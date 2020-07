”The ratline” skildrar snårig jakt på nazisten som undkom rättvisan

Sakprosa Philippe Sands ”The ratline” Weidenfeld & Nicholson, 432 sidor Visa mer

Kanske är det varje författares dröm att få det som brittiske juristen Philippe Sands fått: fri tillgång till en stor samling brev och dagböcker bestående av tidigare opublicerat material, skrivna av en högt uppsatt makthavare i Nazityskland och hans hustru. Kärleksbrev, flyktbrev, kodade brev och dagböcker fyllda av tankar och känslor. Kort sagt, en blick in till nazielitens inre, deras bekymmer och ambitioner.

Philippe Sands stötte på materialet av en slump. Hans prisvinnande bok, ”Vägen till Nürnberg”, utgick från staden Lemberg (numera Lviv i Ukraina) där hans morföräldrar levde och där en stor del av familjen mördades i Förintelsen. Lemberg/Lviv var också utgångspunkten för två tänkare kring mänsklig brutalitet och juridik, nämligen juristen Rafael Lemkin, som skapade begreppet ”folkmord”, och juristen Hersch Lauterpacht, som skapade ”brott mot mänskligheten”.

I sammanhanget fanns ytterligare en jurist, Hans Frank, ståthållare för Generalguvernementet, som de ockuperade polska territorierna kallades, och Adolf Hitlers personlige advokat. Efter kriget dömdes han för krigsförbrytelser och hängdes 1946. I ”Vägen till Nürnberg” väver Sands samman dessa mäns livsöden i något som blir en del memoar, en del historia och en del filosofi.

”The ratline” av Philippe Sands. Foto: Weidenfeld & Nicholson

I samband med researcharbetet kom Sands i kontakt med Hans Franks son, Niklas Frank, som tar starkt avstånd från sin fars gärningar. Han introducerade i sin tur Philippe Sands till Horst von Wächter, son till en annan högt uppsatt nazist, Otto Wächter. Det är denne man som blir huvudperson i Philippe Sands senaste bok, ”The ratline – love, lies and justice on the trail of a nazi fugitive”. Boken ges ut på svenska i september av Bonniers förlag.

Det är en snårig titel på en något snårig bok, som alltså bygger på ett familjearkiv av brev och dagböcker skrivna av det österrikiska borgarparet Otto och Charlotte Wächter. Breven avtäcker omständigheter kring deras giftermål och den ambitiöse Wächters uppåtgående karriär. Båda var tidigt övertygade nazister. Otto Wächter spelade en ledande roll i ett kuppförsök i Österrike 1934 då nazisterna försökte ta makten och förbundskansler Engelbert Dollfuss mördades.

Under kriget tjänstgjorde Wächter som guvernör i Galizien. Han var ansvarig för att skapa Krakows getto och för genomförandet av den så kallade ”slutliga lösningen” i regionen. Efter att 75.000 judar dog under den första månaden av operation Reinhard, höll ståthållaren Hans Frank ett tal i parlamentet i Galicien där han berömde Wächters insats för att ”göra Lemberg till en stolt stad.”

I samband med Tysklands nederlag 1945 blev han en jagad man som eftersöktes av amerikaner, polacker och ryssar. Med hjälp av sin hustru gömde han sig i bergen i flera år, innan han tog sig till Italien 1949. Där han fick en ny identitet och skydd av den ökända pro-nazistiske katolske biskopen Alois Hudal. Denne Hudal var ordförande för den tyska nationalkyrkan i Rom och hade inrättat en av flera flyktvägar för nazister, så kallade ratlines. Han lär ha hjälpt både Josef Mengele och Adolf Eichmann att fly till Latinamerika. 1949 gömde han Otto Wächter några månader i Rom och när Wächter dog av en leveråkomma, under oklara omständigheter, var biskop Hudal med honom i slutet.

