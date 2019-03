Tara Westover: Det var viktigt för mig att folk skulle veta att det här faktiskt har hänt

Tara Westovers liv har varit så osannolikt att hon var rädd att ingen skulle tro henne om hon berättade om det. När hon började skriva det som till slut blev memoarboken ”Allt jag fått lära mig” var planen först att skriva en roman. Men hon insåg att berättelsen var så ofattbar att den inte skulle fungera som skönlitteratur.

– Jag tror inte att huvudpersonen i en sådan roman skulle ha bedömts som särskilt trovärdig. Jag insåg att jag var tvungen att skriva om det som en verklig berättelse i stället. Det kändes viktigt för mig att folk skulle veta att det här faktiskt har hänt, att det är så här det kan gå till. Om det hade funnits en sådan här bok när jag växte upp så skulle det ha hjälpt mig.

Tara Westover har fått 200.000 femstjärniga recensioner på plattformen Goodreads. Foto: Paul Stuart

Vi har träffats på en anspråkslös diner på Manhattans Upper West Side, där hon numera bor. Efter sju år i Cambridge och London har hon återvänt till USA. Hon har varit borta tillräckligt länge för att glömma bort en del av detaljerna om vardagslivet i USA. När vi slår oss ner tittar hon på menyn och viskar sedan till mig:

– Sorry, men jag har glömt bort vad skillnaden är mellan ”home fries” och ”french fries”?

Återkomsten till USA kanske underlättas lite av den ofattbara succén med debutboken. I höstas fick hon ett telefonsamtal av Barack Obama som ville berätta hur mycket han tyckte om boken. Han hyllade den som en berättelse om en ung kvinna som ”strävar efter bildning samtidigt som hon visar en otrolig förståelse och kärlek för den värld hon lämnar bakom sig”.

På Goodreads, en populär plattform där bokläsare kan recensera och tipsa om böcker, har ”Allt jag fått lära mig” fått 200.000 femstjärniga recensioner. Jag kan inte hitta en enda aktuell, seriös bok som kommer i närheten. Tara Westover tror mig inte när jag säger detta, utan tar omedelbart fram sin telefon.

– Holy shit! Du har rätt. 201.000 recensioner. Och Bill Gates recension är högst upp! Det här är så vansinnigt.

Det var inte självklart att Tara Westover skulle hamna just här. Hon växte upp i ett ödsligt bergsområde på Idahos glesbygd, i en familj av radikalkonservativa mormonska survivalister som var övertygade om att domedagen väntade vid millennieskiftet. De förberedde sig genom att avskärma sig från samhällets institutioner, inklusive skolväsendet. Hon satte inte sin fot i en skola förrän hon var 17, eftersom pappan var övertygad om att skolor sköttes av illuminati, en ondsint, världsomspännande konspiration. Hon lärde sig i stället läsa på egen hand, genom att öva med Mormons bok. Hon hade sex syskon, varav två var bröder som misshandlade henne brutalt, både verbalt och fysiskt.

När hon sminkade sig för första gången som 15-åring kallar storebror Shawn henne för en hora. I ett av bokens många brutala partier tar han tag i hennes hår och släpar in henne i badrummet, där han doppar hennes huvud i toalettstolens vatten.

Pappan tvingar henne att arbeta på bakgårdens skrothögar, där hon ständigt råkar ut för allvarliga skador. Föräldrarna vägrar låta henne använda medicin eller sjukhus, så i stället får de förlita sig på mammas hemgjorda recept av alternativmedicin, eller ”Guds apotek” som det kallas i hushållet. När hon får halsfluss säger pappa åt henne att stå utomhus med munnen öppen, så att solen kan skina ner i halsen; hon gör det varje dag i en månad. Det skulle kunna kallas en dickensk barndom, men boken har fått ett sådant genomslag att det går att föreställa sig att vi, om hundra år, kommer att tala om en westoversk barndom.

”Allt jag fått lära mig” handlar om Tara Westovers långa resa till självkänsla. Foto: Donatella Giagnori

Men ”Allt jag fått lära mig” är framför allt en bok om den långa resa som Tara Westover till slut påbörjade, som 17-åring, mot bildning, kunskap och självkänsla. I ett vackert parti i boken beskriver hon den svindlande känslan av att anlända till Brigham Young university och bläddra i katalogen med kurser.

– Jag minns det som en nästan manisk känsla av att kunskap var något oändligt, säger hon nu.

När hon började på universitetet visste hon inte vem Martin Luther King eller Napoleon var. Hon hade aldrig hört talas om Förintelsen. Klasskamraterna skrattar åt henne eller tror att hon är rasist. Läraren säger belåtet att han står inför en livs levande Eliza från ”Pygmalion”. Mormonerna på universitetet uppmuntrar henne att gifta sig tidigt, bli hemmafru, att veta sin plats. I stället får hon ett stipendium för att studera på Cambridge university i England. Därefter Harvard. Hon doktorerar i idéhistoria och börjar arbetet med att skriva det som sedan blev denna hyllade bok.

