The 1975 ifrågasätts efter Greta-samarbete

På den nya låten, som liksom det engelska indiepopbandet heter ”The 1975”, hörs Greta Thunberg läsa upp en text där hon bland annat uppmanar till uppror.

”Vi befinner oss just nu i början av en klimatkris”, säger hon. ”Och vi måste kalla det vid dess rätta namn: ett nödläge”.

Låten har blivit vida omskriven i internationella medier – hyllad, men också ifrågasatt.

”Är The 1975:s Greta Thunberg-singel en 'woke' gimmick, eller ljudet av framtiden?” frågar sig The Telegraphs Al Horner. Laura Snapes på The Guardian kallar låten för ett ”viralt stunt”, men menar samtidigt att det är välkommet att The 1975 använder sin plattform för att ge plats åt viktiga budskap och kvinnors röster, i stället för att fokusera på vinst (låtens vinster går till det internationella aktivistnätverket Extinction Rebellion).

Ellen Peirson-Hagger på New Statesman är mer kritisk till samarbetet. Hon betonar att hon förvisso uppskattar att klimatfrågan blivit ett ämne för populärkulturen, men ifrågasätter The 1975:s aktivism, vilken hon jämför med att ”posta Instagram-bilder från en klimatprotest där man befinner sig i fem minuter”. Peirson-Hagger skriver bland annat att Greta Thunberg inte behöver bandet för att föra ut sitt budskap, och att ”The 1975 borde veta bättre än att utnyttja hennes självförvärvade framgång”.

Låten finns med på The 1975:s kommande album ”Notes on a conditional form” som släpps i augusti.

