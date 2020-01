The Guardian stoppar annonser från företag som utvinner fossila bränslen

The Guardian förklarar initiativet med att man vill minska företagets sammanlagda klimatavtryck. Förbudet mot annonsering gäller de bolag vars huvudsakliga verksamhet handlar om utvinning av fossila bränslena såsom gas och olja – men däremot berör det inte annonser för enskilda produkter såsom bilar eller resor.

Bland bolagen som berörs av annonsförbudet finns flera av dem som står för störst sammanlagda utsläpp i världen, skriver tidningen. The Guardians ledning uppger att beslutet baseras på att aktörer inom industrin för fossila bränslen världen över länge blockerat meningsfulla klimatåtgärder som stater försökt att genomföra.

The Guardian länkar i rapporteringen om beslutet bland annat till en artikel om den svenska tidningen ETC, som i fjol tog beslutet att fortsättningsvis tacka nej till alla fossilannonser. The Guardian hävdar nu att man blir första globala medieorganisation att införa en liknande annonspolicy.

Hur beslutet påverkar mediebolagets ekonomi är ännu oklart. Annonsintäkterna utgör fortfarande 40 procent av företagets totala intäkter. Enligt ledningen kommer förbudet på kort sikt säkerligen resultera i ett visst finansiellt bakslag – men man tillägger ”att bygga målmedveten organisation och förbli ekonomiskt hållbart går hand i hand”.

https://twitter.com/GretaThunberg/status/1222503147941310468

Läs mer:

Spotify stoppar politiska annonser 2020

Influerarnas reklam för diktaturerna får hård kritik