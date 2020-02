The Ark gör comeback med stor turné

The Ark

Medlemmarna är: Ola Salo, Martin Axén, Sylvester Schlegel, Mikael Jepson och Jens Andersson. Efter genombrottet 2000 med singeln ”It takes a fool to remain sane” växte deras publik, framför allt i Sverige och Finland: ”Vi kunde åka från att spela ett jättegig i en ishall i Finland till att spela i en källare i Tyskland för tio personer. Men det var ganska bra, det påminde oss ju om att vi var dödliga”, säger Salo.

Om The Arks sound: ”Vi var huvudsakligen inspirerade av musik från 1967 till 1977. Bowie, Beatles och Queen har alltid funnits med, men också en del punk, powerpop, disco och psykedelisk musik, som The Doors. Sedan tog vi in lite influenser från progressiva band som King Crimson och Genesis. Hela den där mixen blev en distinkt stil”, säger Ola Salo.

Salo om deras scenstil: ”Jepson lade nyligen upp ett gammalt tv-klipp med oss på Instagram. Jag var tvungen att kommentera det där och skrev att 'våra låtar har åldrats bättre än våra frisyrer'. En del av mina frisyrer från den tiden har verkligen inte bestått tidens test.”

Ola Salo ser likheter mellan The Arks livsbejakande budskap om att vara sig själv och Lalehs uttryck: ”Hon har ju också det, men också mycket annat. Jag påstår inte att hon skulle vara inspirerad av oss, jag ser däremot att henne låtar har en liknande funktion bland många unga i dag.”

The Ark rekommenderar just nu: Bong Joon-Hos Oscarsbelönade film ”Parasit”, New York-bandet The Lemon Twigs, Chuck Berry, det finska experimentala kufbandet Circle samt den unga musikscenen i Malmö.

Biljetterna till The Ark reunion tour släpps måndag 17 februari av livenation.se