Taylor Swift går in i den amerikanska singer/songwritertraditionen – och hittar rätt

I Netflix-filmen ”Miss Americana” finns en hjärtskärande scen där Taylor Swift får besked om att hon inte nominerats till en Grammy för ”Reputation” från 2017.

– Jag får helt enkelt göra en bättre skiva, säger hon, medan tårarna väller upp i hennes ögon.

Sedan gjorde hon ”Lover” och den blev inte heller jättebra. Den enorma kreativa energi som Swift tillsammans med Max Martin lyckats rikta in i ”1989”, det storslagna album som etablerade den före detta countryartisten som popstjärna, tycktes ha tagit slut. På Twitter trendade hashtaggen #taylorswiftisover.

Taylor Swifts nya album ”Folklore” är hennes bästa på länge, tycker DN:s recensent. Foto: Republic/Universal

Men så kommer ”Folklore” och om inte raderar ut så åtminstone formulerar om historien. Skriven under karantänvåren, med hjälp av främst The Nationals Aaron Dessner, hakar den i där ”1989” slutar. Batteriet i bilradion som spelat The Bangles, Belinda Carlisle, Debbie Harry, Stevie Nicks och Madonna har laddat ur, och ur den tystnaden kommer musik som låter som om den alltid funnits på Swifts insida.

Uttrycket är nytt, hon har aldrig verkat i den här alternativa amerikanska singer/songwritertraditionen förut. Men hennes dragning till melankoliska kärlekstragedier är som klippt och skuren för att ramas in av pianoslingor, mjuka trummor och återhållna gitarrer. Känsligheten i hennes röst blomstrar i minimalismen. Att scenens fixstjärna Bon Iver gästar på ”Exile” känns absolut naturligt.

Visst är det alltid riskabelt när de största popidolerna får för sig att medelst gitarrer göra en ”autentisk” skiva. Bara de senaste åren har Miley Cyrus, Justin Timberlake och Lady Gaga misslyckas kapitalt. Cynikern kommer säkert döma ut ”Folklore” som ännu ett spekulativt projekt från en svinrik musikindustriprodukt som poserar som äkta. Men lättheten med vilken Taylor Swift rör sig i den här miljön övertygar. Det här är den ”bättre” skivan hon borde gjort hela tiden. En återkomst till ett spår där möjligheterna än en gång känns oändliga.

Bästa spår: ”The 1”