– Jag kämpade länge med att hitta en röst och ett tonläge som jag trivdes med. De första utkasten jag skrev var jättedåliga. Jag var med i en liten klubb med författare och skribenter i London och alla sågade mina utkast som helt hopplösa.

Hon hämtade inspiration och idéer från Hilary Mantels historiska romaner och från Joan Didions memoarböcker, där hon ofta skildrar traumatiska minnen med återhållen prosa. Framför allt föll hon för den kanadensiska författaren Mavis Gallants noveller, som ofta handlar om liv i exil och om en rotlös tillvaro, om karaktärer som brutit upp från sin hemmiljö men aldrig kunde göra sig av med mörka minnen eller bördor från det förflutna. I Gallants komplexa, förtätade noveller kan flera traumatiska decennier glimta fram i en enda bisats.

– Jag insåg att jag skriver bäst i kortare format. Det är så min hjärna fungerar. Varje kapitel i boken är som en kort novell och det innebär en massa begränsningar som jag tycker är attraktiva. Du har inte råd att slösa med läsarens tid, du kan inte addera en massa onödigheter.

”Jag har många dagböcker från uppväxten, men där beskrev jag oftast min brors version av händelseförloppen”, säger Tara Westover. Foto: Paul Stuart

Boken inleds med ett citat av Virginia Woolf: ”Det förflutna är vackert eftersom man aldrig är medveten om en känsla under tiden. Den utvidgas senare, och därför har vi inte fullständiga känslor om nuet, bara om det förflutna.” Under arbetet med boken tvingades hon en gång för alla skära banden till sin familj. Det var en smärtsam process som hon fortfarande verkar kämpa med. Pappan hade motvilligt accepterat att hon lämnade hemmiljön för att utbilda sig, men han kunde inte tolerera att hon talade så öppet om brodern Shawns våldsamhet. ”I familjer som mina finns inget värre brott än att säga sanningen”, sade Westover i en tidigare intervju med The Guardian.

En av drivkrafterna med att skriva boken var även att reda ut vad som egentligen hände under uppväxten.

– Jag har många dagböcker från uppväxten, men där beskrev jag oftast min brors version av händelseförloppen. Så jag följde upp med intervjuer med mina släktingar, mostrar, morbröder, syskon, kusiner. Jag försökte använda mig av de metoder och tillvägagångssätt jag lärt mig som historiker, för att vetenskapligt dokumentera vad som hänt mig. Minnen kan vara knepiga och inte alltid pålitliga, så det var väldigt värdefullt att höra perspektiven från alla andra som var med under uppväxten, säger hon.

Att tillbringa sju år i London och Cambridge gav henne en hälsosam distans till barndomens trauman. Nu har hon ändå bestämt sig för att återvända till USA. Hon har börjat arbeta med en dokumentär som handlar om utbildning i USA och i synnerhet om klyftan mellan stad och landsbygd.

– Vårt skolsystem i dag är så ofattbart ojämlikt, eftersom skolornas budgetar bestäms av fastighetsskatterna i området. Så vi har mycket bättre skolor för rika barn än för fattiga. Trots att det ska vara en allmän tjänst. Det tycker jag är helt vansinnigt. Och vi betalar lärarna så dåligt att de knappt kan leva på sina löner.

Tara Westover har fortfarande kontakt med sin mamma och två bröder. Foto: Paul Stuart

Dokumentärprojektet har inneburit att hon reser runt i USA igen. Det betyder att hon fått flera chanser att återvända till barndomens Idaho. När vi träffas har hon precis varit i Boise, Idaho, där flera släktingar bor. Hennes pappa och flera av hennes bröder har klippt alla band med henne, men hon har fortfarande kontakt med två andra bröder och mamma.

– Vi skickar e-post ett par gånger i månaden. Men det är väldigt grundläggande information. Jag berättar hur jag mår, var jag befinner mig.

Många som läst hennes bok har förvånats över den kärlek och förlåtelse hon visar för sina familjemedlemmar, även de som behandlade henne allra värst. När vi nu pratar om hennes familj är det tydligt att såren från separationen inte har läkt, att de kanske aldrig kan läka. Under intervjun ger hon ett eftertänksamt och bitvis aningen melankoliskt intryck, vilket är vanligt bland människor som tvingats skära bort hela sitt förflutna, klippa banden från uppväxten och stora delar av sin familj.

Jag frågar om resorna tillbaka till Idaho påmint henne om något hon saknar. Hon tänker efter en lång stund.

– Hästarna. Jag har så många vackra minnen från när jag är liten och mina bröder och jag rider på hästarna genom bergen. De vilda hästarna i Idaho, de saknar jag.