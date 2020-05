Tegnell: Konserter och festivaler tidigast i höst

Sweden rock, Summerburst, Lollapalooza, Dansbandsveckan, Peace & love och Way out west. Inom loppet av några veckor har alla de svenska festivaljättarna tvingats kasta in handduken och ställa in på grund av coronapandemin. Detsamma gäller för alla större konserter och sommarturnéer.

Frågan många nu ställer sig är: blir det någon livekultur alls i sommar?

Tidigt varnade musikbranschen för att om krisen blir långvarig och påverkar sommarens festivalsäsong – den mest inkomstbringande tiden under året – kan det få förödande konsekvenser.

Den brittiska organisationen UK Music uppskattar att det kommer att dröja 4–5 år innan livemusiken omsättningsmässigt återvänder till samma nivåer som innan coronapandemin. I Sverige visar statistik från branschorganisationen Svensk live att minst 3.000 svenska arrangemang beräknas ställas in eller flyttas fram under perioden juni–augusti. Det kan jämföras med våren (12 mars till 31 maj), då motsvarande siffra är 1.000.

– Sverige har en relativt kort utomhussäsong, då alla stora spelningar och festivaler sker. Vi har räknat ut att ungefär halva livemusikens omsättning genereras under sommaren. Vi befinner oss i ett väldigt allvarligt läge, säger Joppe Pihlgren, verksamhetsledare på Svensk live.

Han är kritisk till de vaga besked som regeringen hittills har gett och efterfrågar en konkret tidsplan.

– Till skillnad från många andra länder i Europa har den svenska regeringen varit luddig och inte gett arrangörerna någon som helst vägledning. Konsekvensen har blivit att hela ansvaret landar i arrangörens knä. Hade vi fått ett datum hade man haft något att förhålla sig till, kunnat minska på sina kostnader och i stället satsat framåt. Nu har många allt för länge befunnit sig i limbo.

Förbudet mot allmänna sammankomster med fler än 50 personer, som infördes den 29 mars, har inget slutdatum. Statsepidemiologen Anders Tegnell menar att det svårt att ge ett sådant besked.

– Ingen vet vad som är rätt eller fel. Vi lättar framför allt på sådana saker där vi ser att riskerna är små. Allmänna sammankomster är ett av de mer känsliga områdena. Det finns väldigt många erfarenheter från andra länder där det har blivit väldigt stor smittspridning under de omständigheterna, som fotbollsmatcher i Spanien och så vidare. Så detta område är förmodligen bland de sista vi kommer att släppa på, säger Anders Tegnell.

Anders Tegnell Foto: Pontus Lundahl/TT

När är det troligt att man tidigast kan arrangera festivaler och livekonserter?

– Vår preliminära bedömning har varit att mindre möten kan ske under hösten. Pratar vi stora möten med internationellt resande så är bedömningen i dag att man ska vänta till nästa år.

På många håll i Europa ser det annorlunda ut. Efter en vår av total nedstängning börjar flera länder nu att lätta på sina restriktioner. I länder som Danmark tillåts numera sittande konserter med upp till 500 personer. I Spanien är det från den 8 juni tillåtet med utomhusevenemang för 800 personer. Och nyligen gav Serbiens premiärminister tummen upp för landets musikfestival Exit i augusti – om än ”förmodligen inte” i sin fulla kapacitet med 50.000 besökare, enligt tidningen IQ.

I USA genomfördes för några veckor sedan den första konserten sedan coronaviruset bröt ut. Det var i delstaten Arkansas som countryrocksångaren Travis McCready höll en akustisk spelning för 229 besökare, som alla försågs med munskydd och fick sin kroppstemperatur kontrollerad vid entrén. Konsertlokalen var dessutom smittsäkrad bland annat genom avgränsade bord där gästerna befann sig på säkert avstånd från varandra.

Trots att alla biljetter sålde slut gick konserten med förlust. Till New York Times sade arrangören att man trots allt betraktade evenemanget som lyckat eftersom det ”gav hopp till många människor” och snarare skulle betraktas som ett experiment på hur en ny form av fysisk liveupplevelse håller på att ta form i coronapandemins spår. Liknande pandemianpassade evenemang kommer i helgen att arrangeras på Nya Zeeland under namnet ”Together again” – landet som haft förhållandevis få konstaterade fall av covid-19.

Dock höjer tidningen The Guardian ett varnande finger för att de eskalerande kostnaderna för säkerhet och logistik för att kunna genomföra den här typen av evenemang riskerar att slå hårt mot en redan utsatt bransch.

Men efter den enorma floden av strömmad kultur på nätet tycks allt fler trots allt längta en fysisk liveupplevelse. Runt om i världen har det gjorts många kreativa försök att hålla liv i den traditionella livekulturen, inom ramen för det tillåtna.

Ett exempel är de så kallade ”to go”-konserterna, där lokala artister och band gör privata spelningar i personers trädgårdar. Ett annat är drive-in-konserterna som blivit ett populärt fenomen i länder som Tyskland, Danmark och Litauen – och som även testats på Bananpiren i Göteborg.

Bandet Karat var först ut i en serie drive-in-konserter i Erfurt, Tyskland den 20 maj. Foto: Michael Kremer/Geisler-Fotopress

Drive-in-konserterna fungerar på liknande sätt som en drive-in-biograf, med skillnaden att ett liveband står för underhållningen. Bilisterna rattar in ljudet via FM-frekvens i bilradion och artisterna hör bara sig själva genom medhörningen. Biljetter scannas av genom stängda bilrutor och all mat och dryck förbeställs. I Italien har det dessutom gjorts försök med drive-in-konserter för cyklar, för ett mera miljövänligt alternativ.

