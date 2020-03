”The deer hunter” – De Niros hjortjägare prickade in Trumps USA

Filmbok ”One shot: the making of 'The deer hunter'” Jay Glennie Coattail publications, 264 sidor Visa mer

Det var hett som i helvetet när ”The deer hunter” äntligen kom till skott i juni 1977. USA hade drabbats av den värsta värmeböljan på 20 år. Det gällde inte minst den lilla Ohio-hålan Mingo Junction som skulle föreställa ett litet satellitsamhälle till Pittsburgh i hjärtat av det amerikanska stålbältet.

För maximal autenticitet hade regissören Michael Cimino insisterat på att hans film skulle spelas in ”on location” – om det så uppstod problemen med att simulera vintrig hjortjaktsäsong i temperaturer på cirka 32 grader. Filmteamet fick också maskera den naturliga grönskan genom att avlöva träden och färga gräsmattorna bruna.

Meryl Streep har två distinkta hågkomster från de första inspelningsveckorna av sin första större filmroll: den första var att fotografen Vilmos Zsigmond jobbade i bara mässingen inne på stålarbetarnas stamhak Welsh’s bar där det var nära 50 grader – ”små, mönstrade europeiska kalsonger”. Streeps andra minne var att hon upplevde sin stiliga motspelare De Niro som ”övernaturlig” inte bara för att han var en gudabenådad skådespelare utan framför allt för att han aldrig tycktes svettas en droppe i sin varma gabardinkostym. Svetten lackade däremot under hennes blå polyesterblus.

Efter att ha läst Jay Glennies slösande rika coffee table-bok ”One shot. The making of ’The deer hunter’” kan man konstatera att rekordhettan under inspelningen inte var det enda problematiska. Glennie berättar målande om Ciminos kamp för att göra sin historia om hur en grupp ryskättade amerikanska stålverksarbetare fick betala ett omänskligt pris för att ha anmält sig som frivilliga i Vietnam.

Christopher Walken, John Cazale och Robert De Niro i ”The deer hunter”. Foto: PictureLux / The Hollywood Archive / Alamy Stock Photo

En av bokens stora tillgångar är att författaren har fått öppen tillgång till Robert De Niros privata arkiv som också ger en inblick i en skådespelares minutiösa förberedelser inför rollen. Det är som att smygkika rakt in i filmhistorien. Här finns rader av dokument; detaljerade kontrakt, telegram, brev, foton och affischer på olika språk.

”One shot” är också en ambitiös och fängslande skapelseberättelse om en envis regissörs kamp för att fullfölja sin konstnärliga vision och nervösa filmbossar som vill räkna hem sitt riskkapital. Historien bekräftar Michael Ciminos uttalande om att filminspelningar ”är kontrollerat kaos”.

Glennie berättar levande om hur John Cazale spelade sin roll med skelettcancer och avled innan inspelningen var helt färdig, om hur De Niro höll på att stryka med under den våghalsiga inspelningen av helikopterscener i Thailand och om skenande produktionskostnader.

Ändå hade sagan om ”The deer hunter” börjat så lovande. I mitten av 70-talet uppvaktades påläggskalven Michael Cimino av det brittiska filmbolaget EMI som ville slå sig in i Hollywood. Cimino var en akademiker med arkitektdrömmar som hade halkat in i filmbranschen. Han sällade sig till den nya skaran av unga regissörer som tog över Hollywood – Francis Ford Coppola, Martin Scorsese, Steven Spielberg, George Lucas, Terrence Malick, William Friedkin, Mike Nichols och Brian De Palma.

Cimino hade bland annat regisserat Clint Eastwood i sin egen kriminalkomedi ”Thunderbolt”. Han hade visat prov på att vara en begåvad regissör som kunde hålla en budget och ansågs vara en drömkandidat för EMI:s ”The man who came to play”, ett manus med komisk touch som påminde lite om ”Blåsningen”.

