”Tenet” tar över Sveriges biografer

Stunden är kommen. En dryg månad efter originaldatumet har nu Christopher Nolans spionrulle ”Tenet” slutligen biopremiär, efter att ha flyttats fram upprepade gånger på grund av coronapandemin.

Redan i helgen visas den i IMAX på Filmstadens biografer i Stockholm, Göteborg och Malmö, och i 35-millimeters-version på Bio Capitol i Stockholm, trots att den officiella svenska premiären inte äger rum förrän på onsdag.

Under sommaren har ”Tenet” varit filmbranschens stora hopp, efter en vår då långt färre människor än vanligt har kunnat gå på bio. Trots fortsatt försiktighet och 50-personersregeln är förväntningarna höga på att filmen ska sparka i gång biohösten, och svenska biografer tycks så gott som ha röjt schemat på övriga filmer för att så många som möjligt ska kunna se ”Tenet”.

Per Mårtensson är programdirektör på Filmstaden. Han säger att de, trots restriktionerna, redan har slagit biljettförsäljningen för Christopher Nolans två tidigare filmer, ”Dunkirk” och ”Interstellar”.

– Vi gjorde som vi alltid gör för att bedöma vilket intresse det finns för en film – släppte biljetter. Och det ser riktigt bra ut! Men då blir utmaningen i stället att tillgodose den efterfrågan, med tanke på taket på femtio personer per salong. Vi har satt in så många föreställningar i så många salonger på så många biografer som det bara går, försäkrar Per Mårtensson.

Kan ni möta efterfrågan, eller blir det svårare än vanligt att se filmen?

– Om man har en favoritsalong eller ett favoritformat som biobesökare så är det en god idé att vara ute i god tid med att boka biljett. Taket på femtio personer gör att specifika föreställningstider och salonger försvinner fortare än vanligt, men det finns ju många biografer att välja på.

På frågan om i fall andra bioaktuella filmer påverkas negativt av att ”Tenet” ockuperar så pass många salonger svarar Per Mårtensson nekande.

– Egentligen är det ingen skillnad mot hur det brukar vara när en riktigt stor film har premiär, som en ”Star wars”- eller ”Bond”-film. De första tio dagarna blir det alltid en kraftig allokering av salonger till just den filmen. Vi har färre filmer att visa, eftersom mycket flyttats fram till 2021, och en viss coronaeffekt där många fortfarande håller sig hemma, så jag kan inte säga att ”Tenet” påverkar repertoaren mer än vanligt.

Hur mycket hoppas man inom branschen på att ”Tenet” ska sparka i gång biobesökandet igen?

– Det följs förstås av alla med någon sorts intresse i branschen – distributörer, producenter och biografägare. Kan vi lyfta ”Tenet” och göra den så framgångsrik som den förtjänar, om det går att göra bra intäkter trots att situationen är som den är, så tror jag att vi får en lugnare biohöst, med färre filmer som flyttas fram med kort varsel, säger Per Mårtensson på Filmstaden.

Peter Fornstam, vd för biografkedjan Svenska Bio, säger till DN att också de har gått tillbaka och tittat på besökstalen för tidigare Christopher Nolan-filmer, och sedan försökt skapa samma kapacitet ”i sidled”.

– I de större städerna kommer vi att kunna erbjuda lika många biofåtöljer som tidigare, men utspritt på fler salonger. På Victoria i Stockholm visar vi ”Tenet” i tre salonger, vilket motsvarar samma kapacitet som en ”vanlig” salong. Men ju mindre orten är, desto svårare blir det – då slår vi i taket på femtio platser direkt, säger han.

Påverkar de många visningarna av ”Tenet” ert utbud av mindre filmer?

– Ja, så kommer det att bli. Just nu är filmutbudet mindre än vanligt, men på sikt kommer det att uppstå ett undanträngningsproblem när vi måste spela samma film i flera salonger. Något måste bort. Dels får vi då inte den bredd i utbudet som vi vill ha, dels finns det en risk att fler filmer skjuts upp när vi inte kan erbjuda den kapacitet som filmen behöver för att visas, säger Peter Fornstam.

Bio Capitol i Stockholm har fått tillstånd att visa filmen redan under helgen innan den officiella premiären, eftersom de precis blivit klara med installationen av 35-millimetersprojektorer som varit på gång sedan biografen öppnade 2018. Vd:n Jakob Abrahamsson är stolt.

– Regissörer vill ofta premiera biografer som visar film på analog projektor, så vi ställde en fråga till distributören som skickade den vidare upp i hierarkin. Till slut fick vi besked om att vi skulle få en 35-millimeterskopia att visa – och i och med att det pågår en pandemi, och Rigoletto håller stängt, är vi den enda biografen i Stockholm som visar ”Tenet” på film, säger han.

Även Capitols schema präglas framöver av ett stort antal ”Tenet”-visningar i flera salonger. Jakob Abrahamsson håller med om att det kan skapa konflikter mellan filmer på sikt.

– Just nu finns det inte så mycket annat där ute, men om 50-personersregeln fortsätter gälla under hösten samtidigt som fler storfilmer har premiär… Den nya ”Bond”-filmen, till exempel, kommer att ta upp jättemånga dukar, säger han.

– Vi är inne i ett paradigmskifte nu där vissa filmer kommer att gå snabbare, eller direkt, till strömningstjänsterna, men där både storfilmerna och mer nischade filmer kommer att fortsätta ha ett bioliv. Det är mellanskiktet som ligger illa till.