Wayne Coyne, The Flaming Lips frontman, avslöjar på Instagram att Mick Jones – gitarrist och låtskrivare bakom The Clash-låtar som ”London calling”, ”Train in vain”, och ”Should I stay or should I go?” – medverkar på den kommande skivan. Enligt Coyne bidrar han ”på nästan varje låt” med ”berättande”. Om det betyder musik, sång eller talade bidrag är dock oklart, vilket helt säkert är medvetet.

The Flaming Lips är kända för sina spejsiga scenshower och sinnesutvidgande experimentrock. Bandnamnet sägs härröra ur en dröm Wayne Coyne hade där han fick en het kyss av en brinnande Jungfru Maria i baksätet på en bil.