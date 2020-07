The Chicks har gjort ett trösterikt och mångsidigt skilsmässoalbum

Country The Chicks ”Gaslighter” (Columbia/Sony) Visa mer

I dokumentärfilmen ”Dixie Chicks: shut up and sing” från 2006 möter man Dixie Chicks under den hatstorm som följde efter att sångerskan Natalie Maines kritiserade George W Bush och det amerikanska kriget mot Irak. Inspelningarna av det efterföljande albumet ”Taking the long way” som filmen skildrar präglas av revanschlust och ilska, men också av möjligheten i att hitta trygghet hos medlemmarnas partners och barn.

Fjorton långa år senare, utan några livstecken från gruppen, är Dixie Chicks, numera The Chicks efter ett Black lives matter-relaterat namnbyte, tillbaka – och den här gången är det personligt.

Under de senaste åren har den familjära tryggheten från ”Shut up and sing” brutalt slagits i bitar. De tre medlemmarna har alla genomgått skilsmässor och ”Gaslighter” består inte så mycket av en samling låtar som av tolv fortfarande väldigt öppna sår.

En heligt förbannad Maines slänger i ena stunden ur sig gälla, och detaljerade, anklagelser om svek och otrohet, för att i nästa förvandla sin röst till en närmast ynklig viskning som försöker trösta henne själv, bandkollegorna, barnen och, inte minst, alla andra som genomgått samma trauma. Förvirring blandas med sorg, genomtänkta resonemang med ryggmärgsreaktioner, självömkan med ett slags insikt om det bisarra i situationen.

Möjligen präglas ”Gaslighter”, rent musikaliskt, någon gång väl mycket av en vilja att komma tillbaka med en smäll, med grälla popfyrverkerier, men betydligt oftare är det bara ett ovanligt trösterikt och mångsidigt skilsmässoalbum.

Bästa spår: ”My best friend’s wedding”

Läs fler recensioner av Mattias Dahlström, till exempel om Julianna Barwicks symfonier