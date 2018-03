Teknikbaksmällan satte agendan när nätjättarna samlades i Austin

Inför starten av årets SXSW i Austin – en gigantisk apparat med över 300.000 besökare på tio dagar och tusentals programpunkter och jippon om digital utveckling, film och musik – skrev sajten Digiday en lätt ironisk text om vad som förväntades vara hetast och kallast på årets festival. I Inne-spalten hamnade bland annat ”tech-hatare”, ”babbla om artificiell intelligens” och ”blockchain-frälsta”. I ute-spalten återfanns "hylla tech", ”kodning” och ”entreprenörer”.

Den träffade inte helt fel. Även om den interaktiva delen av SXSW fortfarande är en myllrande tummelplats för ny teknik, inom alla tänkbara branscher, präglades årets upplaga framför allt av reflektion över de eskalerande problemen, inom allt från teknikvärlden till media och politik, och vad man behöver göra åt det. Ordet "techlash" – en backlash för teknikindustrin – hördes från snart sett varje scen.

Ämnen som cybersäkerhet, metoo, övervakning, sunt användande av mobiler och kravet på att de stora sociala plattformarna ska ta ansvar för det innehåll de sprider dominerade diskussionen – även bland personer som profilerat sig som teknologi-entusiaster.

– Kartorna vi navigerar efter styr oss fel just nu. Det gör mig rädd, hur starkt övertygad jag än är om teknologins möjligheter, sade entreprenören och debattören Tim O'Reilly, som nyligen kom ut med boken ”What's the future – and why it's up to us” (Harper).

Ezra Klein, chefredaktör för Vox, hade samma tema i sin föreläsning:

– När vi ser de problem vi just nu har i politiken, teknikbranschen och medierna – och det är verkligen sådant som håller mig vaken om nätterna – måste vi förstå att det beror på att vi byggt upp belöningssystem som gynnar dåliga beteenden. Sedan hittar vi på rationaliseringar för att motivera för oss själva varför vi låter det fortsätta. Vi måste komma till insikt om hur vi ska bryta den utvecklingen. Om det är systemen som styr oss måste vi återta kontrollen över systemen – även om det kräver reglering och annat som gör ont.

Läs mer från SXSW: Ny dokumentär visar våldet i Charlottesville inifrån

Här är lite mer i detalj fem områden som dominerade den här debatten på årets SXSW och några av rösterna som hördes mest:

Londons borgmästare Sadiq Khan Foto: Chris Maluszynski/Moment/Institute

1. Näthatet:

En av de starkaste stunderna på SXSW var när Londons borgmästare Sadiq Khan läste upp tweet med dödshot riktade mot honom – och riktade skarp kritik mot Facebook, Twitter, Google och övriga nätjättar.

– De måste starkare visa att de bryr sig om att skydda människor på nätet och att de kan leva upp till sina löften om att skapa sociala plattformar där alla kan känna sig välkomna.

Google och Youtube har varit i fokus för kritiken i Sverige den senaste tiden och Youtubes vd Susan Wojcicki pressades hårt under en utfrågning av Wireds chefredaktör Nicholas Thompson. Hon försökte, utan större framgång, ducka frågorna om bolagets moraliska ansvar, men medgav att Youtube ”behöver hitta en bättre balans mellan yttrandefriheten och risken att drabbas av hat och hot”.

– Vi vidtar en rad åtgärder och nya initiativ, men det är svårt och komplicerat, sade Wojcicki.

Journalisten Ta Nehisi Coates, som tidigare var en aktiv bloggare och flitig twittrare, har helt lämnat plattformarna och konstaterade att han inte tänker komma tillbaka.

– Twitter främjar inte eftertanke. Jag är en person som tänker långsamt. Jag skulle gärna ha dialogen, jag tyckte om den. Men det går inte längre, med tanke på vad Twitter utvecklats till.

Visselblåsaren Chelsea Manning. Foto: Chris Maluszynski/Moment/Institute

2. Etik och regleringar:

Även om han inte var på plats i år påverkade www-uppfinnaren Tim Berners Lee agendan när han i ett öppet brev protesterade mot hur de sociala plattformarna ”gett utrymme åt konspirationsteorier och fejk, låtit utomstående aktörer påverka val och tillåtit enorma stölder av personlig data”. Berners Lee bekymras över det nya nätoligopolet och kräver nu ”reglering och lagstiftning som tar sociala hänsyn”.

