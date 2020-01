Teolog: Därför är motsättningen mellan sekulär tro och kristen vision falsk

Jag vill säga det direkt. Detta är inte en kritisk teologisk läsning av Martin Hägglunds ”This life: Secular faith and spiritual freedom” (Knopf Doubleday), boken som med sin lika existentiella som politiska samhällsvision omfamnats av samtida vänsterrörelser. Jag delar Hägglunds vision. Problemet är bara att han inte verkar vilja ha mig med. Så här skriver han: ”Jag bjuder in religiösa (och religiöst intresserade) att fråga sig själva om de verkligen tror på evigheten, och om denna tro i så fall är kompatibel med den omsorg som fyller deras liv.” Och jag fylls av samma känsla som när jag som nyvigd präst i Svenska kyrkan läste Hägglunds ”Kronofobi: Essäer om tid och ändlighet” (Symposion). Känslan av att vara oskyldigt anklagad, eller osynlig, trots att jag är del i en världsvid och sedan länge etablerad teologisk tanketradition – ett sätt att tänka där tro självklart rör sig inom det här livets begränsade rum och tid och som just där hittar mening och kraft att förändra världen.

När jag läser vidare får jag helt enkelt acceptera att jag enligt hans definition inte har ”en religiös form av tro”, så präst, lektor i teologi och författare till teologiska böcker jag är. Hägglund skriver: ”Den gemensamma nämnaren för vad jag kallar religiösa former av tro är en nedvärdering av våra ändliga liv som en lägre form av vara.” Den som bryr sig om livet här och nu som ett mål i sig själv är sekulär även om hon kallar sig religiös, menar han. Det är synd, för om Hägglund varit mer nyanserad i sin läsning av samtida teologi hade han sett att vi är många som tillsammans kan bära hans framtidsvision.

Martin Hägglunds udd är riktad mot en teologisk hållning som under de senaste politiskt och ekologiskt kaotiska åren har intagit centrala platser i Vita huset, och hans bok och dess genomslag är i det sammanhanget inget mindre än en välsignelse. Det är helt sant, som Hägglund skriver, att för många religiösa tänkare är jordens undergång och massutrotning av arter i slutändan ingen katastrof, eftersom evigheten snarare än ändligheten är det centrala. Retoriskt fenomenala predikanter vars tro vilar på en sådan grundsyn fyller regelbundet kyrkor med mångtusental på flera håll i världen.

Jag vill därför inte kritisera Hägglunds vision, åtminstone inte för något annat än att den riskerar att skapa onödiga motsättningar i en redan polariserad värld. I stället vill jag visa att hans vision omsluter fler än han själv förstår. För i den omställning som ligger framför oss – antingen framtvingad av orkaner, översvämningar och brinnande torrperioder eller skapad genom medveten omställning för att mildra klimatförändringarnas effekter – har vi inte råd att förlora ”de religiösa.” Vi har inte råd att, på grund av en förenklad förståelse av teologi, utesluta den demokratiska och ekologiska drivkraft som religiös tro alltjämt utgör från visionen om en ny grund för vår samhällsgemenskap. Globalt sett växer kristen tro och tro är något mångfacetterat.

Faktum är att Martin Hägglund kunde ha hämtat sina argument mot det han kallar religiös tro från kristendomen själv

Faktum är att Martin Hägglund kunde ha hämtat sina argument mot det han kallar religiös tro från kristendomen själv (för att här begränsa mig till den religion jag behärskar). Den amerikanska teologen Clayton Crockett resonerar precis som Hägglund: En teologi som hänvisar till en transcendent verklighet för att motivera omsorg om planeten gör ofrånkomligen den här världen sekundär. När Gud förläggs bortom denna värld som ett slags garant för världen blir vår värld till en ytterst försumbar, andra klassens verklighet, menar Crockett. Han skriver därför, tillsammans med kollegorna Noëlle Vahanian, Jeffrey Robbins och Ward Blanton ett teologiskt manifest där de kristna evangelierna och deras tal om himmelriket förstås som en politisk och ekologisk inomvärldslig vision (”An insurrectionist manifesto”, Columbia University Press). Berättelserna om Jesusgestalten som i egenskap av religiös ledare inte skrev ner sina tankar som en dogmatik utan i stället agerade – varpå andra skrev ner sina olika versioner av händelserna och deras innebörd – pekar nedåt mot jorden snarare än uppåt mot himlen och dess evighetsidéer, menar de. Därför insurrection i stället för resurrection.

Teologen Daniel Colucciello Barber menar att förenklade föreställningar om kristen tro som den Hägglund ger uttryck för ofta vilar på en ensidig förståelse av teologisk text. Den som till exempel tror att den medeltida teologen Mäster Eckhart (1260–1328) förutsätter en skillnad mellan Gud och värld – och mellan livet här och nu och livet sedan – har missförstått honom, menar Barber. Vad Eckhart vill säga, i Barbers läsning, är helt enkelt: ”Fattar ni inte, det finns inget att nå! Du har redan tillgång till allt, det handlar bara om att öppna dig för världen.” De stunder då vi är fullt fokuserade, närvarande i vår sociala och ekologiska verklighet behöver vi inte abstrakta begrepp som ”Gud” och ”värld.” Det är detta, menar Barber, som är Eckharts ”apofatiska gest,” alltså hans sätt att visa att talet om Gud bara vittnar om våra behov av att distansera oss från den gudomliga närvaron i den här världen. Ganska likt Hägglund, alltså.