I familjen Wächters bibliotek finns böcker som Heinrich Himmler gett dem i present. I deras fotoalbum finns bilder av Adolf Hitler och ett porträtt av Otto Wächter i arbetsrummet i Wien den 9 november 1938, det vill säga samma dag som Novemberpogromen inleds. Där finns också snapshots från gettot i Warszawa, bilder tagna som på en turistutflykt.

Philippe Sands. Foto: Mark Earthy

Philippe Sands drivs framåt genom sina samtal med Otto Wächters son, Horst, som önskar bevisa att hans far var en god nazist, en som bara följde order men i sig själv inte ville någon (jude) illa. Men Sands noggranna research visar i stället en övertygande motsatt bild. Inte bara är antisemitism insprängd i breven mellan paret, Otto Wächter tar varje tillfälle som ges att stiga i graderna och få nazisttopparnas uppskattning. Han blir känd för att inte göra undantag i reglerna, inte ens när hans egen pappa ber honom vara mild mot en vän som har ett judiskt barnbarn.

Sands kan också berätta hur Charlotte Wächter ogenerat flyttade in i boenden som stulits från judar, tog deras ägodelar och senare, när hennes man utnämndes till Krakows guvernör, promenerade in i Krakows Nationalmuseum och plockade ut ovärderliga föremål för att inreda sitt hem. En stor del av detta polska kulturarv såldes för att finansiera Otto Wächters flykt efter kriget. Resten har sonen Horst personligen återlämnat till Polen.

Boken blir ett porträtt av denne Horst som drivs av starka band till sin mor. I en slags freudiansk överföringsprocess axlar han hennes hängivna lojalitet med sin make och gör allt han kan för att upprätthålla idén om sin fars anständighet. Sonens behov av att se det goda hos sin far blir en motor i boken och styr Philippe Sands och hans researchteam vidare från en punkt till en annan och från den ena personen efter den andra.

Det är viktigare att förstå slaktaren än att förstå offret

”The ratline” är alltså en komplex berättelse som ställer höga krav på Philippe Sands förmåga att berätta. Han är noggrann, oerhört detaljerad och följer många sidospår, varav några visar sig vara återvändsgränder. Medan den första halvan av boken följer kronologin kring paret Wächter utifrån deras brev och dagböcker, ägnar han den andra halvan åt research kring Otto Wächters liv och död. Han söker upp barnen till de människor Wächter kan ha mött i Rom. Han försöker också blottlägga det kalla krigets logik som gjorde att segermakterna först jagade nazistiska krigsförbrytare (i alla fall en del av dem) men därefter övergick till att värva dem.

I kampen mot Sovjet och kommunismen kunde en inbiten nazist vara ett utmärkt verktyg. På så sätt kan Philippe Sands avslöja att den katolske biskopen Alois Hudal i Rom också var en betald CIA-informatör.

Som inledning har Sands valt att citera den hyllade spanske författaren Javier Cercas ord: ”Det är viktigare att förstå slaktaren än att förstå offret.” Personligen vill jag debattera den utsagan. Slaktaren är bara intressant att förstå om det kan lära oss något om vad som skapade slaktaren. Jag menar också att Philippe Sands själv, genom sin förra bok, motsäger påståendet.

”Vägen till Nürnberg” var en rik och oavbrutet intressant läsning, där han skildrar individer (Rafael Lemkin och Hersch Lauterpacht) som tragiskt påverkades av världshistorien – blev offer för den – och som, i sin tur, själva påverkade världshistorien som en direkt reaktion på smärtan de erfarit. Genom inlevelse och historisk kunskap kunde Philippe Sands utvidga min värld.

I ”The ratline” vänder Sands blicken åt rakt motsatt håll och berättar om individer som blir betydelsefulla i ett visst skede av världshistorien, drar maximal personlig nytta av den och som utan tecken på självrannsakan eller tvekan låter tortera, förfölja och mörda tusentals andra människor. De återgäldar inget utom död, förödelse och skam.

