Taylor Swift och Billie Eilish prisades vid MTV-gala

Den amerikanska popsångerskan Taylor Swift inledde galan i New Jersey med regnbågar och dans.

– Det här är en väldigt speciell vecka för jag kom precis ut med ett album som heter ”Lover”. Jag har aldrig varit med om att släppa ett album samma vecka som jag gör ett så här massivt galaframträdande. Så jag har fått repa mellan alla albumåtaganden, sade Swift i en intervju inför showen.

Swift gjorde ett tydligt ställningstagande för hbtq-samhället, med orden ”equality act” blinkande på scenen, som syftar på ett lagförslag som ska stärka dessa minoriteters rättigheter.

Taylor Swift var dessutom en av de mest nominerade inför årets gala och tog hem det tunga priset för årets video, samt video med ett budskap (video for good) för ”You need to calm down”, en låt hon framförde i sitt öppningsnummer.

Generellt var det kvinnliga artister som tog hem de flesta priserna. Amerikanska popfenomenet Billie Eilish tog hem sina första statyetter, för årets genombrott, liksom årets nykomling och bästa klippning, medan Cardi B prisades för bästa hiphop för ”Money”.

Billie Eilish spelade på Lollapalooza i Stockholm tidigare i år. Foto: Beatrice Lundborg

Ariana Grande, som tillsammans med Swift var den mest nominerade, vann bland annat årets artist och årets sommarlåt, den sistnämnda för ”Boyfriend” som hon gjort tillsammans med Social House.

Lil Nas X och Billy Ray Cyrus tog hem en annan av galans tungviktare – årets låt – med ”Old town road (remix)”. Rapparen visade också danstalang under ett fartfyllt och futuristiskt framträdande.

Även den amerikanska sångerskan Lizzy gjorde sitt för att skapa ett minnesvärt nummer, genom att framträda framför en enorm uppblåsbar bikinirumpa.

Nytt för i år var även kategorin för bästa k-pop, där populära bandet BTS tog hem priset för ”Boy with luv”, som även Halsey medverkar på.

Rapparen Missy Elliott tilldelades ett av galans finaste priser: Michael Jackson Video Vanguard Award. Det har spekulerats om MTV överväger att döpa om priset i spåren av dokumentären ”Leaving Neverland”, men det har man inte gjort. Däremot omnämns det bara som Video Vanguard Award i ett reklamklipp.