Det fanns egentligen bara ett problem: Cimino hatade manuset med undantag för några scener där det spelades rysk roulette på ett kasino i Las Vegas. Regissören tyckte att det var en perfekt metafor för krigets vansinne i en tid då Vietnamkriget just hade avslutats och 60.000 unga amerikaner hade mist livet. Efter några dagar kom han i stället tillbaka med ett fyra sidor långt utkast till ”The deer hunter” som började så här: ”Året är 1968. I det lilla, tajta samhället Clairton i Pennsylvanias stålbälte håller nattskiftet på att ta slut...”

Sedan berättar Cimino med inlevelse om de ryskättade stålarbetarna i en satellitstad till Pittsburgh som frivilligt låter sig värvas till Vietnam ”där kulorna viner”; Michael Vronsky (Robert De Niro), Nick Chevotarevich (Christopher Walken) och Steven Pushkov (John Savage). I Vietnam hamnar de tre vännerna i samma fångbur i en flod där Viet Cong tvingar dem att spela rysk roulette innan de lyckas fly. Bara två av dem återvänder hem.

Christopher Walken som Nick i ”The deer hunter”. Foto: TCD/Prod.DB / Alamy Stock Photo

I filmens tredje akt åker Michael tillbaka till Vietnam för att rädda sin katatoniska vän Nick som leker med döden genom att spela rysk roulette på spelhålor i Saigon – bara för att tvingas bevittna det bistra slutet. Efter begravningen samlas Nicks vänner till en frukost hemma i Clairton. Ingen säger ett ord under den dämpade tillställningen, tills Linda (Meryl Streep) börjar sjunga ”God bless America”. Och snart stämmer alla in tills det når ett uppeggat crescendo. Robert De Niros rollfigur utbringar en sista skål för sin vän och möts av leenden runt hela bordet.

I boken beskrivs hur Ciminos perfektionism höll på att stjälpa hela filmen. Om De Niros hjortjägare levde efter det berömda mottot ”one shot” så var Cimino allt annat än en ”one shot”-regissör som klarade sig på en tagning. Tvärtom var han besatt av att hitta sanningen i varje scen – och filmade så många omtagningar att producenten redan första veckan varnade för att råfilmen skulle ta slut. Ciminos pedantiska noggrannhet, detaljskärpa och omsorg om sina skådespelare skapade ett växande budgetöverdrag som hotade hela filmens existens. Under den avslutande inspelningen i Thailand kom ett tydligt telegram från filmbossarna i Hollywood:

”Stäng ner hela produktionen genast STOP Hela företagets framtid står på spel STOP”

Cimino vägrade med repliken: ”Det finns ingen återvändo” och fick sin brittiska producent att trotsa kapitulationsordern med ett eget telegram:

”Företagets framtid finns här i Thailand STOP”

Michael Cimino och Robert De Niro under inspelningen i Thailand som skulle föreställa Vietnam. Foto: Photo 12 / Alamy Stock Photo

Det blev ingen riktig vapenvila när regissören kom hem till totalt 182.000 meter inspelad film, eller cirka 100 timmar. Klippningen var ”som att utkämpa ett krig en gång till”, konstaterade en redan utmattad Cimino. I kontraktet stod att ”The deer hunter” skulle vara 2,5 timmar lång, men Cimino vägrade göra en film under 3 timmar. Bland annat insisterade han på att behålla första aktens 30 minuter långa skildring av bröllopsfesten eftersom han menade att den utgjorde hela kärnan i relationerna mellan rollfigurerna. Regissören lyckades till slut vinna kampen efter uppbackning av sin stjärna Robert De Niro.

Bröllopsfesten i ”The deer hunter”. Foto: United Archives GmbH / Alamy Stock Photo

Filmbossarna anade att de satt på en potentiell kassakossa, men insåg att samtidigt att det var helt avgörande att sälja in filmen med det känsliga ämnet på rätt sätt till den amerikanska publiken. Frågan gick till pr-snillet Allan Carr som satt vid poolkanten i sin favoritmorgonrock och sippade champagne: ”Du vill att jag mitt på ljusa dagen ska gå och se en film på 3 timmar och 4 minuter som handlar om fattiga människor som dödar varandra? Nej tack.”

