The Plan tillbaka med musik som söker det sanna

De tar emot i den ljusa etta intill Axel Landquists park på Söder som fungerat som deras nya albums hjärta. Både studio, HQ och fikaställe.

Det är fjorton år sedan de gjorde musik ihop.

Mikael Furugärde har under dessa år skrivit två romaner, översatt Nobelpristagaren Patrick Modiano och är just lyckligen utflyttad till Lund (”ett av de bästa beslut jag tagit i mitt liv”). Theo Jensen har sedan sist släppt ett soloalbum, bildat duon Keep Company med Titiyo, fått barn och succé-turnerat med Henrik Berggren – särlingen och sångaren i Broder Daniel som bland annat Håkan Hellström och Jensen spelade bakom i början av 2000-talet.

The Plans nya dubbelskiva “From worlds away” har nedkommit efter fem års arbete. Duon mjukstartade inspelandet med att äta kaféfrukostar ihop efter att i många år haft sporadisk kontakt.

– Fast sedan jobbade vi nästan på fasta kontorstider här i ettan, jag satte på kaffet varje morgon och drog vi igång. Det har varit otroligt trevligt, grymt, sammanfattar Jensen.

Furugärde håller med.

– Mycket av det vi diskuterade där i början kom sedan i uttryck i Theos texter. För mig har det definitivt varit terapeutiskt…

– … verkligen, nickar Jensen, men vi har aldrig skrätt orden utan alltid gått ner till kärnan och talar väldigt öppet med varandra. Det är ganska sällsynt tror jag, men det är ju först i total öppenhet som det blir intressant.

Mikael Furugärde och Theo Jensen i The Plan. Foto: Beatrice Lundborg

Katolicismen och transcendentala upplevelser bortom verkligheten har återkommit i deras kaffedrivna samtal. Relationer och brustna sådana likaså. ”Drinks for free / people smiling / there´s vanity / the big sun sinks into the sea / I never had a picture of who I wanted to be / now it looks at me / what does it see?”, sjunger Jensen i nya låten ”NN” och citerar därpå den tvivlande Lev Tolstoj.

Deras vänskap har vuxit sig stark under arbetet. På albumets guldglänsande omslagsfoto står de två egensinniga popmusikerna hand i hand, dessutom på knä.

Vad blev det för skiva?

– Den är inte skriven kring särskilda teman, fast det finns några skilsmässolåtar som kommer från perioden då jag och min tjej hade gjort slut, svarar Theo Jensen. Vi har ju pratat ganska mycket om the purpose of life också. De ultimata frågorna – vad är sant i hur man ska se på sina medmänniskor och världen? Sådant återspeglas i texterna.

Mikael Furugärde på pinnstolen intill påpekar att existentiella frågor är något som The Plans debutskiva tog sin an redan för sjutton år sedan. Då spelade de på tå. Deras band utmärktes av speedad rastlöshet, en otyglad intensitet. Sitt nya album beskriver båda upphovsmännen som framför allt “genomkomponerat”:

– Vi har letat efter sådant som förhöjer och betyder något. Varje detalj och ton ska säga något. Basen spelar till exempel olika mönster hela tiden – vilket förstås tar tid att skapa, även om låtarnas form är mer eller mindre konventionella, konstaterar Jensen.

Att “From worlds away” tog fem år att färdigställa har också andra förklaringar. Som att Jensen köpte ett gitarrtillbehör som uppfanns i Kalifornien 1969 för att ge längre toner genom att påverka strängens svängning. Han ägnade en hel månad åt att lära sig spela med manicken.

– Fast det var det värt. Vi hörde direkt att det soundet var något vi absolut behövde ha på skivan, förklarar Furugärde.

Vad är skillnaden mellan att göra The Plan-musik 2018 och när ni debuterade?

– Det har varit en sådan jädrans glädje den här gången. Och vi har alltid nått konsensus, det är en Guds gåva att kunna göra det. Att man kompletterar varandra och om någon varit tveksam så har det alltid lett till att vi har kommit fram till något bättre, betonar Theo Jensen.

Hans keyboard-kamrat nickar bakom sin kokosboll.

– Vi har lite olika temperament, men också ett gemensamt språk som säkert skulle vara obegripligt för en utomstående. Så när vi väl satte igång kändes det som om vi inte haft något uppehåll alls.

Rockmusiken tog form redan under det tidiga 1950-talet. Går det att göra något nytt?

– Vi tänker inte alls på hur vi ska profilera oss eller förhålla oss till olika sound och referenser, svarar Jensen. Det som är kärnan i musiken och all annan konst är vad den kommer ifrån rent moraliskt: Vad vill konstnären säga och vad står han eller hon för?

– Det yttersta värdet av musik är när den förvandlas till konversationspartner i ens eget liv, tillägger han sedan. Det stora arbetet är att bli sann. Det är den enda konsten jag har varit intresserad av – när någon delar med sig av ett inre liv.

I vinter ska The Plan-duon ut på en ”småspektakulär” turné. Scenrekvisitan utlovas bli en discoboll, en divan, en bukett vita liljor, handskar, ett hjärta, samt rökelse. De överväger dessutom singback. Sång till förinspelat komp. Theo Jensen talar hänfört om en spelning med R&B-stjärnskottet Cherrie som han såg i somras där hon enbart kompades av en DJ .