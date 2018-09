”The play that goes wrong” når Malmö: ”Det värsta som kan hända är att folk tror vi är dåliga på riktigt”

Åtta skådespelare. En premiär. Vad kan gå fel? Tydligen väldigt mycket. Det bevisas i denna komedi om ett amatörteatersällskap som ska sätta upp ett klassiskt mordmysterium i Agatha Christie-stil. I pjäsen glöms repliker, rasar dekorer och skådespelarna ramlar omkull på scen. Allt som kan gå fel gör det – men ingen i ensemblen väljer att avbryta. De kämpar in i det sista för att slutföra föreställningen.

När Sven Melander såg “The play that goes wrong” i London för två år sedan fastnade han direkt för humorn. I den svenska versionen har handlingen förflyttats till Tekniska högskolan. Det är studentkårens teaterförening som ska spela vad de ännu inte vet kommer att bli en katastrofal komedi. Melander tror att karaktärernas amatörskap kommer väcka sympati hos publiken.

– Man måste tycka om de som spelar i pjäsen och det gör man. För att oavsett hur jävla illa det går så försöker de fortsätta som om allting var helt normalt. Och det är ju heroiskt, konstaterar han bakom sina tjocka blå glasögonbågar.

Det är förstås inte riskfritt att medverka i en pjäs där allt går åt fanders. Flera skådespelare i den första Londonproduktionen gjorde sig illa under arbetet med föreställningen: en axel gick ur led, en fot bröts och en av de stackars aktörerna fick flera hjärnskakningar. Det rapporterade New York Times inför pjäsens Broadway-premiär.

Dessbättre har det inte gått så illa för den svenska ensemblen.

Skådespelaren Susanne Thorson är förvånad över de många skadorna i den brittiska uppsättningen. (Så många att ensemblen tvingades använda ”cabbage”, kål, som säkerhetsord om pjäsen måste avbrytas eftersom “stoppa pjäsen” återkommer flera gånger i manuset.)

– Min karaktär är en av de mest utsatta, så det är bra att vara varnad, säger Thorson och skrattar.

Då den svenska produktionen ännu inte har haft premiär har de inte hunnit tala om behovet av ett eget säkerhetsord. Några i ensemblen har dock fått lättare skador, då de har missbedömt avstånd under repetitionerna.

– Jag har ju blåmärken över hela kroppen men det är så det är. Det har jag räknat lite med när jag ska göra en sådan här roll. Det får man ta, säger hon.

Thorson lockades till “The play that goes wrong” dels för att få arbeta med Melander som regissör, men också för att uppleva de farhågor hon har haft före tidigare premiärer.

– Nu får vi plötsligt uppleva hur det känns när mardrömmarna slår in och saker går fel på riktigt. Efter det här kommer jag se större möjligheter när olyckan är framme. Det är rätt häftigt att få prova på, säger hon.

Dramatenskådespelaren Andreas T Olsson åker ofta till London för att se teater. Sven Melander beskriver det som att han “har ett klippkort till flyget”. När Olsson såg komedin första gången i England föreställde han sig vem han skulle spela om pjäsen någonsin skulle sättas upp i Sverige. Det var rollen som regissören/kommissarien han fastnade för. Karaktärerna passar honom ganska bra med hans, som han beskriver det, “lite besserwisseraktiga sätt”. Men det var också avsaknaden av fara som lockade honom.

– Jag hade nog inte kunnat spela någon av de andra rollerna, utan jag tycker de här passar mig väldigt bra. De är dessutom på en lagom skadenivå, jag är inte den mest utsatta. “The play that goes wrong” är som en dansföreställning på det sättet, det ser värre ut än vad det är – förhoppningsvis, tillägger han.

Likt de andra i ensemblen spelar Olsson en karaktär, i hans fall regissören, som i sin tur spelar en karaktär, kommissarien. Han ser det som en utmaning att göra det tydligt för publiken att han spelar två roller, men han tycker att ensemblen har lyckats med de distinktionerna.

– Det värsta som kan hända är att folk tror att man är så här dålig på riktigt. Men det får man väl leva med i sådana fall, säger han och skrattar.

Fast en dålig skådespelare är väl precis vad din karaktär är?

– Ja exakt. Jag har ett favoritcitat av Barry Humphries: ”Man måste skratta åt sig själv, annars går man miste om århundradets skämt.” Det tycker jag vi kan bjuda på faktiskt, det viktiga är att folk har roligt – till vilket pris som helst.