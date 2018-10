Tekniska museet lyfter fram svenska spel i ny utställning

Den gigantiska superdatorn Cray-1 är det första besökarna möter i den andra delen av utställningen: en relik från 1970-talet som användes för att skapa de visuella effekterna till den amerikanska filmen “Tron” från 1982 (där huvudpersonen sugs in i en dator). På samma sätt hoppas Tekniska museet att besökarna sugs in i datorspelens värld i deras nya utställning “Play beyond play”.

– Vi vill visa att spel är en kulturform precis som film, musik och konst. Bland ungdomar är det den vanligaste kulturyttringen och jag hoppas att vi synliggör det med den här utställningen, säger produktionsledaren Fanny Söderström Aupeix.

Syftet med utställningen är att lära barn och unga om teknik genom datorspel. Det är inte bara spelens historia som förklaras utan även arbetet bakom branschens kulisser.

– Vi vill synliggöra att det finns väldigt många kreativa yrken bakom spelutveckling, som tonsättare, animatör och kostymör. Vi vill inte bara fokusera på programmering, poängterar hon.

Att göra en utställning om datorspel blev självklart efter publiksuccén “Game on 2.0” som gästade Tekniska museet 2013 och 2014. I den kunde besökarna testa över 100 olika internationella spel: alltifrån klassiker som “Mario kart” och “Tetris” till moderna “World of warcraft” och “The Sims”.

– Datorspel ger oss en möjlighet att nå besökarna och kunna prata om teknik ur ett annat perspektiv. Den här gången var det självklart att göra någonting utifrån spel utvecklade i Sverige, säger Söderström Aupeix.

Tror ni att det kommer lika många besökare nu när utställningen handlar om den svenska spelindustrin som inte är fullt lika känd bland allmänheten?

– Vi hoppas att man ska komma hit och bli fascinerade över att spelen är just från Sverige. De flesta har spelat ett svenskt datorspel, men de vet inte om det.

Tio procent av alla aktiva spelare i världen har spelat ett spel som är skapat i Sverige. I början av 2018 hade “Battlefield 1”, som är utvecklat av det svenska företaget Dice, 25 miljoner unika användare. I utställningen "Play beyond play" kan man även testa spel från mer okända spelmakare.

En del av utställningen fokuserar på spel med ”annorlunda gränssnitt” skapade av studenter eller mindre företag. Ett av dessa styrs av en cykelpump, ett annat av rösten. Men det är de nya teknikerna virtual reality (VR) och augmented reality (AR) som ägnas störst utrymme.

– Besökarna får testa sådant som de kanske inte kan spela hemma. Man kan ha VR hemma, men barn och unga kanske inte har råd att ha det; det finns ju inte alls i samma utsträckning som datorer eller mobiltelefoner.

Museet planerar att byta ut spelen i den andra delen var sjätte till åttonde månad då de är så kallade “demos”, spel som inte är lanserade än.

– Skaparna ska få besökarnas respons på spelen för att sedan vidareutveckla dem. På så sätt synliggör vi en viktig process i spelutvecklingen, säger produktionsledaren Fanny Söderström Aupeix.

Ambitionen är att besökaren, precis som huvudkaraktären i “Tron”, ska dras in i datorspelens värld. Men till skillnad från karaktären i filmen återvänder de aldrig till den verkliga världen:

I den sista delen av utställningen kan besökaren skapa sin egen virtuella figur. Ansiktet fotas och blir sedan till en avatar som kan styras med kroppens rörelser. Figuren hamnar sedan i ett virtuellt rum med alla andra avatarer som skapats och projiceras på en av utställningens väggar.