Men vi behöver inte vända oss utanför vårt lands gränser för att finna teologi som komplicerar Hägglunds tes. I ”Life outside life” (Göteborgs universitet) visar Mårten Björck att evigt liv i judiskt och kristet tänkande är något långt mer politiskt radikalt än det Hägglund beskriver. Under det tidiga 1900-talets rasbiologiska framfart utgör den teologiska debatten om evigt liv en politisk motståndsrörelse i Europa, menar Björck.

Under samma tid vill Emilia Fogelklou (1878–1972) förnya det teologiska samtalet i Sverige och om hon fått sin vilja fram hade teologisk debatt handlat mindre om dogmatiska sanningar kontra osanningar och mer om den levande trons politiska konsekvenser. Men inte tro i Hägglunds mening, alltså tro på en evig tidsrymd bortom denna. Nej, Fogelklou är mer intresserad av det märkliga fenomen tiden är i våra liv: Ett konglomerat av minne och närvaro, av då och nu, av kollektiva och individuella upplevelser som i ”nuflödet” strömmar samman till en mångtydig enhet.

Fogelklou föreläser om denna syn på tid – som hon hämtat från filosofen Henri Bergson (1859–1941) – vid Lunds teologiska sällskap redan 1912. Hon lyckas inte revolutionera det teologiska tänkandet i Sverige, åtminstone inte då, men visar däremot tydligt vilka sociala och politiska konsekvenser dessa teologiska övertygelser får. Hon blir en röst i det offentliga samtalet både som pacifist och aktiv sin samtids flyktingarbete och som kvinnosakskämpe.

Precis som Hägglund menar Emilia Fogelklou att andlig frihet och en tro som förändrar världen måste se tillvaron som den är utan att blicka mot en evig himmel

Precis som Hägglund menar Emilia Fogelklou att andlig frihet och en tro som förändrar världen måste se tillvaron som den är utan att blicka mot en evig himmel. I titelessän i ”Den allra vanligaste människan (Libris) skriver hon: ”Gud får inte längre hållas fången i himlen som i en vacker blå sten att dikta legender om. Den levande vill ut ur detta fängelse /…/ Från himmeln vill den ned som kvalitet i jordens liv.” Andlighet handlar för henne om att vända sig mot vår verklighet och öva sig i att se storheten i varje begränsat ögonblick. Med Hägglunds vokabulär skulle detta vara en ”sekulär tro”, men för Fogelklou var det motiv att bilda ett nytt samfund i Sverige 1937: Kväkarrörelsens Vännernas samfund.

Teologiska visioner om just det här livet lever starkt i vårt land även i dag, för precis som Björn Wiman (DN 20/1) konstaterar är Sverige ”långt ifrån så sekulariserat som många tror.” Den amerikanska processteologen Catherine Keller är en etablerad röst för en grön och politiskt progressiv teologi såväl i Sverige som i USA. Att kristen tro med nödvändighet skulle innefatta en tro på evigheten förstådd som en oändlig räcka av tid är för henne ett direkt missförstånd. Hon läser Paulus (1 Kor 7:29) och noterar där ett tidsbegrepp som inte handlar om evighetsperspektivet utan om ett sammandraget, samlande ”nu”.

I Kellers tolkning är det ett oändlighetens mysterium i den meningen att vi omöjligt kan överblicka alla de ömsesidiga beroendeförhållanden, materiella som immateriella, som utgör och möjliggör varje enskilt nu. Vilka organismer, människor och ting, nära och långt borta, gör det möjligt för dig att sitta där du just nu sitter, att hålla dig varm, vid liv, vara del av något snarare än inget? Varje ”nu-tid” uttrycker på så sätt ett teologiskt politiskt och ekologiskt imperativ: Just nu är vi alla beroende av varandra, av det här livet, vilket manar oss att svara an och i den meningen ansvara för den värld vi delar. För Keller, precis som för Hägglund, utgör detta sedan grunden för en djupgående kritik av kapitalismen och dess klimatrelaterade konsekvenser.

Det meningsfulla i den begränsade tid vi har får oss alltså att kritisera rådande system. Och kanske, precis som i Hägglunds vision, får det oss en dag att ersätta tillväxthetsen med meningsfull nu-tid där goda relationer mellan arter och människor – och varför inte till Gud för de ”religiösa” – får vara grunden i vårt samhällsbygge. För vi behöver, som pastorn Robert Eriksson skriver, ett annat sätt att leva för att aldrig glömma bort att livet är kortvarigt (”Nu är allt vi har”, Libris).

För många av oss är Martin Hägglunds vision med andra ord fullt kompatibel med en kristen vision. Och jag fortsätter hämta inspiration ur hans tänkande och ur de tänkare vi båda läser till mina predikningar och teologiska böcker. Det är inte nödvändigt med en Gudsgarant för att den vision vi delar ska fungera, på så sätt har Hägglund rätt. Men en föreställning om Gud som en inneboende kreativ kraft i tillvaron är heller inget hinder för en existentiellt, demokratiskt och ekologiskt hållbar framtid.

