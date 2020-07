”The King of Staten Island” är nära en absolut fullträff

Dramakomedi ”The King of Staten Island” Regi: Judd Apatow Manus: Judd Apatow, Pete Davidson I rollerna: Pete Davidson, Bel Powley, Bill Burr, Marisa Tomei, Steve Buscemi, med flera. Längd: 2 tim 16 min. Visa mer

Scott är en blek, hålögd tjugofyraåring med diverse diagnoser som aldrig har kommit över sin pappas heroiska brandmansdöd. Han tillbringar sina dagar med att röka på i en källare, spela dataspel och täcka sin egen och sina lojala kompisars kroppar med taffliga tatueringar.

Han är kort sagt lika ogentrifierbar som ön han bor på. Staten Island var Manhattans soptunna fram till 9/11, då de rykande tipparna vid Freshkill först gjordes om till begravningsplats för kvarlevor från ground zero och sedan till en prunkande park som inte lurar någon. Stränder, båthamnar och en ikonisk färja som på tjugofem minuter tar en till drömmarnas stad borde göra ön attraktiv. Men hittills har hipstrarna stannat på andra sidan Verazzano-bron i Brooklyn.

”Till och med New Jersey ser ner på oss”, klagar Scotts bästa vän och sporadiska ligg; en energisk brud som heter Kelly (perfekt castad och spelad av Bel Powley) när det nerrökta gänget sitter på en igenvuxen ödetomt och praktiserar konsten att göra ingenting. Inte ens den uniformerade gubbe som jagar bort dem är en riktig polis, konstaterar hon.

Det fina med Judd Apatows vindlande, långa, känsliga och tragikomiska film är att Kelly inte drömmer sig bort, som ambitiösa människor i småhålor brukar göra. Hon vill tvärtom skaffa sig rätt utbildning för att kunna påverka kommunens stadsplanering. Å andra sidan ser hon potential i Scott också, så hon kanske är lika förvirrad som alla andra. Scott själv har i alla fall inga illusioner utan deklarerar för alla som vill lyssna att han är svag, korkad och en fara för samhället. Hans tvångsmässiga ärlighet driver omgivningen till vansinne. I synnerhet som hans humor är så uppenbart intelligent, bara helt omöjlig att omsätta till någonting produktivt.

Marisa Tomei och Pete Davidson.

Men när den mustaschprydde brandmannen Ray (Bill Burr) börjar uppvakta Scotts mamma (Marisa Tomei) ringer en larmklocka och nya, mer manipulativa delar av hjärnan aktiveras. Ingen får hota hans bekväma losertillvaro!

”The king of Staten Island” går en nästan omöjlig balansgång mellan rå socialrealism och varm dramakomedi. Medförfattaren, komikern Pete Davidson, som också spelar huvudrollen och vars liv filmen delvis bygger på, är själv uppvuxen på ön och har säkert bidragit med detaljer och en oroande sårbarhet som går under skinnet. Dialogen är överrumplande brutal och rolig och castingen rent mirakulöst bra in i minsta biroll.

Ju verkligare, desto mer oförutsägbart. Med Scotts bristande impulskontroll och gränslösa sätt verkar det kunna gå hur illa som helst. När dessutom små barn kommer in i bilden får man direkt ont i magen. Men det obetalbara mötet med en vilsekommen nioåring som vill bli tatuerad blir i själva verket den första brickan som faller i en fascinerande elegant upplagd dominokedja där alla rör vid varandras liv och alla skickas i väg i nya, oväntade riktningar.

Lite av den skälvande oförutsägbarheten försvinner kanske mot slutet, som är värmande men väl tillrättalagt. Det är en svår konst att berätta trovärdigt om människor som har det jobbigt utan att vare sig frossa i deras undergång eller skydda dem från allt ont. Vägen dit är hur som helst gripande, komisk och full av sinnrika förskjutningar och oväntade replikskiften. Judd Apatow har aldrig varit så nära en absolut fullträff.

