det lyser upp vad man vill säga. Det är många som beundrar Baldwin, men få försöker åstadkomma just det. Folk underskattar betydelsen av att skriva vackert. I akademin fnyser man åt det. Det finns en misstro mot att skriva vackert, som om man försökte gömma något.

Tror du att du får uppleva en ny svart president?

– Jag förväntar mig en till minoritetspresident, säger han. Svart eller latino. Eller latina. På grund av hur det demokratiska partiet är organiserat. Republikanerna är i praktiken det vita partiet nu. Det skulle också kunna nominera en brun eller svart kandidat, men den skulle huvudsakligen representera vita intressen.

Coates, som för tio år sedan saknade pass, är just hemkommen från Australien där aboriginer läser hans böcker och speglar sig i hans frihetssträvan.

Nu är han sen till eftermiddagens franskalektion.

Ur universitetsinstitutionens bokhylla rycker han en 640-sidig studie om 1700-talets markspekulation och slänger ned i ryggsäcken.

Han – som nu blivit mer talför – säger att spänningen mellan ekonomisk politik och identitetspolitik är falsk. Detta apropå vem Demokraterna ska utnämna till partiets nästa presidentkandidat.

– All politik är identitetspolitik, fräser han. Hela den amerikanska historien är identitetspolitik. Vita människor i det här landet dödade 800 000 människor för att behålla rätten att äga slavar, vad är det om inte identitetspolitik?! ” New deal” var identitetspolitik – som exkluderade Söderns svarta socialförsäkringar och arbetslöshetsstöd.

Ta-Nehisi Coates har omfamnat Alexandria Ocasio-Cortez, den nyinstallerade kongressledamoten från New York. Men fnyser lite över Bernie Sanders.

– Bernie Sanders hävdar att han motsätter sig identitetspolitik. Men på valnatten efter att han förlorat mot Hillary Clinton sade han att han skäms eftersom partiet vänder sig emot den vita arbetarklassen. Vad är det om inte identitetspolitik? Man uttrycker en koppling till en viss grupp, som man själv kommer ur, och tycker att det ska drivas en särskild politik på uppdrag av den gruppen. Återigen skiljer sig måttstocken: när kvinnor, hbtq-personer eller svarta gör det, då är det identitetspolitik. När folk som inte haft makt gör det, då är det identitetspolitik. Det är bullshit!