När Carr ändå gav med sig blev han knockad och visste precis hur han skulle marknadsföra filmen. Hans strategi gick ut på att skapa surr kring filmen inför Oscarsgalan genom att ordna exklusiva specialvisningar för celebra ”opinionsbildare” i New York.

Tricket fungerade. En av dem som gästade specialvisningarna var den Pulitzerbelönade författaren Arthur Miller som behövde en martini för att smälta intrycken och konstaterade: ”Jag vet inte mycket om film, men detta kan mycket väl vara ett konstverk.”

Den legendariska filmkritikern Roger Ebert konstaterade till exempel att filmen visserligen hade sina brister, men klassade den som ett mästerverk. Redan före den ordinarie biopremiären ansågs ”The deer hunter” vara en viktig milstolpe i den amerikanska filmen.

Den 51:a Oscarsgalan blev också ett kvitto på att Carr hade valt rätt sorts strategi – ”The deer hunter” vann för bästa film och fick ytterligare fyra statyetter på sina nio nomineringar.

Foto: AF archive / Alamy Stock Photo

Efter den inledande förälskelsen var smekmånaden över. Pauline Kael menade att det var en ”romantisk pubertal pojkfantasi om vänskap”. Andra anklagade filmen för att vara högervriden och rasistisk i sitt sätt att porträttera vietnameserna som en skock sadistiska fångvaktare.

Under filmfestivalen i Berlin orsakade filmen kontrovers. Den sovjetiska delegationen tyckte att porträttet av vietnameserna var ”förolämpande” och valde att dra sig ur filmfestivalen i protest mot att filmen togs med i tävlan. De fick med sig Warszawapaktsgrannar som Tjeckoslovakien och Ungern som också ville uttrycka solidaritet med Vietnam. Den brittiska skådespelaren Julie Christie, som satt i tävlingsjuryn, valde att lämna visningen i protest.

Cimino försvarade sig mot kritiken med att filmen aldrig var tänkt som någon politisk pamflett och heller inte skulle tolkas bokstavligt.

”The deer hunter” Foto: Moviestore Collection Ltd / Alamy Stock Photo

Även om ”The deer hunter” har sina skavanker – inte minst den stereotypa skildringen av vietnameser – så får man ändå säga att det är ett fascinerande drama som är öppet för olika tolkningar. Men oavsett om man väljer att se ”The deer hunter” som ett realistiskt drama, en grym allegori eller sedelärande saga, så är i alla fall en sak säker – filmen handlade egentligen hela tiden om USA. På sin tid ansågs filmen bland annat vara ett grupporträtt av Nixons tysta majoritet, en psykologisk profil av den vita arbetarklassen, en skarp röntgenplåt från USA:s stolta stålbälten som skulle rosta sönder under de kommande decennierna.

Som alla stora filmer lever ”The deer hunter” vidare. Symboliskt nog fick filmen förnyad aktualitet i samband med Michael Ciminos död sommaren 2016 just när Trump började skapa politisk turbulens med sin dogmatiska ”America first”-hållning: ”En omtittning på filmen ger inblick i de fördomar som ligger inbäddade i den amerikanska kulturen och som står i full blom denna sommar”, skrev till exempel Gavin MacFadyen.

Och i viss mån var Cimino profetisk genom att ge en inblick i Trumpväljarnas patriotiska världsbild. Medvetet eller omedvetet gav filmen också röst åt de osynliga invånarna som lämnats åt sitt öde i rostbältet med samma isolationistiska hållning och skepsis gentemot omvärlden som sin president. Ett år senare när USA drog sig ur Parisavtalet deklamerade Trump att han blev vald för att representera ”invånarna i Pittsburgh, inte Paris”.

Robert De Niro har vid upprepade tillfällen sluggat mot sin president. ”Jag vill smälla till honom rakt i ansiktet”, sade han redan under presidentvalskampanjen 2016. Om vi förutsätter att Michael Vronsky är en av Trumps kärnväljare, så är det en ödets ironi att hans uttolkare är en av presidentens allra hårdaste kritiker.

Robert De Niro i ”The deer hunter”. Foto: Pictorial Press Ltd / Alamy Stock Photo