Joppe Pihlgren säger att han, med vissa undantag, inte har märkt av samma experimentlusta i Sverige hittills men att det nu börjat ta fart.

– I går pratade jag med medlemmar som vill göra drive-in-konserter, sprida ut en festival under hela sommaren och en annan som ville hitta sociala former kring ett strömmat arrangemang.

Han tror att vi kommer att få se vissa mindre utomhusevenemang med social distansering i sommar. Ledorden kanske kan sammanfattas: spontant, luftigt och lokalt.

– Möjligen kan några mindre festivaler, som inte brottas med samma logistikfrågor som de stora, äga rum i sommar. Om man mest behöver ett ljudsystem och ett swishnummer så behöver man inte ha lika lång framförhållning, säger Joppe Pihlgren.

En festival som inte har gett upp hoppet är Bleck forest, som arrangeras ute vid Hellasgården. Förvisso är den planerade helgen i juli nu inställd, men arrangören Peter Schröder öppnar upp för att det kan bli aktuellt senare i sommar eller höst, beroende på regeringen.

– Anledningen till att vi inte stängt alla dörrar är att vi faktiskt kan arrangera en bra, om än något förenklad festival på kort varsel. Vi gissar att folk är väldigt sugna på en bra fest så fort det är möjligt, säger Peter Schröder.

Hur planerar ni i så fall för en coronaanpassad festival?

– Vi vet inte riktigt än. Men vi skulle förmodligen utöka festivalytan, och sprida ut utbudet på flera olika platser så att inte alla besökare hamnar på ett och samma ställe. Utöver det skulle vi se till att det fanns gott om barer, matställen och toaletter för att minimera risken för trängsel.

Hur förenligt är egentligen alkohol och fest med social distansering?

– Det är svårt, många tappar ju omdömet totalt. Allra svårast är det nog för de som nyss börjat festa, fast de är å andra sidan inte lika utsatta för viruset.

Ett annat festivalinitiativ som uppstått i coronatider är den digitala minifestivalen ”36h Ingrid” som i helgen arrangeras för andra gången från studion på Södermalm. Första upplagan i mars sågs av 1,1 miljoner unika besökare över hela världen.

Den här gången uppträder svenska akter som Amason, Markus Krunegård, El Perro Del Mar, Alice Boman och Icona Pop (som gör ett dj-set). Arrangören Kalle Josephson säger att man redan håller på att planera för en fysisk variant så fort restriktionerna lättar.

– Antingen gör vi det i sommar i någon skog, där man skulle kunna använda träden för att dela av publiken på något sätt. Eller så blir det en inomhusfestival i höst med ett väldigt begränsat antal gäster. Vi får se, säger Kalle Josephson.

Även han tror att den spontana, lokala kulturen är den som kommer att märkas mest i sommar.

– Svartklubbarna och rejven har hållit låg profil under våren. Det där kommer troligen att förändras i sommar, när folk inte kan hålla sig längre. Jag tror att vi kommer att få se mängder av små, spontana initiativ. Det kommer förstås inte att uppskattas av alla – en grupp kommer att fortsätta peka finger åt de andra som vill festa. Polariseringen mellan dessa två grupper kommer att bli större framöver, tror Kalle Josephson:

– En sak är i alla fall säker. Kulturen kommer inte att stanna av. Men det lär bli en hel del närproducerat framöver.

Detta gäller Den 29 mars införde regeringen förbud mot allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 50 personer. Den som anordnar en tillställning som bryter mot förbudet kan dömas till böter eller fängelse i högst sex månader. Polisen kan också upplösa en sammankomst som strider mot förordningen. Förbudet gäller tills vidare. Källa: Regeringen.se Visa mer

Några festivaler som inte ställt in Sensommar! i Sundsvall Den 3–4 juli med svenska artister som Miriam Bryant, Norlie & KKV, Mares, Einár, Mwuana och Tjuvjakt. Arrangörerna undersöker möjligheten att senarelägga evenemanget i stället för att ställa in helt. Nipyran i Sollefteå har ställts in. I stället planeras en alternativ yra den 18–25 juli, med lokala artister och gratis inträde. Definitivt beslut kommer att tas veckan innan midsommar. Härnösands stadsfest 17–18 juli med artister som Mando Diao, Markoolio och Hanna Ferm. Arrangörerna undersöker möjligheten att senarelägga evenemanget i stället för att ställa in helt. Kalmar stadsfest Stadsfestivalen arrangeras den 6–8 augusti. Uppträder gör bland andra Dotter. Göteborgs kulturkalas Stadsfestival den 11–16 augusti med opera, konst, musik och gatuteater. Definitivt beslut väntas i nästa vecka. PLX Musik- och konstfestival som arrangeras den 20–23 augusti på Tjärö i Blekinge. Definitivt beslut väntas i nästa vecka. Bayside 28–29 augusti i Helsingborg. Uppträder gör bland andra Kygo, Miriam Bryant, Victor Leksell och Einár. Brännbollsyran i Umeå har skjutits upp till den 3–5 september. Spelar gör Zara Larsson, Veronica Maggio och Victor Leksell. Park sounds Festivalen i Huskvarna folkets park är framflyttad till den 4 september med bokningar som Miriam Bryant, Millencollin och Ebbot Lundberg. Visa mer