Han var inte ensam om att kräva både regleringar och en starkare etisk hållning. En av rösterna som krävde en etisk kod för teknik- och mjukvaruföretag var visselblåsaren Chelsea Manning.

– Mjukvaruutvecklare och plattformar måste ta ansvar för hur deras koder och algoritmer kan missbrukas, inte bara prata om hur de vill att de ska användas. Våra system och produkter kommer att användas på sätt vi inte tänkt oss. Vi måste bygga barriärer som gör det svårare att till exempel använda Facebook för att påverka ett presidentval. Missbruket är den nya normen, det måste branschen ta höjd för, sade Chelsea Manning.

Läs mer från SXSW: HBO-dokumentär ger ny bild av Elvis

3. Desinformation och påverkanskampanjer

Det är inte bara i amerikanska kongressförhör och EU-debatter som kraven på reglering av de globala plattformsjättarna hörs: de är lika tydliga från teknologi-ikonerna. Ezra Klein på Vox konstaterade att den ökade polariseringen bidragit till att faktagranskningar blir allt svårare: att de riskerar drunkna i ett hav av desinformation:

– Det Kellyanne Conway och andra i Trumpadministrationen visat är att du inte behöver ha några fakta. Det räcker att stå i tv och göra ljud med munnen. Vem som helst kan skrika ”fejk” och sedan är debatten meningslös.

Christiane Amanpour på CNN var en av flera som krävde ännu mer systematiska satsningar och samarbeten kring faktakontroll på de stora plattformarna.

Youtubes vd Susan Wojcikci försökte få gehör för bolagets nya ambition att komplettera videoinnehåll med ”varningsetiketter”, i form av en länk till Wikipedia, vid filmer med konspirationsteorier och desinformation. Hon möttes mest av hånskratt, särskilt från de som sökt upp filmen där Alex Jones på Infowars publicerar lögner om skolmassakern i Parkland – och där den som sett filmen direkt får upp fler rekommendationer från Youtube om andra Infowarsfilmer med konspirationsteorier och desinformation.

Även Facebook, som i dagarna stoppat högerextrema Britain First, konstaterade att de kommer att lägga mycket mer resurser på att få bort desinformation och påverkanskampanjer under 2018.

– Vi tredubblar insatserna, sade Alex Hardiman, chef för Facebooks nyhetsprodukter, väl medveten om att frågan kommer att vara i starkt fokus inför höstens amerikanska mellanval.

4. Time well spent:

Diskussionen om hur vi påverkas av det konstanta teknikanvändandet har tagit fart på allvar det senaste året. Det drogs i gång med ett Ted-föredrag av Tristan Harris, tidigare produktchef på Google och nu grundare av Center for Humane Technology, där han hävdade att ”vårt medvetande har kapats av våra mobiltelefoner”. Efter det har den rörelse som kallas Time well spent – ett uttryck som ironiskt nog Mark Zuckerberg försökte kapa för att förklara Facebooks nya filosofi i diskussionen om teknikens roll i våra liv.

– Det blir allt fler som ifrågasätter hur balansen mellan vad tekniken tillför och vad den tar ifrån oss ser ut. Den diskussionen präglar nu också i allt högre grad teknikföretagen själva, säger forskaren Heidi Forbes Öste, som i fjol kom med boken ”Digital self mastery” och som nästa månad kommer med en uppföljare på samma tema.

Ezra Klein på Vox påminde om att Netflix vd Reed Hastings nyligen sade att deras värsta konkurrent är tittarnas behov av sömn.

– Det säger en del. Jag är dessutom rädd att det är Netflix som vinner den matchen.

5. Facebook och medierna:

Den svidande kritiken mot Facebooks oförmåga att hantera hat, hot och påverkanskampanjer, samtidigt som bolaget strypt genomslaget för medieföretag i nyhetsflödet, tog inte oväntat plats på scenen även i Austin. En paneldebatt mellan Alex Hardiman, chef för Facebooks nyhetsprodukter, och CNN:s Brian Stelter blev till ett hårt replikskifte.

– Jag vet inte vad Facebook är längre. De flipfloppar från den ena linjen till den andra. Det är omöjligt för medieföretagen att ens försöka följa med, sade Stelter.

Hardiman svarade att ambitionen är att arbeta nära tillsammans med publicisterna, men att Facebook kämpade i total motvind från publicisterna som försökt föra den dialogen.

Läs mer om SXSW: Elon Musk beskriver stora framsteg med rymdfärjan